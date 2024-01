Métal Laminé D.R. double sa superficie pour un nouveau départ

Installée depuis un demi-siècle sur la rue Verrier, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, l’entreprise a acquis le bâtiment de Papillon et Fils du Groupe Mécanitec, dans le parc industriel des Hautes-Forges.

Elle passera ainsi de 9400 à 20 900 pieds carrés de superficie de plancher, ce qui permettra à l’entreprise de faire un réaménagement complet de ses installations. L’agrandissement lui permettra également de faire l’acquisition de nouveaux équipements pour son service de pliage et de découpe d’aluminium et d’acier sur mesure pour des projets commerciaux, industriels et résidentiels.

Métal Laminé D.R. pourra plus que doubler sa superficie dans sa nouvelle bâtisse du 2300, rue Jules-Vachon, à Trois-Rivières. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«On en profite pour rajeunir certains équipements et on regarde pour l’achat de nouveaux équipements dans les années à venir, dans le but d’augmenter le développement de l’entreprise», explique le propriétaire Stéphane Thiffault, qui songeait à une expansion depuis déjà quelques années.

«On était saturé, admet-il. Ç'a fait déjà un an et demi qu’on était à la recherche d’un terrain ou d’une bâtisse, mais évidemment, à Trois-Rivières, le marché étant ce qu’il est, il n’y a rien à vendre, rien à acheter, et il n’y avait plus de nouveaux terrains de disponibles dans les développements.»

«On a été chanceux. On est tombé sur ce bâtiment-là qui, eux, déménageaient dans plus grand. Pour nous, c’était parfait, parce qu’on cherchait entre 15 000 et 20 000 pieds carrés. On est tombé sur 20 900 pieds carrés, ce qui était dans un monde idéal, parce qu’on a de la place pour le développement futur», souligne celui qui a pris la relève de l’entreprise familiale en 2017 et dont le fils, Jonathan Thiffault, est le directeur des opérations.

Le propriétaire de Métal Laminé D.R., Stéphane Thiffault, mettra en vente ses anciens locaux une fois que le déménagement aura été complété. (Sylvain Mayer/Archives Le Nouvelliste)

Profitant de mois plus tranquilles dans le secteur de la construction, l’entreprise est en train de déménager ses équipements. Une opération qui devrait se poursuivre tout au long des mois de janvier et de février.

Déjà, les investissements requis sont de l’ordre de 4 millions $ en incluant l’acquisition de la bâtisse, le déménagement, la réinstallation des équipements et l’acquisition d’une nouvelle machine. Celle-ci en remplacera une autre qui ne fera même pas partie du déménagement tellement elle était devenue désuète.

D’autres acquisitions sont aussi prévues afin de diversifier la production et d’augmenter la cadence, mais celles-ci devraient se faire davantage à partir de 2025 ou de 2026, estime le propriétaire.

«On veut développer de nouveaux marchés, aller chercher de nouveaux clients, tout en stabilisant notre marché. En agrandissant, ça va nous permettre d’offrir un meilleur service à notre clientèle.» — Stéphane Thiffault

Il souhaite notamment améliorer les délais de production pour faciliter la vie des entrepreneurs qui font face à un imprévu et qui ne veulent pas voir leur chantier paralysé pendant plusieurs jours. «Ça leur prend ça rapidement. Généralement, on est à 3 à 4 jours ouvrables maximum et on veut descendre ce délai-là à 2 à 3 jours, ce qui est plus que raisonnable», indique le propriétaire.

En plus de permettre à l’entreprise de prendre un nouveau départ, le déménagement devrait créer quelques emplois, dont un poste à la réception, l’expédition et la préparation des commandes, en plus de l’ajout de personnel de bureau comme un estimateur et un conseiller aux ventes.

Rappelons qu’en plus de ses activités de fabrication de moulures sur mesure, l’entreprise est aussi distributrice de revêtement d’acier pour les toitures et les murs des projets commerciaux, industriels et résidentiels.

Dans la région, Métal Laminé D.R. a mis sa touche à la gare maritime du parc portuaire, à la station des pilotes du Saint-Laurent, au bar laitier de L’Étoile Polaire de Trois-Rivières-Ouest et à la devanture extérieure du Sports Experts au centre commercial Les Rivières.