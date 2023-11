Dumas au Théâtre Granada : le plein d’énergie et de sens

En dépit de la quarantaine, l’énergie du Victoriavillois d’origine ne faiblit pas. Mais il y a, dans cet objet scénique accompagnant l’album Cosmologie paru en début d’année, bien plus qu’une impressionnante offrande de 10 000 volts : c’est tout simplement un excellent spectacle, bien travaillé et généreux, tant sur le plan de la prestation musicale que des fabuleux éclairages ou du choix des chansons.

Mais surtout, cette performance scénique se révèle pleine de sens. Opus plus philosophique au sein de l’imposante discographie de l’auteur-compositeur, le disque paru en janvier dernier nous emmène souvent sur des sentiers introspectifs. Et on perçoit que c’est avec cette idée en tête que Dumas a construit l’essentiel de son spectacle.

Par exemple ce moment fort ramenant Le déserteur de Fort Alamo, chanson issue de l’album Mes idéaux (2018) et dont le refrain est « ailleurs, je suis perdu », alors qu’il a commencé la soirée avec L’ailleurs, pièce d’ouverture de Cosmologie. Il dépoussière également Une journée parfaite, qui parle de « donner du sens à son existence ».

Le plus récent spectacle de Dumas peut compter sur de fabuleux éclairages. (Jean Roy/La Tribune)

Les deux heures de spectacles seront ainsi traversées de liens, au fil des quelque 25 ans de chansons de Dumas, et les irréductibles qui le suivent depuis le début auront certes perçu cet intelligent parcours tracé dans une œuvre d’une évidente importance. À l’image de ce Cosmologie où on le sent plus contemplatif devant le chemin parcouru et celui qui se dessine devant.

Fête en profondeur

Toute cette profondeur n’a heureusement rien enlevé à la fête. Après une entrée en matière suivant la respiration de l’album benjamin, on savait que le Dumas électrique serait de nouveau au rendez-vous. Telle une confirmation de la suite, J’erre est tombée dans les tympans.

C’était l’occasion de briser la glace avec le public et de lui imposer une petite mise à jour dans le pont, le forçant à remplacer « rappelle-moi le jour de tes 25 ans » par « 45 ans », ce qui a évidemment bien fait rire tout le monde.

Entouré de quatre musiciens efficaces et allumés, Dumas a même recruté le percussionniste de la formation The Brooks, Philippe Beaudin, ce qui apporte une couleur inédite aux chansons.

Dumas s'est produit devant un peu plus de 200 personnes vendredi soir au Théâtre Granada. (Jean Roy/La Tribune)

Cela dit, autant certains arrangement sont très près de l’original, autant l’artiste s’est permis d’injecter plus de rock aux pièces de Cosmologie, tout en nous gratifiant de quelques fantaisies, par exemple en collant Le bonheur sur Close to Me de The Cure. On se serait cru un instant à En direct de l’univers.

À partir de Mouvement et de Miss Ecstacy, la mèche était allumée et la foule a par la suite été debout presque jusqu’à la fin. Elle a ainsi traversé la mélodie déconstruite de Nébuleuse dans les rayons d’une boule disco, a sauté sur Ne me dis pas et a fini d’être emportée par le tourbillon de Vertigo.

La trame sonore de nos vies

Parmi les autres beaux flashs, celui de justement ramener plusieurs pièces de l’album Mes idéaux, lesquelles n’ont pas connu souvent de tels habillages puisque la tournée principale s’était faite en solo. Mieux : Dumas a même rapporté de ce spectacle certains accessoires, dont ses lunettes et sa guitare lumineuses, avec lesquelles il s’est promené un bon moment dans le parterre, au milieu des spectateurs.

Dumas était entouré de quatre musiciens efficaces et allumés. (Jean Roy/La Tribune)

Normal un peu que Le cours des jours, chef-d’œuvre de sa discographie, ait été moins présent cette fois-ci, Dumas lui ayant consacré, à partir de 2020, une tournée revival bousculée par la pandémie, mais qui a heureusement fini par rencontrer le public.

Il ne pouvait toutefois quitter son auditoire sans lui offrir Linoléum au rappel, suivi d’Alors alors et d’un extrait d’Au gré des saisons. Une belle façon de terminer le rendez-vous, en rappelant à l’esprit ces chansons bien gravées dans la trame sonore de nos vies.