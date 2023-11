Le Cirque du Soleil rendra hommage à RBO

«Avec cet opus, nous souhaitons rendre hommage au groupe humoristique en mettant de l’avant l’art et la musique iconique de RBO, a indiqué le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil Stéphane Lefebvre. Les sketches comiques et les chansons du groupe sont devenus mémorables pour plusieurs générations et c’est justement leur côté rassembleur qui sera au cœur du contenu créatif du spectacle.»

Pour leur part, RBO a commenté la nouvelle en ces termes : «RBO est honoré et ému de recevoir cet hommage du Cirque du Soleil. Ça fait plus de 40 ans que les membres du groupe se font traiter de clowns! Notre public avait disparu? Grâce au Cirque du Soleil : Abracadabru!»

Le Cirque promet que cette virée festive dans l’univers déjanté de RBO sera une plongée hors-norme dans l’univers éclaté, niaiseux, et délicieusement baveux du plus célèbre groupe humoristique québécois de sa génération.

Plus de détails à venir.