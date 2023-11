Ghislain Thériault : une nouvelle énergie chez H. Blanchette

Ghislain Thériault a pris les rênes de l'entreprise il y a un peu plus d'un an. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

D’abord technicien en mécanique du bâtiment, il a acquis une vaste expérience chez Méca-Fab de Shawinigan-Sud et chez Groupe PRO-B de Trois-Rivières. Une fois dans la cinquantaine, il avait besoin de changement et il a acheté H. Blanchette, une entreprise qui avait également besoin d’un nouveau virage.

«C’était presque fermé un moment donné H. Blanchette, raconte-t-il. Les frères Blanchette avaient même envoyé une lettre au syndicat comme quoi ils fermaient boutique en décembre 2021. Je suis arrivé dans le décor. J’ai pris ça au sérieux, je suis allé de l’avant et j’ai réussi à sauver les meubles.»

Si bien qu’en quelques mois, la confiance des clients et des employés a repris. Les contrats ont recommencé à rentrer et plusieurs travailleurs ont grossi les rangs dans un domaine où il est souvent difficile d’attirer de la main-d’œuvre.

L’équipe a doublé, voire triplé

L’équipe a en effet doublé, voire triplé depuis que Ghislain Thériault s’est porté acquéreur de l’entreprise des frères Maurice et Pierre Blanchette, passant de sept travailleurs à quinze à temps plein et six à temps partiel. Son objectif est d’aller en chercher cinq de plus à temps plein pour compléter son équipe.

Il a déjà investi plus de 400 000 $ des 750 000 $ qu’il avait annoncés lors de son point de presse, en octobre 2022, pour souligner la passation du flambeau de cette entreprise qui est dans le paysage trifluvien depuis près de 100 ans. Ce n’est pas terminé, puisqu’il a encore des projets d’acquisition d’équipements modernes pour l’usine du parc industriel Gilles-Beaudoin.

Les discussions se poursuivent également quant à un investissement de 500 000 $ pour la construction d’un bâtiment de deux étages. Celui-ci doit permettre l’agrandissement de l’atelier, mais surtout d’avoir des bureaux fermés et une plus grande cafétéria pour favoriser un meilleur environnement de travail. L’acquisition d’une autre entreprise est aussi sur la table.

Fournisseur pour les entrepreneurs qui construisent des bâtiments industriels, H. Blanchette fabrique les éléments auxiliaires en acier qui sont installés à l’intérieur des bâtiments comme les escaliers, les garde-corps et les passerelles, ainsi que de la petite structure.

Si le carnet de commandes concerne surtout le projet Phoenix de Kruger à Brompton, actuellement, H. Blanchette a déjà des morceaux qui prennent la direction de GM-Posco à Bécancour. Une livraison était aussi prévue pour le chantier de Nemaska Lithium au moment de la visite du Nouvelliste.

Projets à venir

Les nombreux projets qui s’en viennent dans le cadre de la Vallée de la transition énergétique devraient donner de l’ouvrage aux travailleurs. «Ça va être Bécancour pour cinq ans et il va y avoir Shawinigan aussi», rappelle Ghislain Thériault.

Pour lui, le secret est de trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentent, de ne pas paniquer avec les soucis, de voir en amont tout ce qui peut être amélioré et de favoriser le travail d’équipe.

«Ce qui est important, c’est la relation humaine entre les employés. Quand il arrive quelque chose, on le règle. On ne laisse pas traîner les bibittes. Je pense que c’est pour ça que j’augmente mon nombre d’employés. Ça se dit, ça se parle et ils veulent venir avec nous.» — Ghislain Thériault

Il estime aussi qu’il est important de se faire confiance quand vient le temps de prendre une décision. «Quand tu as une idée, elle est bonne. Ne te fais pas influencer pour la changer. Quand tu es dirigeant, tu n’es pas rendu là pour rien», conseille-t-il.