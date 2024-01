Port de Trois-Rivières: «un gros projet» à annoncer dans quelques semaines?

«On espère pouvoir annoncer un gros projet dans les prochaines semaines, qui va durer quelques années», a lancé M. Boivin, vendredi, en marge de la cérémonie d’accueil du premier navire de l’année.

À savoir de quelle nature sera cette annonce, les paris sont ouverts. Rappelons cependant que le sort du hangar numéro un du port n’est toujours pas fixé. L’an dernier, M. Boivin avait d’ailleurs laissé entendre, en entrevue à Radio-Canada, qu’il pourrait être démoli au cours de la prochaine décennie si aucune aide financière gouvernementale ne lui était accordée pour changer sa vocation et le rendre accessible au public.

M. Boivin se dit par ailleurs confiant pour l’année qui débute, malgré la situation en mer Rouge, qui a des impacts sur le trafic maritime.

«Le canal de Suez est plus difficile à atteindre, avec ce qui se passe en mer Rouge et les houtis qui attaquent certains navires, donc ils sont obligés de faire le tour de l’Afrique. Ça peut avoir un impact sur les taux de fret. Mais quel impact ça aura sur le port de Trois-Rivières, c’est très difficile à dire. Mais on s’attend quand même à une bonne année, similaire à 2023», affirme-t-il.

Rappelons en effet que depuis la mi-novembre, les houtis, un groupe militaire et religieux basé au Yémen, ont attaqué 25 navires commerciaux qui passent par la mer Rouge pour franchir le canal de Suez. Le groupe a dit cibler les navires provenant de pays ayant des liens avec Israël, en solidarité avec le Hamas.

Selon l’Agence France-Presse, la décision de plusieurs transporteurs maritimes de contourner l’Afrique plutôt que de risquer que leurs navires soient attaqués a déjà fait augmenter le coût du transport par conteneur. Gaétan Boivin rappelle toutefois que le port de Trois-Rivières reçoit en majorité des marchandises en vrac.

«Pour des ports de conteneurs, comme le port de Montréal, ça peut avoir un impact», ajoute-t-il.

Le Lowlands Hope, premier navire de l’année

Si l’Administration portuaire de Trois-Rivières avait convoqué la presse, vendredi, c’était pour la traditionnelle cérémonie d’accueil du premier navire de l’année, soit le Lowlands Hope. Le navire, qui bat pavillon de Singapour, a quitté le port de Sao Luis le 17 décembre pour arriver à Trois-Rivières le 2 janvier, à 3h42. Le navire transporte de l’alumine, qui est présentement déchargée par le Groupe Somavrac. La marchandise sera ensuite envoyée à l’aluminerie Alcoa de Deschambault par wagons.

Le Lowlands Hope a jeté l'ancre le 2 janvier 2024 à 3h42 à Trois-Rivières. (Administration portuaire de Trois-Rivières)

Comme le veut la tradition, le capitaine du navire, Nalina Kanta Das, et son chef ingénieur, Ankit Shukla, ont reçu chacun un panier de produits régionaux et se sont fait remettre une giclée de l’oeuvre Un port, une équipe, créée par l’artiste Caroline St-Pierre.

«C’est une belle ville. Je suis déjà venu, mais je n’avais encore jamais vu autant de glace à ce moment de l’année», confie le capitaine Nalina Kanta Dias.

De gauche à droite: l'Artiste Caroline St-Pierre, le chef ingénieur Ankit Shukla et le capitaine Nalini Kanta Das, du Lowlands Hope, le pdg de l'Administration portuaire de Trois-Rivières, Gaétan Boivin, et le ministre du Travail et député de Trois-Rivières, Jean Boulet. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Celui-ci ajoute que son équipage, qui vient de l’Inde et des Philippines, n’est pas habitué à de telles températures. Cela ne les empêchera pas de profiter de leur escale, le déchargement devant se faire sur 10 jours.

«On va se promener. On est déjà allés au centre d’achat», mentionne-t-il.

Rappelons que la tradition de célébrer l’arrivée du premier navire a débuté en 1966. Avant 1961, il fallait attendre la fonte des glaces avant que la circulation maritime puisse reprendre sur le fleuve Saint-Laurent.

«Quand le premier navire arrivait, évidemment, on fêtait sur les quais, ça annonçait le printemps. On a gardé cette façon de faire là même si le chenal est ouvert l’hiver, on garde cette habitude de célébrer le premier navire. Ça nous permet aussi de rencontrer les gens de la région, nos partenaires, de se souhaiter la bonne année. C’est une belle tradition», explique Gaétan Boivin.