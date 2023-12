De nouveaux marchés visés par Canadel et Patlin

Le mois de novembre a été occupé pour les représentants de ces deux compagnies de la MRC de Maskinongé. Patrice Chevalier, président de Textiles Patlin, a participé à une exposition présentée à New York, alors que Jean-Philippe Deveault, directeur stratégique d’affaires de Canadel, prenait part à une mission commerciale en Scandinavie.

L’entreprise Textiles Patlin veut servir des hôtels américains. (SYLVAIN MAYER)

Patlin veut fournir des hôtels du nord-est américain en couettes, coussins et draperies. Selon Sonia Chevalier, vice-présidente de l’entreprise basée à Saint-Paulin, d’excellents contacts ont été établis lors de cette visite en sol new-yorkais.

«On veut prendre de la croissance. On veut rentabiliser nos installations. Présentement, avec la valeur du dollar canadien, les Américains sont intéressés à acheter ici. Quand ils achètent pour 100 $, ça leur coûte 72 $.» — Sonia Chevalier

Le marché de Patlin est presque exclusivement canadien, sauf quelques contrats réalisés en sous-traitance avec des hôtels des États-Unis. La compagnie veut maintenant faire affaire directement avec le marché hôtelier du nord-est américain, une région qui ressemble au Québec concernant les tendances en matière de décoration.

Sonia Chevalier est la vice-présidente de Textiles Patlin. (Sylvain Mayer)

«On veut ouvrir de nouveaux marchés, mais sans perdre ce qu’on a ici», ajoute Mme Chevalier, en précisant que le Québec représente une grande part du marché hôtelier de Patlin qui compte aussi des clients dans les Maritimes et au Manitoba.

Sonia Chevalier indique que ces efforts de croissance aux États-Unis pourraient prendre jusqu’à deux ans avant de se matérialiser en contrat. Mais du même souffle, elle est en attente de la concrétisation d’un important contrat pour habiller les fenêtres d’un hôtel de 100 chambres de Fort Lauderdale dans un projet de rénovation. L’entente pourrait être conclue après les fêtes.

Avec quelque 45 travailleurs, ce qui correspond à la moyenne d’employés, Sonia Chevalier se dit capable de faire face à une demande accrue via des contrats aux États-Unis. Elle va d’ailleurs se rendre à Las Vegas en mai afin de prendre part à une exposition pour faire la promotion de leurs produits pour enfants.

«Ce sont nos équipements qui vont marcher plus», résume celle qui va accueillir quatre travailleurs tunisiens chez Patlin vers le mois de juin.

Canadel au Danemark?

En compagnie de six autres entreprises du secteur du bois, dont Maski de Louiseville, Canadel était d’une mission commerciale en Suède et au Danemark. Entre une visite du géant Ikea et des discussions avec des chefs d’entreprises de cette portion du globe, Jean-Philippe Deveault a ciblé une occasion d’affaires qui pourrait se réaliser avec un promoteur immobilier au Danemark. Le manufacturier de meubles louisevillois pourrait fournir un grand volume de chaises afin de meubler des espaces communs d’immeubles à logements.

«C’est un gars de Vancouver. Il travaille sur des immeubles de 200 unités. Les jeunes Danois recherchent des produits de qualité et le marché est en train de s’américaniser. Donc, les produits Canadel sont intéressants.» — Jean-Philippe Deveault, directeur stratégique d'affaires de Meubles Canadel

Selon M. Deveault, il faudra vraisemblablement patienter environ deux ans avant de voir la réalisation d’un tel projet advenant que les contacts aboutissent à un contrat. Parallèlement à ce marché qui pourrait s’ouvrir à Canadel, l’entreprise réfléchit à l’idée d’importer des composantes scandinaves afin de bonifier son catalogue de produits.

Le directeur stratégique d'affaires de Meubles Canadel, Jean-Philippe Deveault. (Courtoisie)

«Importer de la composante pourrait être intéressant pour le futur de la compagnie. Commander des pièces de l’Europe n’est plus aussi farfelu qu’il y a 15 ans. Le look scandinave, ils l’ont. Ce type de produit est dans leur nature. On pourrait importer des composantes de style scandinave pour des meubles d’inspiration scandinave chez Canadel. Il y a une effervescence au Canada et aux États-Unis pour le produit scandinave.»

Jean-Philippe Deveault confirme être en négociations pour établir les prix de tout ce qui a trait à ce dossier. Les conteneurs pourraient arriver au Québec dans la deuxième portion de 2024.

Le directeur stratégique d’affaires ne fait pas de cachette concernant cette volonté de développer de nouvelles façons de faire. Canadel veut consolider ses activités, l’entreprise étant confrontée à un ralentissement économique.

«On a réduit un peu la capacité de production, mais on n’est pas à 30 % et à temps partagé. On est touché, comme tout le monde. On veut garder le cap au niveau des commandes, ce sont de nouvelles niches et il faut décoller le projet.»

Selon M. Deveault, le personnel de Canadel est toujours d’environ 650 employés.

Le Nouvelliste n’a pu entrer en contact avec la direction de Maski.