Le concepteur est parti des premiers monologues de l’artiste, ceux que lui, Jean-François Blais, a connus en les écoutant à la maison pendant son enfance. « Je me suis concentré sur les premières années de l’œuvre de 1969 à 1973 où on retrouve le gars de la shop et j’en ai fait une adaptation. »

À partir des propos de fond de ces monologues devenus des trésors de notre patrimoine culturel, Blais a créé quatre personnages, chacun ayant sa personnalité propre, son caractère, son histoire qui véhicule l’univers d’Yvon Deschamps. « Leur point commun, dit le concepteur, c’est qu’ils travaillent tous à la shop e ont été élevés dans la même ruelle de Montréal. C’est beaucoup leur milieu de travail et de vie qui constitue leur maison. »

« Pour l’ambiance des décors, je me suis inspiré de l’idole d’Yvon Deschamps : Charlie Chaplin. Dans la conception visuelle, on verra l’influence du film Les temps modernes.Tout ça se passe dans une shop de 1942 mais qui se projette en 2042. Ce ne sont pas les monologues de Deschamps, ce sont des bouts d’histoires inspirées par les écrits d’Yvon Deschamps. »

« Les personnages se parlent entre eux. Ils échangent sur le bonheur, l’argent, certains tombent en amour, un autre devient papa... Autrement dit, ils vivent ce qu’on retrouve dans n’importe quelle bonne histoire : l’amour, le drame, la passion, le deuil, etc. Un événement va venir chambarder le quotidien de cette gang-là. »

Une sorte de conte musical et humoristique

Concrètement, ce sera un spectacle de scène avec quatre personnages principaux, dix danseurs, deux ou trois artistes de cirque, des marionnettes géantes, un band en direct. Ce sera une sorte de conte musical et humoristique. Des chansons du répertoire québécois vont venir se greffer à l’histoire, une façon d’appuyer le texte et de dynamiser le récit.

« Il n’y aura pas de 4e mur, explique le créateur, le public fera partie de la dynamique, comme s’il était lui-même dans la shop. Par-dessus le marché, on va avoir un narrateur qui va nous raconter l’histoire. Ce narrateur c’est nul autre qu’Yvon Deschamps qui a accepté de sortir de sa retraite pour faire ça avec nous. C’est lui qui assure les liens à partir d’un texte enregistré. On a procédé à l’enregistrement dernièrement et ç'a été une journée absolument extraordinaire. J’en ressens encore une très forte émotion. »

« Yvon nous a demandé d’écrire ses textes, ce qu’on a fait bien modestement, Isabelle Viviers et moi. On les lui a présentés. Il a vraiment apprécié et comprenant dans quelle direction on voulait aller, il nous a demandé s’il pouvait mettre sa touche. Autrement dit : on a été script-édité par Yvon Deschamps! Il nous a remis des textes fantastiques. J’ai carrément pleuré en lisant le tout premier. »

« Je suis très conscient qu’on a une chance incroyable : il a accepté des choses qu’il n’acceptait plus de faire. En plus, par son appréciation, il nous a donné le privilège de croire que c’est un bon spectacle. » — Jean-François Blais

Tournée

« Initialement, le spectacle avait été conçu pour qu’il soit en résidence à certains endroits ciblés. J’ai changé d’idée en m’apercevant qu’il était essentiel de créer une chaleur, une proximité entre le public et le narrateur de sorte que c’est adapté pour des salles plus petites et qu’on va le promener en tournée partout à travers le Québec. »

La première représentation de Yvon Deschamps raconte la shop aura lieu à la Place des Arts parce que c’est un peu la maison d’Yvon Deschamps, là où ses propres spectacles ont si souvent pris l’affiche. Une série de représentations suivra au Grand Théâtre de Québec.

Le début de cette grande aventure: septembre 2024. Pour ce qui est de Trois-Rivières, il est déjà convenu que le spectacle sera présenté à la salle Thompson. « On va avoir trois formats de spectacles en fonction de différentes grandeurs de salle mais il y a toujours la possibilité d’offrir une version beaucoup plus imposante parce que ce sera tellement dense et varié. Je nourris le rêve de le présenter dans une version extra grande à l’Amphithéâtre Cogeco. »

Il ne s’agit là que du tonitruant départ d’une série de spectacles de scène que Jean-François Blais veut réaliser en collaboration avec différents créateurs québécois qui serviront toujours de narrateur sur écran pour faire pénétrer le public dans leur œuvre. « Ce sera un grand spectacle musical, théâtral, ça va offrir des textes, de la danse, du cirque, de la poésie... J’ai déjà trois ans d’avance dans ma tête pour les spectacles à venir. Mon projet, c’est d’arriver à en sortir un par année. »