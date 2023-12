Gala des Prix Distinction 2024: faire rayonner le secteur économique

De gauche à droite, Mélanie Bonneville, coordonnatrice d'événements à la CCIHY; Roxanne Gagné, directrice générale de la CCIHY; Jean-François Arsenault, président de la CCIHY; Julie Bourdon, mairesse de Granby; Jennifer Ross, attachée de politique du député caquiste François Bonnardel et Jacques Laurin, directeur général de la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska. À l'arrière plan, René Beauregard, préfet suppléant de la MRC de la Haute-Yamaska. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Cette soirée de reconnaissance aura lieu le samedi 1er juin au Pavillon corporatif du Zoo de Granby. Le succès devrait être de nouveau au rendez-vous puisque l’an dernier, cette activité phare de la Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska (CCIHY) avait affiché complet en rassemblant plus de 450 convives.

«Comme nous avons un secteur économique riche et diversifié, nous avons un devoir de le faire rayonner.» — Roxanne Gagné, directrice générale de la Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska

«Nous sommes fiers d’organiser avec l’aide de plusieurs partenaires le plus important événement d’affaires de la Haute-Yamaska dans l’année. Les avantages de soumettre une candidature sont nombreux, mais le plus important reste sans aucun doute la visibilité dont l’entreprise bénéficiera lors de cette soirée», a indiqué Roxanne Gagné.

Roxanne Gagné, directrice générale de la Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska (Alain Dion/La Voix de l'Est)

La Chambre de commerce pourra compter une nouvelle fois sur le soutien financier de Desjardins à titre de présentateur du Gala des Prix Distinction.

«Chez Desjardins, nous œuvrons quotidiennement à soutenir et propulser les entrepreneurs d’ici. Le 1er juin prochain, nous serons encore plus fiers de les célébrer. En nous associant à cet événement majeur de la Chambre, nous souhaitons reconnaître et saluer l’incroyable vitalité de notre milieu des affaires», a souligné Jacques Laurin, directeur général de la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska.

Deux nouvelles catégories

Cette année, le concours regroupe 17 catégories dont deux nouvelles qui sont Entreprise des arts et Entreprise du secteur touristique.

«C’est une demande du milieu d’avoir ces deux nouvelles catégories. L’une de nos administratrices est l’artiste peintre Pascale Bouchard. Quant au secteur touristique, nous y pensions depuis quelque temps, mais nous avons attendu que la crise sanitaire soit derrière nous pour créer une catégorie pour ce secteur d’activité», précise Roxanne Gagné.

Les catégories Personnalité d’affaires de l’année ainsi que Hommage à un bâtisseur seront de retour.

Alain Choquette à l’animation

L’animation du gala sera assurée par le célèbre magicien Alain Choquette. Cet illusionniste fort d’une carrière internationale fera vivre une soirée interactive énigmatique.

Alain Choquette (Fournie)

Les entreprises de la région intéressées à participer à ce concours trouveront des informations complémentaires ainsi que le formulaire d’inscription directement sur le site web de la Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska.

Les entrepreneurs et organismes ont jusqu’au 16 février 2024 à 11 h pour déposer leur candidature.

Les billets pour assister au Gala des Prix Distinction 2024 sont disponibles via le site web de la CCIHY.