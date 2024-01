Des sacs santé pour des enfants dans le besoin

Sur la photo, Roxanne Gagné, directrice générale de la chambre de commerce et de l'industrie de la Haute-Yamaska; Jean-François Arsenault, président du C.A. de la Chambre de commerce, Stéphanie Gendreau, présidente du C.A. de la Fondation Je Pars du Bon Pied et William McGale, administrateur de la Fondation. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)