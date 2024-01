De la machinerie lourde transportée... par hélicoptère

C’est dans le cadre de sa participation au grand projet Watay Power, dans le nord de l’Ontario, que l’entreprise mauricienne a été appelée à développer cette nouvelle sorte de machinerie à la fois légère et performante.

«Le projet consiste à développer des lignes électriques pour relier 22 nations autochtones au réseau d’Hydro One. Jusque-là, elles étaient alimentées par des génératrices au diesel. On a construit les lignes pour eux et aussi pour soutenir l’exploitation minière», résume Philippe Richard, directeur général par intérim du Groupe LEG.

Développer Lecture automatique 1 de 5 Le Groupe LEG, de Lac-aux-Sables, a mis au point de l'équipement d'ancrage assez léger pour être transporté par hélicoptère. Cet équipement a servi à l'entreprise pour travailler sur le chantier Watay Power, en Ontario. (Groupe LEG)

Or, pour éviter la déforestation et la destruction de milieux naturels, il a été demandé aux entreprises d’éviter de construire des accès temporaires au mégachantier. La solution: transporter les équipements requis par hélicoptère, ce qui n’est pas sans défis.

«Plus le poids de l’équipement est important, plus on doit grossir l’hélicoptère, et plus ça coûte cher. On avait donc la contrainte de trouver des équipements avec la capacité suffisante de production tout en minimisant leur poids», poursuit M. Richard.

Le Groupe LEG a donc dû concevoir et produire en un temps record – deux mois – ce genre d’équipement. Un pari risqué, mais qui a porté ses fruits. Selon M. Richard, la machinerie produite était non seulement assez légère pour être héliportée à moindre coût, elle est aussi deux fois plus performante que celle de ses compétiteurs américains.

«On est arrivés avec une nouvelle façon de voir les choses, avec de nouvelles technologies. Nos ingénieurs ont ‘’pensé en-dehors de la boîte’'», se réjouit-il.

Visibilité et crédibilité

Pour cet exploit, c’est le prix Innovation 2024 qui a été remis à l’entreprise par l’ACRGTQ. Une grande source de fierté pour M. Richard, mais aussi l’occasion pour le Groupe LEG de se faire connaître.

«C’est très prestigieux de recevoir ce prix, surtout quand on regarde la liste des précédents récipiendaires. Il y a le consortium qui a travaillé sur le pont Champlain et Eurovia Québec, notamment. Il y a aussi le fait de recevoir ce prix devant les plus grands entrepreneurs du Québec: ça donne de la visibilité. À tout le moins, ça nous donne une crédibilité», souligne-t-il.

Il faut dire que l’exploit réalisé sur le chantier Watay Power a lui aussi aidé à faire connaître l’entreprise sabloise. Bien que celle-ci ait déjà participé à d’autres grands chantiers hors Québec à partir de 2015, elle vient possiblement de marquer un nouveau tournant.

«On reçoit des téléphones d’un peu partout au Canada anglophone pour des projets héliportés. On essayait de rentrer dans ce marché depuis un temps, on faisait des appels; là, ce sont les clients qui nous appellent.» — Philippe Richard

Celui-ci confie par ailleurs que plusieurs autres projets majeurs en Ontario sont dans les cartons. À suivre pour les détails...

Le Groupe Leg en bref