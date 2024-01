L’entreprise internationale Duo Display s’implante à Bromont

Duo Display est implantée dans la région de Montréal depuis 2006. Or, l’entreprise en croissance, à l’étroit dans son quartier général québécois, a décidé de sortir des grands centres. «On avait de la difficulté à trouver un bâtiment qui nous convient, a indiqué en entrevue à La Voix de l’Est le président-directeur général de la compagnie, Philippe Beille. Et on fait le pari qu’en étant à Bromont, on va vraiment devenir plus québécois.»

Philippe Beille, pdg de Duo Display (Duo Display)

En ce sens, le PDG souhaite rehausser le sentiment d’appartenance du personnel, qui est «souvent de passage», envers Duo Display. «Ça nous permettrait d’avoir une plus grande stabilité d’emploi avec des Québécois. En étant local, on devient moins anonyme, et on s’intègre davantage dans la vie sociale de la communauté.»

Philippe Beille souligne par ailleurs que «l’environnement et la responsabilité sociétale» sont deux enjeux cruciaux au sein de l’entreprise. «C’est très important pour nous, autant dans la conception que la fabrication de nos produits, qui sont tous réparables. Donc, on ne jette rien. Et on veut s’établir à Bromont parce qu’il y a des arbres, des zones protégées», a-t-il dit, soulignant que l’usine de Montpellier est aussi dans une nature luxuriante, entourée de vignes.

Pôle logistique

Outre Montréal, Duo Display est établie dans plusieurs villes à travers le globe, notamment à Chicago (États-Unis), Montpellier (France), Dusseldorf (Allemagne), Tunis (Tunisie) et Casablanca (Maroc).

Toute la production montréalaise sera transférée à Bromont. Duo Display offre une gamme de produits «qui couvrent tous les besoins pour l’exposition : du roll-up à faible budget au kiosque modulaire, du kiosque portatif à monter soi-même au kiosque sur mesure installé» par des représentants de l’entreprise. Une panoplie de services connexes sont aussi offerts, notamment la création graphique.

On voit ici des kiosques événementiels sur mesure créés par Duo Display. (Site de Duo Display)

Le nouveau quartier général de l’entreprise internationale sera en quelque sorte un «pôle logistique», a mentionné le PDG. «On a des clients partout au Canada, à peu près dans toutes les provinces. [...] Et Bromont est aussi près de Montréal. Mais la qualité de vie y est meilleure.»

Philippe Beille dit avoir découvert initialement Bromont pour ses attraits touristiques. «Ensuite, on s’est adressé à des spécialistes immobiliers qui ont [souligné] les activités économiques à Bromont.»

La proximité avec les entreprises du parc scientifique a aussi pesé dans la balance lors du choix du site de la future usine. Idem pour la proximité de l’aéroport régional.

La Ville de Bromont a vendu à Duo Display un terrain de 190 000 pieds carrés sur la rue Unifix au coût de 722 000$. Le PDG de l’entreprise n’a pas dévoilé le montant global de l’investissement pour la future usine, d’une superficie de 35 000 pieds carrés, soit le double de celle de Montréal.

Le lancement des travaux est prévu le printemps prochain. On anticipe que le chantier sera terminé d’ici la fin de 2024.

Création d’emplois

En ce moment, Duo Display emploie 35 personnes à son usine de Montréal. Le PDG de l’entreprise croit que plusieurs membres de cette équipe «seront tentés par l’aventure de Bromont».

Les activités du quartier général de Bromont devraient être lancées avec une cinquantaine d’employés. «Et en trois ans, a dit M. Beille, on devrait en avoir une centaine.»

La formation se fait «à l’interne». « On n’a pas besoin de gens qui sortent d’écoles spécialisées, a indiqué Philippe Beille. C’est notre force. On a notre propre université.»