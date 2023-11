Chantal Desrochers : faire sa place dans un monde d’hommes

Après six ans à travailler dans le domaine, elle a décidé de foncer et de quitter son travail pour lancer Fabrication CSD sur le boulevard Industriel, à Trois-Rivières. Une entreprise de fabrication et de conception de conduits de ventilation qu’elle a échafaudée au fil des ans en conservant sa philosophie, soit celle d’être à l’écoute de ses clients en cherchant à s’adapter à leurs besoins et leurs habitudes de travail.

Si elle est là où elle est aujourd’hui, Chantal Desrochers a dû se battre pour faire sa place, elle qui a composé avec de nombreuses embuches au fil des ans. «J’en ai vu de toutes les couleurs», lance celle qui estime que la force de caractère est le principal atout qui lui a permis de passer au travers.

Elle a notamment vécu le syndrome du «macho de la construction». Une situation qu’elle vit encore à l’occasion. «Quand la personne ne connaît pas mes compétences, elle va s’essayer. Ils pensent que parce que tu es une femme, tu ne connais pas ça», raconte la femme d’affaires qui prévient pourtant souvent des erreurs avant qu’elles ne se produisent sur le chantier.

Chantal Desrochers a également eu maille à partir avec ses anciens employeurs qui l’ont poursuivie pour concurrence déloyale, étant donné qu’une partie de la clientèle avait décidé de la suivre après son départ. Une cause qui s’est finalement réglée hors cours après deux ans de démêlées judiciaires qui ont parfois été émotives pour elle.

«Je n’avais pas de contrat de travail avec eux et je n’ai pas sollicité les clients dans le cadre de mon travail là-bas, mais seulement une fois que j’ai été partie. Même qu’au départ, ils achetaient aux deux places et après ça, ils se sont envenus juste chez moi parce que le service était meilleur», fait-elle valoir.

La pandémie a également bien failli venir à bout de son entreprise. «Quand ils nous ont fermés la première fois, je suis sortie d’ici en pleurant en me disant, ce n’est pas vrai que je vais perdre ma shop, et que je ne peux rien faire», raconte-t-elle.

Les choses allaient si mal à un certain moment, qu’elle avait été mise devant la décision de fermer ou de trouver de l’argent pour continuer. L’option d’arrêter n’était toutefois pas une option et elle a fait aller des contacts pour être en mesure de sortir la tête de l’eau, persuadée d’y arriver avec les contrats sur lesquels elle comptait.

Alors qu’il ne lui restait qu’à peu près 700$ pour vivre, sans savoir quand serait sa prochaine rentrée d’argent, elle a tenu le coup. Puis, en cinq ans, elle a été en mesure de se sortir du creux et de remonter la compagnie à un chiffre d’affaires de 1,5 M$.

«Mes cinq premières années, je ne l’ai pas eu facile, mais je n’ai jamais lâché, raconte la présidente de Fabrication CSD. J’ai toujours dit que c’est ce que je vais faire et que je vais le faire tant que je vais être capable de le faire.»

«C’est comme quand on est jeune et qu’on tombe en bas du vélo. Il faut rembarquer sur le vélo, illustre-t-elle. C’est la même affaire. Ce n’est pas toujours beau. Oui, là j’ai une belle entreprise. Elle est fleurissante, mais je ne l’ai pas eu facile au début. J’aurais pu dire, c’est trop dur, je m’en vais. Si tu crois en ce que tu fais et que tu crois en ton entreprise, tu vas réussir.»