Christine Simard: un saut dans l’entrepreneuriat gagnant avec Trinôme et filles

Christine Simard et Valérie Beaulieu ont repris les rênes de Trinôme et filles (Courtoisie/Pierre Manning)

Sa formation débute dans un autre domaine. À l’Université de Montréal, Christine souhaite explorer la communication politique et, au moment de trouver un stage, l’étudiante en décroche un à titre de recherchiste. Un métier qui ne lui convient pas, ce qu’elle réalisera plus tard.

Christine Simard a travaillé sur le plateau de la saison deux du Meilleur pâtissier du Québec, en ondes sur Zeste. (Courtoisie/Christine Simard)

Mais c’est le beau de son parcours, pense Christine Simard. Parce que tranquillement, la Chicoutimienne gravit les échelons de ce domaine difficile à percer. «J’ai vraiment monté les échelons graduellement. C’est la chose que je suggérerais encore à tout le monde aujourd’hui», confirme-t-elle, lors d’un entretien par visioconférence avec Le Quotidien.

Après un temps comme recherchiste, Christine devient coordinatrice de production, directrice de production et assistante-réalisatrice. Parfois, elle peut porter tous ces chapeaux en même temps, surtout lorsqu’elle œuvre sur des séries documentaires.

Elle apprend beaucoup sur les différents plateaux de tournage, et ce, autant sur le métier que sur elle-même. «J’aimais beaucoup faire la logistique et travailler avec plusieurs techniciens sur un plateau, les amener avec moi, les diriger, m’assurer qu’on rentre dans les horaires. Ces expériences m’ont aussi permis de voir tous les corps de métiers, de comprendre les budgets télé, de travailler autant avec le producteur que le réalisateur», explique-t-elle.

Christine navigue dans les équipes de quelques boîtes, mais c’est chez Trinome qu’elle trouve chaussure à son pied. Après quelque temps, un plan d’affaires se dessine pour assurer la relève de l’entreprise, dont le président est à l’heure de la retraite.

Avec son associée Valérie Beaulieu, Christine a fait le grand saut, il y a plus de cinq ans maintenant. C’est là que Trinome est devenu Trinome et filles, clin d’œil à cette nouvelle jeune relève. Et le tout s’est bien passé, soutient la nouvelle vice‑présidente, directrice générale et productrice exécutive.

«Je suis extrêmement fière de ce que nous avons bâti, mais aussi de ce qu’on a su garder vivant», mentionne-t-elle. Avec son équipe, Christine souhaite que Trinome et filles demeure une entreprise tissée serrée, conviviale, qui met de l’avant les bonnes idées.

Le défi de l’entrepreneuriat, qu’elle n’avait jamais imaginé, l’emballe continuellement. Les chiffres, la coordination, la gestion, toutes les facettes de l’entrepreneuriat l’allument. Les productions sur lesquelles la boîte s’affaire, comme Présumé innocent, Réal Débarque et Le poids de l’apparence, qui a récemment remporté un prix Mammouth, la rendent fière chacune à leur manière.

(Trinome et filles)

Christine est heureuse d’avoir mis ses peurs de côté pour vivre à fond la vie d’entrepreneure, en plus dans un milieu qui connaît des transformations importantes.

Déjà, en quelques années, Trinome et filles a dû faire face à bien des défis, dont la COVID-19, qui a bien évidemment bouleversé les méthodes de travail. La précarité des médias traditionnels se fait également sentir.

Réal Débarque est une émission de Trinôme et filles. (Trinome et filles)

Mais Christine demeure confiante pour la suite, entourée de son équipe en qui elle croit grandement. Elle sait aussi que les contenus télévisuels québécois auront encore leur place dans les habitudes des gens et l’année qui s’en vient s’annonce prometteuse pour la boîte.

Or, elle espère que le gouvernement réagira au manque de financement des entreprises médiatiques et qu’il agira pour assurer la pérennité des contenus québécois.