Remplie d'énergie et toujours autant passionnée, Janette Bertrand a encore 1001 projets pour les mois et années à venir. (ICI Télé)

Documentaire, livre, émission de radio : l’ancienne animatrice avait bien des sujets à discuter avec Guy A. Lepage.

Passionnée, amoureuse, active et informée, Janette Bertrand a encore une fois rappelé aux téléspectateurs qu’on pouvait, même à 98 ans, avoir de l’énergie à revendre.

L’écrivaine, qui fait paraître une nouvelle édition de sa biographie Ma vie en trois actes (2004), prépare un nouveau livre sur les vingt dernières années qu’elle vient de traverser. Un ouvrage qui abordera notamment la question « comment survit-on à la vieillesse? »

« Je voulais montrer qu’il y a des hommes et des femmes comme moi, plein de vivacité… mais on les connaît pas », a souligné Mme Bertrand, qui signe un nouveau projet avec l’Institut de gériatrie de Montréal.

Guy A. Lepage a profité du passage de Mme Bertrand à son émission pour rappeler certains jalons de sa carrière comme son féminisme ou encore sa défense de l’homosexualité.

« Les injustices m’horripilent », a résumé Mme Bertrand, qui a aussi rencontré les Beattles, lors de leur passage à Montréal, en 1964.

« Mais j’ai plein d’autres affaires aussi hein », a glissé en fin d’entrevue Janette Bertrand, qui aurait visiblement eu envie de discuter encore longtemps.

Un an après avoir survécu à AVC, Charles Tisseyre a voulu mieux comprendre ce qui lui était arrivé. (ICI Télé)

Charles Tisseyre a été chanceux

Charles Tisseyre a bien failli ne plus pouvoir prononcer son dorénavant célèbre « fascinant ».

Le 7 octobre 2022, l’animateur de Découverte a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). S’il se croyait simplement fatigué, Charles Tisseyre a toutefois réalisé que sa soudaine incapacité à remplir un chèque et sa difficulté à trouver ses mots étaient plutôt dues à la formation d’un caillot de sang dans son cerveau.

Un an plus tard, le journaliste a rencontré l’équipe médicale qui l’a soigné pour mieux comprendre ce qui lui était arrivé. Son reportage, Autopsie d’un AVC, démystifie ainsi les différentes facettes de cette maladie sournoise.

Sur le plateau de Tout le monde en parle, Charles Tisseyre s’est également porté à la défense de Radio-Canada — CBC.

« Je ne crois pas du tout en la mort de la télévision, mais il faut s’ajuster au fait qu’il y a maintenant d’autres plateformes », a observé le septuagénaire, fort optimiste.

Valérie Plante a été questionnée sur plusieurs dossiers chauds par Guy A. Lepage et MC Gilles. (ICI Télé)

Valérie Plante est « en contrôle »

MC Gilles n’a pas hésité à se faire livrer du champagne et des huîtres pendant l’entrevue de Valérie Plante.

Le coanimateur de la soirée, qui a « payé de [sa] propre poche » son festin raffiné, a posé plusieurs questions bien aiguisées à la mairesse de Montréal.

Mise en tutelle de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et démission de son — ex — bras droit, Dominique Ollivier, hausse de taxes dans la métropole en 2024 : Valérie Plante a dû revenir sur plusieurs sujets qui l’ont éclaboussée dans les deux dernières semaines.

Guy A. Lepage a également rappelé le scandale entourant la Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de Montréal, Bochra Manaï, qui a soutenu publiquement la cause palestinienne lors d’une manifestation.

« Êtes-vous en contrôle coudonc? » a d’ailleurs demandé MC Gilles, du tac au tac, à Valérie Plante.

« Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec les gestes que je pose. Mais vous m’avez demandé si j’étais en contrôle et la réponse, c’est oui », a répondu sans détour l’élue municipale.

Kim Thúy, Chloé Djandji et Karine Vanasse étaient de passage à l'émission de Guy A. Lepage afin de présenter le film Ru. (ICI Télé)

L’œuvre de Kim Thúy au grand écran

Très attendue, l’adaptation du livre Ru (2009) de Kim Thúy débarquera cette semaine dans les cinémas québécois. Le film s’inspire notamment de la vie de l’écrivaine, dont son arrivée à Granby en tant que réfugiée, il y a plus de quarante ans.

De passage à Tout le monde en parle, Kim Thúy a convenu qu’adapter son roman pour le grand écran a chamboulé bien des choses en elle.

« Le film a fait émerger beaucoup d’émotions que je ne pensais pas avoir. Comme des traces du passé qui reviennent en force… » — Kim Thúy

L’écrivaine a livré une entrevue fort touchante. Racontant la genèse de Ru, mais aussi son rapport à la culture vietnamienne et au gouvernement en place.

« Avec ce qui a été dit et écrit jusqu’à maintenant, je n’essaierais pas [de retourner au Vietnam] tout de suite », a partagé l’artiste, née à Saïgon.

Sur le plateau de Tout le monde en parle, Kim Thúy était accompagnée des deux actrices principales du film, Karine Vanasse et Chloé Djandji.

Lauréate du prix Femina, l'écrivaine Neige Sinno a présenté son roman Triste tigre. (ICI Télé)

Le courage de Neige Sinno

Lauréate du prix Femina pour son roman Triste tigre, Neige Sinno a quant à elle présenté cet ouvrage dans lequel elle raconte l’inceste dont elle a été victime plus jeune.

Violée par son beau-père de l’enfance à l’adolescence, l’écrivaine française a tenu à mettre sur papier son histoire. Entre roman et essai, son livre tente de saisir le traumatisme qui habite les victimes de violences sexuelles.

Quoique banni d’un lycée français, Triste tigre a été en lice dans la plupart des grands prix de l’automne.

« J’ai eu du mal à publier ce livre. On me l’a beaucoup refusé pour la forme et pour le sujet. Et aujourd’hui, on me félicite pour la forme et pour le courage d’avoir abordé ce sujet », a d’ailleurs noté Neige Sinno, qui accueille le succès de son livre avec « une grande joie ».

À l'instar du public et de nombreux artistes, l'équipe de Tout le monde en parle a tenu à souligner l'œuvre de Karl Tremblay. (ICI Télé)

Hommage à Karl Tremblay

À l’instar de tous les hommages qui pleuvent depuis la triste annonce du décès de Karl Tremblay, l’équipe de Tout le monde en parle a elle aussi souligné la générosité du chanteur des Cowboys fringants.

Entre les rires et les larmes, Mara Tremblay, proche du groupe depuis près de trente ans et François-Étienne Corbin, animateur à RDS et ami de Karl, se sont remémoré quelques souvenirs sur l’artiste. Tout en racontant les défis qu’il a affrontés dans les dernières années.

« Il est resté tellement fort et droit pour… Il y a une leçon de vie à recevoir de cet être-là qui est immense. » — Mara Tremblay

« C’est un vrai succès populaire. Ce n’est pas personne d’autre que les fans qui ont fait [la popularité] ce band-là. Je pense que Karl et tout le reste du groupe ont toujours respecté ça », a ajouté l’ancien programmateur des Francofolies de Montréal, Laurent Saulnier.