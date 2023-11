Liva persiste et resigne

Les membres de Liva en 2023 : Martin Tremblay (basse), Nadine Guertin (voix), Pier Carlo Liva (voix et guitare) et Claude Lacroix (batterie). (Karine Couillard)

Fondateur et seul membre original du quatuor estrien (sa conjointe chanteuse et altiste Catherine Elvira Chartier a quitté le navire en 2015 pour réaliser ses projets personnels), Pier Carlo Liva a, jusqu’en 2020, poursuivi les spectacles en tant que chanteur soliste au sein du groupe.

« C’était quand même un défi de me retrouver seul au chant. Catherine était une part importante de Liva. J’ai donc été au ralenti durant cette période. Au bout de cinq ans, je me suis aperçu que la voix féminine me manquait, surtout en tant que complément à la mienne. »

C’est à ce moment qu’il a appelé la soprano Nadine Guertin, une amie du classique (car Pier Carlo a toujours un pied dans ce milieu, comme guitariste mais aussi comme producteur et programmateur des concerts de la Maison d’opéra et de concerts de Sherbrooke).

Ecce mundus est le quatrième album de la formation heavy metal symphonique Liva. (Christophe Viau)

« Je la visualisais avec nous. C’est quelqu’un qui a ses projets personnels, notamment avec l’Opéra de Montréal. Le plus drôle, c’est que j’ignorais qu’elle était déjà une admiratrice du groupe. Et elle a embarqué. »

Depuis le précédent album, Martin Tremblay et Claude Lacroix ont également remplacé Félix Lampron-Dandonneau et Martin Plante à la basse et la batterie.

« Martin est arrivé en 2015 et Claude, qui est un batteur professionnel de longue date bien connu dans la région, a joint le groupe pas plus tard qu’en février dernier. Ce qui est spécial, c’est que le premier spectacle de Liva au bar Les Graffiti [Liva existe depuis 1997] était en première partie du groupe de Claude et Martin. Le tourbillon de la vie les a ramenés vers moi », raconte Pier Carlo en souriant.

Latin médiéval

Liva en 2002, lors de la sortie de son premier album : Catherine Elvira Chartier, Pier-Carlo Liva, Sébastien Breton et Simon Roy-Boucher. (Liva)

Pour Ecce Mundus, avec lequel il revient aux textes en latin comme pour les deux premiers albums du groupe Requiem (2002) et De Insulis (2007), Pier Carlo Liva a également eu envie d’orchestrations plus élaborées, qu’il a confiées à Christophe Pilon et qu’il ramène sur scène grâce à la technologie.

« Ça m’a permis d’aller plus loin, d’explorer davantage la polyphonie. L’orchestration devient en fait le nouvel instrument du groupe. Je suis capable de reproduire exactement en concert ce que les gens entendent sur l’album studio. »

Quant aux paroles, Pier Carlo a choisi des textes médiévaux sur des thèmes de l’Antiquité et d’autres plus intemporels.

« Quand j’ai fait ma recherche pour trouver de nouveaux textes en latin, je me suis aperçu que ceux qui m’accrochaient me ramenaient tous vers les mêmes poètes de la même époque, c’est-à-dire les Xe et XIe siècles, un moment où le latin devient plus séculaire, plus humoristique et perd de son caractère sacré et religieux. C’est comme un apogée du texte lyrique et poétique. On en trouve même des plus satiriques. Cette forme qu’on appelle aujourd’hui la chanson commence à prendre forme. »

Liva version 2013 : Félix Lampron-Dandonneau, Catherine Elvira Chartier, Pier Carlo Liva et Martin Plante. (Denis Chartier)

Certains de ces écrits auraient pu être produits cette année, observe-t-il. « Ce sont les mêmes thèmes qui reviennent : l’argent, l’hypocrisie, le pouvoir, le vice... O Roma nobilis est toutefois un hymne à la Rome antique et à sa beauté. Ça, c’est mon côté italien qui parle », dit Pier Carlo.

Il a même mis la main sur des récits médiévaux de l’histoire de Samson et Dalila. « Ça faisait longtemps que j’avais eu l’idée d’inclure cette histoire dans notre répertoire, étant donné qu’il y a une voix masculine et une voix féminine. »

Le titre Ecce mundus (Voici le monde) chapeautait bien, selon lui, les multiples thèmes abordés sur le disque.

Bien sûr, en 26 ans, Pier Carlo Liva a traversé des moments de doute sur la pérennité de son groupe.

« C’est sûr que, chaque fois qu’un membre quitte, c’est difficile de garder le cap. Mais je n’ai jamais cessé d’avoir des idées de création. Je suis même allé encore plus loin dans le processus avec Ecce mundus, car je me suis occupé de l’enregistrement et du mixage, en plus de la réalisation et de la production. Avec l’expérience, je finis par savoir ce que je veux. »

Vous voulez y aller

Lancement d’Ecce Mundus

Liva

Vendredi 17 novembre, 20 h

La Petite Boîte noire

Entrée : 18 $ (avec album : 25 $)

Info : livaband.com.