Dans l’univers parallèle des Cowboys fringants

L'auteur-compositeur-interprète Jean-François Pauzé et le metteur en scène Sébastien Soldevila ont dévoilé quelques-uns des personnages faisant partie de Pub Royal, un opéra country basé sur l'univers des Cowboys fringants. (Erick Labbé/Le Soleil)

« On a essayé d’extraire des personnages des chansons et on leur a donné vie sur scène », annonce le metteur en scène Sébastien Soldevila, cofondateur du collectif Les 7 doigts de la main.

Au début des années 2000, Karl Tremblay imaginait déjà une sorte de comédie musicale nouveau genre bâtie autour des personnages des chansons des Cowboys fringants.

« C’était un truc, qu’on se disait, qui serait plus trash que ce qui se faisait à l’époque avec les comédies musicales comme Notre-Dame-de-Paris », raconte le Cowboys Jean-François Pauzé, à qui on doit la majorité des chansons du groupe.

Le Cowboys Jean-François Pauzé a composé cinq nouvelles chansons pour Pub Royal. (Erick Labbé/Le Soleil)

Vingt ans plus tard, cette idée que les artistes croyaient morte dans l’œuf refait surface grâce à l’intérêt du collectif Les 7 doigts de la main.

La compagnie de production a réuni sept acteurs-chanteurs, sept danseurs et six artistes circassiens pour créer Pub Royal.

L’histoire s’enclenche grâce à la mésaventure de Jonathan Doyer, un courtier en assurance qui mène une petite vie tranquille en banlieue. Un jour, sa voiture tombe en panne au milieu de nulle part, ou presque. Jonathan aperçoit au loin un établissement et décide de s’y rendre. Au Pub Royal, il fait la rencontre de plusieurs personnes qui vont changer sa vie de manière « épique ».

« Pub Royal est un huis clos qui se passe dans un endroit avec des gens un peu déjantés, donc ça prenait des artistes de cirque pour montrer ce côté un peu fou-fou », soutient Sébastien Soldevila, qui signe aussi le livret de cette anti-comédie musicale.

« Québec, c’est une des régions où il y a le plus de savoir en matière de cirque dans le monde », ajoute-t-il.

Cet opéra country ancré dans l’univers d’un groupe chouchou du Québec – qui a réaffirmé son statut en décrochant encore une fois de plus le Félix du groupe de l’année au dernier Gala de l’ADISQ – s’annonce une belle carte de visite pour la province. Aussi, M. Soldevila a l’ambition d’exporter cette production vers l’Europe francophone.

Loulou Lapierre et les autres

Le metteur en scène explique avoir travaillé à l’envers pour créer Pub Royal, c’est-à-dire que les chansons existaient avant la trame narrative du spectacle.

Évidemment, il avait l’embarras du choix au moment de sélectionner les chansons et les personnages qui se retrouveraient au cœur de cette production de 90 minutes présentée avec entracte.

Les discussions entre les Cowboys et l’équipe de production ont été passionnées. Au final, ils ont utilisé autant des personnages forts que d’autres plus anecdotiques.

Le public retrouvera notamment Loulou Lapierre, cette p’tite mère ben ordinaire de Joyeux calvaire, mais aussi Yve et Norman qu’on croise dans Shooters.

Des personnages et des chansons ont aussi été créés spécialement pour Pub Royal.

« Je trouvais ça important d’apporter quelque chose de nouveau. Je pense que les nouvelles chansons ont permis d’attacher certaines ficelles qui dépassaient », mentionne l’auteur-compositeur-interprète qui, pourtant, n’était pas convaincu par ce projet au début de l’aventure.

Ce Cowboys s’est finalement laissé convaincre par le côté « caustique » de cette production.

Parmi les cinq nouvelles pièces qu’il a composées, une est dédiée à Loulou Lapierre, révèle le guitariste et cofondateur du groupe.

Les chansons permettent d’en savoir un peu plus sur les personnages, leur passé, leur vision de la vie, leur souffrance ou encore de voir comment leur situation a évolué depuis leur première apparition dans l’univers des Cowboys.

« Les chansons sont utilisées à bon escient. Il y a des dialogues comme au théâtre, avec de la musique instrumentale qui joue en arrière, et il y a un quatrième mur qu’on brise souvent en s’adressant au public », rapporte Jean-François Pauzé.

« Il y a une raison pour laquelle le public est là », ajoute le metteur en scène.

Les sept acteurs de la distribution de Pub Royal: Alexia Gourd, Richard Charest, Christian Laporte, Kevin Houle, Martin Giroux, Émilie Josset et Yvan Pedneault. (Marco Campanozzi/La Presse)

D’ailleurs, celui-ci promet un spectacle plein de rebondissements avec des moments poignants.

« Il y a comme trois ou quatre finales inattendues. On pense parfois que c’est fini, mais non, finalement, il y a un autre truc qu’on ne voit pas venir », s’enthousiasme le Cowboys.

Fidèle à l’ADN du groupe, Pub Royal touchera à des thèmes profonds, humains et contemporains avec une facture à la fois réaliste et farfelue.

Pas de Cowboys sur scène

Les Cowboys fringants ne seront pas sur scène. La musique est enregistrée et ce seront les acteurs-chanteurs qui s’approprieront les textes habituellement interprétés par Karl Tremblay.

« C’était un peu inquiétant au départ. La voix de Karl est tellement emblématique », fait valoir Jean-François Pauzé.

Kevin Houle – qui porte le rôle de Siriso, un des personnages principaux – a confié à l’auteur que ses textes denses, qui doivent être chantés à un rythme plutôt rapide, ne sont pas faciles à s’approprier.

« Juste de se mettre les chansons en bouche pour que ça ait l’air naturel, ils ont trouvé ça un peu difficile au départ », rapporte l’auteur-compositeur-interprète.

Jean-François Pauzé n’est pas le seul Cowboys impliqué dans Pub Royal. Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras ont notamment pris en charge les arrangements.

De plus, le groupe a enregistré des versions instrumentales de leurs chansons sélectionnées pour ce projet en plus des cinq nouvelles. Ces dernières paraîtront sur un album attendu en 2024.

« Quelques autres chansons ont été ajoutées pour faire un album complet, parce qu’on n’est pas du genre à sortir des EP », déclare le guitariste.

Tous les membres du groupe ont eu la chance d’assister à des répétitions, sauf Karl Tremblay. Le chanteur, qui luttait contre un cancer de la prostate, est malheureusement décédé le mercredi 15 novembre, quelques jours après cette entrevue.

Pub Royal est présentée au Grand Théâtre de Québec du 22 au 26 novembre, puis à Montréal en décembre et en janvier. Par la suite, cette production ira visiter la France avant d’être présentée à Trois-Rivières en mai et juin 2024, puis à Sherbrooke en octobre de la même année.