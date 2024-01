Perspectives économiques pour 2024

Il est difficile de prévoir de quoi sera fait 2024 dans un contexte mondial rempli d’incertitudes, mais Mme Boulais-Préseault a bien voulu se plier à la demande du Quotidien.

La bonne nouvelle d’abord. «Je dirais que le marché de l’emploi ne devrait pas être trop affecté. Il n’y a pas si longtemps, on a eu beaucoup de difficulté à recruter dans les entreprises», souligne Mme Boulais-Préseault.

Maëlle Boulais-Préseault, économiste au Mouvement Desjardins (Courtoisie)

«Le ralentissement de la consommation est déjà présent, on le voit d’abord dans les ménages, avec les taux d’intérêt qui sont à la hausse, mais on le voit aussi dans les entreprises qui vont repousser leurs projets», ajoute l’économiste. D’ailleurs, une première baisse des taux d’intérêt est envisageable pour 2024.

Cette incertitude économique plombe même les projets de grandes entreprises, comme celui du centre de coulée de billettes d’Alma. Rio Tinto doit revoir la conception de son usine en raison d’un important dépassement de coûts, ce qui a un impact également sur l’échéancier des travaux.

Le géant de l’aluminium doit par ailleurs débuter en 2024 les travaux pour la construction de 96 nouvelles cuves AP60 au Complexe Jonquière. Un investissement qui était évalué à 1,4 milliard $ il y a six mois.

Une certaine impatience est également ressentie concernant le Port de Saguenay et on ne sait toujours pas si des entreprises viendront s’y installer au cours des douze prochains mois. En décembre, le gouvernement du Québec annonçait que sa participation pour le projet de convoyeur passait de 33 à 56 millions $. La mise en service du convoyeur devrait avoir lieu en 2025.

Dynamisme au Lac-Saint-Jean

Des investissements sont à prévoir aux Serres Toundra de Saint-Félicien. (Archives Le Quotidien)

La morosité économique pourrait être de courte durée au Lac-Saint-Jean puisque des entreprises ont annoncé de beaux projets, mais là encore, il faudra voir si la conjoncture économique sera favorable pour leur réalisation en 2024.

D’abord, les Serres Toundra devraient poursuivre leur grand projet d’expansion au cours de l’année à Saint-Félicien. Toujours à Saint-Félicien, l’usine de biochar et le Centre de valorisation de la biomasse sont à surveiller. Des projets totalisant près de 30 millions $.

À Roberval, la famille Arias vise le début de construction en 2024 de la pépinière Tshitassinu. Un projet évalué à plus de 40 millions $. L’objectif est grand : devenir le leader mondial dans la production de plants forestiers.

Investissements publics

Des investissements sont encore prévus sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 2024, notamment avec la poursuite de la construction de l’autoroute 70 entre le chemin de la Grande-Anse et La Baie.

Les travaux se poursuivront également à l’hôpital de Chicoutimi ainsi qu’au bloc opératoire de l’établissement de Dolbeau-Mistassini.

Pour sa part, la Ville de Saguenay a annoncé dans son dernier plan triennal que plus de 80 % des montants investis en 2024 le seront pour la pérennité et le maintien des infrastructures existantes, dont l’asphaltage. Il y a également la réfection de l’autogare de la rue du Havre, la rénovation du Stade Richard-Desmeules et la modernisation des centres de ski.

«À Saguenay, même s’il s’agit principalement d’argent pour le maintien d’actifs, l’enveloppe est tout de même prévue et elle stimulera l’économie locale, ce qui demeure intéressant», précise l’économiste Maëlle Boulais-Préseault.

Le président de la commission des finances à la Ville de Saguenay, Michel Potvin, indiquait au Quotidien en marge de la dernière séance du conseil de ville que tous les éléments sont en place pour stimuler les investissements privés. «Prenez l’ancienne zone ferroviaire. Elle sera rapidement prête pour recevoir des logements et d’autres projets. Les pelles mécaniques sont là et ça bouge», a fait voir celui qui semble avoir également très hâte d’annoncer un grand projet sur la zone industrialo-portuaire de Saguenay.