Une histoire de passion chez HM Brewing Systems

C’est en 2018 que les actionnaires de HM Métal – une entreprise qui fabrique des structures d’acier et des équipements en aluminium et en acier inoxydable depuis plus de 30 ans, à Sainte-Sophie-de-Lévrard – ont démarré HM Brewing Systems dans un local du parc industriel 30-55 à Bécancour pour travailler le stainless de grade alimentaire.

Après avoir fait l’ingénierie et la conception des équipements, ils sont allés à la rencontre des différentes brasseries, distilleries et malteries pour distribuer des équipements sur mesure afin de répondre aux besoins de leur clientèle.

Leur concept est d’offrir des projets clé en main aux entreprises, parfois en démarrage, en les accompagnant tout au long du processus avec un service-conseil qui va de la conception jusqu’à l’installation des équipements. Des projets qui peuvent prendre de six mois à un an de travail.

Leader dans le domaine au Québec, leur principale concurrence provient surtout de la Chine où les brasseurs peuvent commander des équipements qui sont moins chers, mais qui n’ont pas la même qualité.

«On aime bien dire que l’on conçoit et l’on fabrique des équipements de façon artisanale, de bonne qualité. Un peu comme les microbrasseries font avec leur bière, ce sont des bières artisanales.» — Gabriel Neault, directeur du développement des affaires

«Si tel client veut faire tel type de bière, on lui dit qu’il aurait besoin de ce genre d’équipement là», renchérit le président, Philippe Neault. Nous, on offre le service, tandis qu’en Chine c’est un catalogue de produits pas chers avec une qualité qui peut être correcte, mais qui va laisser à désirer après un certain nombre d’années.»

Ils sont d’ailleurs fiers d’avoir conçu des équipements pour des entreprises de la région comme le Trou du Diable, le Broadway, Ô Quai des brasseurs ou Le Maltraiteur. «Nos clients, ce sont nos meilleurs vendeurs. Si on a signé une brasserie qui est satisfaite avec un système de brassage HM, ils vont le dire à tout le monde. C’est une petite communauté les brasseries», rappelle Gabriel Neault.

Objectif : percer le marché nord-américain

Maintenant bien implantés auprès des différentes microbrasseries du Québec, ils se sont installés dans un local de la rue Sidbec Sud à Trois-Rivières, où ils ont augmenté d’une fois et demie leur superficie de plancher en plus de faire passer leur équipe à une dizaine d’employés.

Des investissements qui leur permettent d’envisager une croissance en vue de passer à un autre niveau et de penser à l’exportation au cours des prochaines années. Il vise notamment les États-Unis où l’on retrouve plus de 9000 microbrasseries, alors que le bassin au Québec est de 333 microbrasseries.

«Le modèle d’affaires d’une microbrasserie québécoise est basé sur celui des microbrasseries américaines. C’est très américain d’aller sur place, boire une bière, voir les cuves et partir avec un 4-pack», raconte Gabriel Neault.

La passion avant tout

S’ils bénéficiaient d’une certaine expertise dans le domaine avec l’expérience acquise chez HM Métal, les frères Neault estiment que c’est avant tout la passion qui les guide chez HM Brewing Systems.

«Si tu fais les choses par passion, automatiquement, tu ne penses pas juste au signe de dollar, commence Gabriel Neault. Si on ne le fait pas par passion. Si on le fait pour les mauvaises raisons, ça se sent à moyen et à long terme. Tant les clients que le personnel se disent qu’eux autres [HM Brewing Systems] sont là juste pour une opportunité, mais ce n’est pas ça.» — Gabriel Neault

«Il faut aussi avoir des employés qui sont passionnés et qui ont les mêmes intérêts que l’entreprise. Dans ce temps-là, ça se fait plus facilement que d’avoir à pousser tout le monde dans le dos», continue Philippe Neault.

«La plus belle récompense d’un soudeur, c’est d’aller prendre une bière dans une microbrasserie qui a été faite avec les équipements qu’il a fabriqués. C’est la même chose pour un concepteur ou un gestionnaire de projet.»

Ils attachent d’ailleurs une grande importance à leur équipe et à l’importance de bien s’entourer pour réussir. «Il faut être capable de reconnaître ses faiblesses, d’essayer de les améliorer, mais aussi de s’entourer de gens qui vont combler tes faiblesses, souligne Gabriel Neault. Ce n’est pas toujours facile de se regarder dans le miroir et de se dire qu’on est moins bon dans ça, mais si on veut rester en vie à moyen et à long terme, on est obligé d’être une équipe complète.»

«On est fier que nos employés gagnent bien leur vie, de façon éthique, dans le respect de la santé et la sécurité au travail, dans le respect de l’environnement, et dans le respect de l’humain, ce qui n’est peut-être pas le même standard en Chine», plaide-t-il.