David Goudreault : la vie autour des mots

Les lettres attachées sera en librairie le 22 novembre. (Libre Expression)

David Goudreault a fini par céder : les quinze textes présentés pendant le talk-show de Jean-Philippe Wauthier, de 2021 à 2023, sont désormais édités sous le titre Les lettres attachées. Non pas qu’il n’y croyait pas. Mais pour lui, il y a une différence fondamentale entre ce qui est écrit pour être dit et ce qui l’est pour être lu.

« Depuis la première année qu’on me demandait s’ils étaient imprimés quelque part. Mais moi, je résistais, parce que j’ai cette grande préoccupation de distinguer l’écrit de l’oral, à un point tel que je n’ai pas mis les paroles dans le livret de mon dernier album [Le nouveau matériel, 2020], ce qui a fâché certaines personnes. »

Ajoutez qu’un perfectionniste comme lui savait qu’il devrait se retenir à deux mains pour ne pas retoucher ces vers qu’avec le temps et le recul, il aurait exprimés autrement. Mais ses prestations figurant parmi les vidéos les plus visionnées du site d’Ici Télé, changer un seul mot était éthiquement impensable.

La porte de sortie fut donc de faire jouxter ses quinze poèmes de nouveaux textes, qu’il s’agisse de réflexions, de précisions, de mises en contexte, de récits sur leur genèse ou sur leur suite, telle une visite dans les coulisses de chacun.

« Il y avait assez de vie dans ces quinze moments-là pour me promener autour et faire un livre intéressant, qui ne serait pas que de la justification. » — David Goudreault

Souvenir d’un papa lumineux

Il donne comme exemple La lettre à Steven, un lumineux père de famille atteint d’un glioblastome de stade 4, une des plus belles rencontres de sa vie.

« Steven était toujours vivant quand j’ai écrit le texte et tout le monde espérait qu’il soit un des rares miraculés de ce type de cancer. Mais après avoir assisté à ses funérailles, je me devais de décrire ce moment magique où, au milieu de tous ces gens dévastés, sa petite fille dansait sur la musique des Cowboys fringants autour du prêtre. Pour moi, cette affirmation de vie est encore plus belle que mon texte. »

La résilience, le Québec, la langue française, la crise climatique, le suicide d’un ami, le souvenir de sa grand-mère décédée, les aînés, le métier d’enseignant... La plupart des apparitions télévisuelles de David ont fédéré. Mais d’autres ont dérangé.

Dans Les lettres attachées, l’auteur révèle certains messages haineux décochés après sa Lettre aux petits gars, sur la violence masculine. La rage est allée jusqu’à une arrestation à Sherbrooke pour menaces de mort, des pneus crevés sur sa voiture, du vandalisme sur sa maison... Des enquêtes sont en cours.

« Mais c’est bien peu de choses à côté de ce que vit ma conjointe [Geneviève Rioux, également autrice], survivante d’une tentative de meurtre, avec un agresseur toujours en liberté. Dans les deux cas, il y a quelque chose d’assez fascinant de s’accompagner l’un l’autre dans ces injustices qui, finalement, nous unissent. »

David Goudreault en compagnie de sa conjointe Geneviève Rioux, qui assumera la première partie de son spectacle. (Claude Roussel/Archives La Tribune)

Quant à la haine en ligne, David Goudreault note qu’avec le temps, une espèce de « repli confortable » s’installe.

« Les attaques et procès d’intention sont tellement haineux et lâches qu’il y a une sorte de détachement, d’absence de sens. Ces gens qui se permettent de nous juger ne connaissent pas notre histoire. Heureusement, on apprend à vivre avec les moustiques. Je préfère focaliser sur les belles affaires : mon nom dans le dictionnaire, le Gémeaux [pour l’émission Du monde, des mots] qui fut une surprise incroyable, mes enfants qui vont bien... »

Bébé surprise

Les lettres attachées a été un « bébé surprise à gestation courte » pour David Goudreault : amorcé au début de l’automne, il arrive chez les librairies à peine deux mois plus tard, le 22 novembre, sans lancement ni salon du livre.

C’est que David souhaitait avoir les coudées franches pour entamer, dès le lendemain, la tournée d’En marge du texte, son nouveau spectacle solo (en fait, pas totalement solo, car il a confié la première partie à Geneviève Rioux). Ce nouveau tour de scène, produit par Spectra et Evenko, a déjà plus de 140 dates de confirmées.

« C’est mon projet le plus achevé. J’y travaille fort depuis deux ans et j’ai appris le piano juste pour ça. Je me suis donné un an pour y arriver, à l’aide de cours privés intensifs », raconte celui qui, auparavant, aurait été incapable de trouver un fa sur le clavier.

« Le premier spectacle racontait un peu comment je suis devenu auteur, et celui-ci, plutôt comment je suis devenu lecteur. » (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« J’ai failli me décourager. J’ai eu deux mois où je n’étais plus certain, mais finalement, je vais réciter des poèmes en m’accompagnant. Je jouerai deux compositions (une de mon petit frère et une de ma prof de piano), du Fauré et même un peu d’improvisation jazz », dit-il, pas peu fier.

Comportant une majorité de nouveaux textes, quelques-uns de ses classiques, des moments d’improvisation poétique ainsi que des hommages à des géants comme Anne Hébert, Hector de Saint-Denys-Garneau et Réjean Ducharme, ce deuxième effort sera beaucoup plus intime que le premier, souligne David.

« C’est ce que permet la scène selon moi : des moments uniques qui peuvent être vus comme des rencontres. Le premier spectacle [présenté plus de 400 fois sur plus de quatre ans, pandémie incluse] racontait un peu comment je suis devenu auteur, et celui-ci, plutôt comment je suis devenu lecteur. Il y a donc une place plus importante donnée à la littérature, aux livres et aux grands textes dans mon parcours. »

Entre Mariana et Richard

David Goudreault et Richard Séguin lors de la préparation de la Grande Nuit de la poésie de 2016. (Archives La Tribune)

Le poète est le premier à admettre que le choix de ses deux adjoints à la scénarisation, Mariana Mazza et Richard Séguin, peut faire sourciller.

« C’est un drôle de trip à trois, mais ça fonctionne. Chacun a son expertise. Richard, c’est pour la portion musique, non seulement pour que les pièces soient bien jouées, mais aussi bien présentées. Et le choix de Mariana, pour la performance scénique et l’humour, me semblait tellement contre-intuitif que ça m’est apparu comme une bonne idée », résume-t-il dans un éclat de rire.

« J’aime ce que fait Mariana, même si ça ne ressemble pas du tout à mon humour ni à mon univers, mais je me suis reconnu dans sa générosité et sa spontanéité sur scène. J’ai beaucoup apprécié son dernier spectacle et je savais qu’elle avait aimé mes romans. Donc je lui ai tendu la perche et elle l’a saisie. »

En rodage pour une quinzaine de représentations, En marge du texte connaîtra sa rentrée officielle les 28 et 29 février au Théâtre Maisonneuve, pendant l’événement Montréal en lumière. Toutes les dates de spectacle se trouvent au davidgoudreault.org.

Des photos rechargées de sens

David Goudreault et son ami Fred réunis le temps d’un dessin. (Irina Pusztai, Libre Expression)

Idée de la directrice de Libre Expression Marike Paradis, les illustrations qui ponctuent Les lettres attachées sont signées Irina Pusztai et ont été réalisées à partir de photos significatives pour David, dont plusieurs de sa collection personnelle.

« Non seulement le résultat ajoute au livre, mais il me permet de revivre des liens avec des gens que j’aime. Le dessin avec mon ami Fred qui s’est suicidé, c’est à ma demande. Je n’avais pas de bonne photo de nous deux. Maintenant, on a un beau dessin. Ça me bouleverse chaque fois que je le regarde. Celui avec ma grand-mère donne une deuxième vie à ce moment. Bref, ce sont des photos déjà hyper-chargées, qui reprennent un second élan de sens. Je les redécouvre avec une nouvelle joie. »

Pour l’école Sacré-Cœur

Par l’entremise de la Fondation Evenko, dont la mission est de donner les moyens à tous les jeunes du Québec de s’épanouir par l’art et la musique, David Goudreault remettra un dollar par billet vendu à l’école Sacré-Cœur de Sherbrooke (à vocation musicale) pour l’achat d’instruments.

« C’est une grosse motivation pour moi. On est déjà à 10 000 billets et on espère se rendre à 50 000. Ça pourrait donc se traduire par quelques pianos et violons… »