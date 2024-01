L’art de savoir écouter

Jusqu’à tout récemment, en 2022, Stephan Binette tendaIt l’oreille à longueur de journée à des détenus, diverses sources internes et externes, ainsi que des corps policiers, pour ne nommer que ceux-là. À titre de gestionnaire du renseignement au Centre de détention de Hull, il travaillait en prévention pour contrer notamment les entrées de drogues et les incidences de violence.

«Le renseignement, c’est comme une pièce de théâtre», fait-il valoir. Pour les deux personnes qui font le «show» sur scène, il y a une foule d’individus, de complices, qui s’activent incognito en coulisses. On s’intéresse à ceux-là, ce sont nos sources avec qui on bâtit des relations pour faire notre travail.»

La pandémie de COVID-19 arrive et force l’isolement. Pour ce passionné de l’être humain et de la communication, l’absence de contact le pousse à la réflexion sur son avenir. Fort d’une longue carrière de 32 ans au sein du même ministère, il décide de prendre sa retraite. Pour se rendre compte très rapidement, peu après son départ, qu’il a encore «de l’énergie à revendre».

(Etienne Ranger/Le Droit Etienne Ranger )

«Même si j’ai été fonctionnaire toute ma vie, j’ai toujours pensé que je ferais un bon entrepreneur, dit-il. Je tournais en rond à la maison, mon épouse travaillait encore, je devais me trouver un projet pour m’occuper. C’est en faisait des recherches sur Internet que j’ai découvert les franchises Tite Frette, moi qui suis un fervent de bières.»

Avec son fils Yvon, qui a déjà suivi une formation de brasseur, il décide de cogner à la porte de Tite Frette pour obtenir une franchise dans la région. Un long processus qui prendra presque un an, de la première entrevue jusqu’à l’ouverture de la boutique le 5 décembre 2022. On y trouve des produits entièrement québécois et de grande qualité, notamment 500 sortes de bières et une vingtaine de vins locaux.

«Je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs qui ne partent de rien pour fonder leur entreprise, s’exclame-t-il. Honnêtement, je ne pensais jamais qu’il y avait autant de choses à mettre en place sur le plan légal, financier, administratif et logistique.»

L’entrepreneur se dit donc reconnaissant d’avoir pu bénéficier d’un encadrement rigoureux et bienveillant comme franchisé de la part de l’équipe de Tite Frette, sinon, il avoue d’emblée qu’il se serait découragé.

(Etienne Ranger/Le Droit Etienne Ranger )

Et alors, quel bilan fait-on après un an en affaires? «J’adore ce que je fais, affirme-t-il. J’apprends tous les jours. Il faut savoir constamment s’adapter et être à l’écoute des besoins des clients. Par exemple, on voit que le comportement des consommateurs a changé en raison de l’inflation.»

Tourné vers l’avenir, il rappelle l’importance d’être à l’affût des dernières tendances pour assurer la pérennité de l’entreprise. D’où la récente création en boutique de la section de bonbons Sugar Daddy’s Express, un concept québécois, où près de 400 variétés — et ce n’est que le début — feront le bonheur des amateurs de friandises.

Celles-ci nous arrivent de la Corée, du Japon, de l’Amérique du Sud, de l’Angleterre, des États-Unis et bien d’autres encore.

«Je ne connaissais pas Sugar Daddy’s et je suis vraiment très impressionné par les produits, avoue-t-il. Ils sont très actifs sur les médias sociaux, surtout Tik Tok. On va attirer une clientèle âgée de 5 à 25 ans, alors qu’avec Tite Frette, il s’agit des 25 à 55 ans.»

Avec cette nouvelle aventure qui demande temps et investissement, l’homme d’affaires a le sentiment d’inaugurer une deuxième entreprise.

«C’est très prenant, on met tous la main à la pâte, même mon épouse et ma fille, sans oublier mon fils et partenaire, bien sûr. Le plus difficile, c’est de faire entrer le client dans la boutique. Voilà pourquoi on se diversifie, on veut piquer la curiosité des gens.»

Et une fois que vous avez mis le pied en boutique, Stephan Binette vous promet une expérience client personnalisée, où la découverte et les conseils adaptés seront au rendez-vous.

«On se distingue par l’excellence de nos produits, mais aussi notre service à la clientèle, insiste-t-il.» Faites-y un tour, il n’attend que ça, vous écouter, vous parler et faire votre connaissance!