Place aux grands projets à Bécancour: pour tout savoir sur la filière batterie

Ce sont en effet plus de 270 personnes qui se sont déplacées à l’Auberge Godefroy pour en apprendre davantage sur les grands projets en cours, soit leurs échéanciers, leurs besoins, leurs méthodologies d’approvisionnement et leurs exigences respectives pour participer aux différents appels d’offres. Elles ont ensuite pu rencontrer des ingénieurs et des représentants des entreprises afin d’obtenir des précisions sur certains éléments techniques.

Cinq grands joueurs ont accepté l’invitation de la Ville de Bécancour, d’Investissement Québec et de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour à venir échanger avec les PME de la région. Ultium Cam, Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite, Air Liquide et ABI étaient sur place, alors que le projet d’EcoPro CAM brillait par son absence.

Chacune des entreprises a mis de l’avant sa politique d’approvisionnement local en insistant sur le fait que des plus petits joueurs locaux peuvent devenir des sous-traitants de plus gros s’ils n’arrivent pas à se qualifier.

«C’est de la musique à nos oreilles. C’est le début de quelque chose, parce que c’est un grand écosystème qui est en train de se mettre en place.» — Lucie Allard, mairesse de Bécancour

«La maximisation des retombées économiques, ça fait partie des piliers de succès. Notre communauté d’affaires souhaite être invitée pour connaître les projets de chacune de ses industries, rappelle Lucie Allard. Je pense aux PME qui sont plus liées aux manufacturiers, mais il y a aussi tout ce qui concerne l’alimentation, la restauration et les services de tous genres.»

Ultium Cam: bientôt l’installation des équipements

Le président-directeur général d’Ultium Cam, C.G. Cha, dont l’entreprise avait défrayé la manchette en raison de son processus d’embauche en anglais, a tenu à s’exprimer aux gens d’affaires dans un discours prononcé en français.

Bien qu’il avait un fort accent coréen, il a pu lentement se faire comprendre lors de son discours dans lequel il a parlé de la culture et de l’histoire de la Corée du Sud avant de faire une présentation du projet. Il a même fait rire le parterre en fin d’intervention en invitant les gens à choisir GM lors de l’achat de leur prochain véhicule.

L’une des premières entreprises de la filière batterie à s’installer à Bécancour, dans les premiers mois de 2023, Ultium Cam est le chantier qui est le plus avancé. L’installation des équipements commencera sous peu et des discussions se poursuivent quant à la formation de la main-d’oeuvre pour le début des opérations d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025.

Nemaska Lithium: encore plusieurs contrats à octroyer

La construction de la vaste usine de Nemaska Litihium, qui est l’une des plus imposantes de celles qui ont été annoncées jusqu’ici à Bécancour, se poursuivra jusqu’à l’hiver 2025 pour une mise en service au début de 2026, puis une mise en exploitation au printemps de la même année.

Sur la quarantaine de contrats qui sont nécessaires à la construction de l’usine, il en reste encore 25 à octroyer, notamment pour l’électricité et la mécanique du bâtiment, ainsi que pour une partie de la structure et de l’architecture.

Une maquette de l'usine de Nemaska Lithium à Bécancour. (NEMASKA LITHIUM)

Bien que le projet n’a toujours pas fait l’objet d’une annonce officielle, le chantier avance rondement dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. «Notre bâtiment d’hydrométallurgie est en pleine construction», a indiqué Vincent Perron, le directeur principal environnement et relation avec les parties prenantes.

Le projet est construit sur un terrain de 40 hectares ou 4,5 millions de pieds carrés. «C’est quand même énorme», a soulevé Hichem Beghoul, le directeur de l’approvisionnement et des contrats.

ABI : les travaux sont commencés

Des travaux sont déjà commencés sur le site de l’Aluminerie de Bécancour pour son projet de 73 millions de dollars. Celui-ci permettra de faire les produits de base pour dégager les installations de la fonderie actuelle pour lui permettre de se concentrer sur les produits à valeur ajoutée, soit de la billette et de la plaque.

Le nouveau bâtiment doit également servir pour permettre de soulager la fonderie lors d’une surcapacité d’aluminium en fusion provenant de l’électrolyse.

Il reste encore quatre ou cinq appels d’offres à combler, mais le tout devrait aller assez rondement. «Il n’y a pas de bâtisse de levée encore, mais on a commencé à préparer la logistique pour être capable de bâtir en même temps qu’opérer l’usine», a indiqué le directeur d’opération, Jean-Bastien Matte.

ABI a annoncé un investissement de 73 millions de dollars en octobre dernier. (STÉPHANE LESSARD/STÉPHANE LESSARD)

Celui-ci indique que les bâtiments feront leur apparition au cours des prochains mois. Les équipements seront ensuite installés et, si tout va bien, le rodage devrait se faire à la fin de l’année pour être en pleine production en 2025.

Jean-Bastien Matte indique qu’ABI aura des besoins notamment pour lever le bâtiment et faire des modifications sur les scies.

Air Liquide: des travaux dans les prochaines semaines

Des représentants d’Air Liquide sont également venus donner des détails de leur investissement de 200 millions de dollars qui a été annoncé sans tambour ni trompette, l’automne dernier, pour la construction d’une usine de séparation d’air.

La plateforme de production de gaz bas carbone doit servir à alimenter les différentes usines du parc industriel grâce à l’installation d’un réseau de canalisation. Le liquide qui sera produit sera également transporté dans tout l’est du Canada.

«On s’attend d’avoir notre permis d’environnement d’ici quelques semaines et on va pouvoir commencer à faire des travaux de préparation de site», a fait savoir le directeur principal, Jacques Sénéchal.

Les équipements nécessaires au projet sont actuellement en fabrication chez Air Liquide en Europe. Ces équipements de grande dimension seront expédiés au port de Bécancour pour ensuite être transportés directement sur le site. «On prévoit l’installation des équipements l’été prochain pour une construction à l’automne et un démarrage vers la fin de l’année 2024», soutient Jacques Sénéchal.

Les principaux besoins d’Air Liquide auprès des fournisseurs locaux seront notamment pour l’installation des conduites vers les clients ainsi que pour la construction de la sous-station électrique.

Nouveau Monde Graphite: des travaux d’ici la fin de l’année

Du côté de Nouveau Monde Graphite, on a tenté de répondre à la grande question à quand le début des travaux? La porte-parole Julie Paquet a indiqué qu’il est possible que des travaux préparatoires se fassent à Bécancour en 2024, mais la construction de l’usine devrait être lancée l’an prochain.

Elle a rappelé qu’il reste encore des ententes à long terme à signer avec les différents clients pour être en mesure d’aller de l’avant avec la construction d’une vaste usine qui sera alimentée en chlore par un pipeline connecté chez Olin.

Voilà à quoi ressembleront les installations de Nouveau Monde Graphite à Bécancour.

«Panasonic a déjà signé une entente en vue d’un offtake, donc on est en discussion très active pour la compléter. On parle aussi avec d’autres grands manufacturiers, donc on espère être en mesure d’annoncer tout ça prochainement», a-t-elle fait savoir.

Déjà plusieurs étapes ont été franchies, dont le mandat de la préconstruction octroyé à Pomerleau et l’obtention d’un bloc de 77 mégawatts d’Hydro-Québec, mais la conception finale de l’usine dépendra des besoins des clients avec qui les négociations se poursuivent.