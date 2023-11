PME cherchent financement... participatif

Selon ce dernier, le sociofinancement est une option de plus en plus populaire auprès des entreprises.

Bromont Campervan souhaite récolter 250 000 $ avec la participation financière des citoyens et de la communauté.

Si cet objectif est atteint, l’entreprise sera parmi les premières PME à bénéficier du tout nouveau Fonds accès croissance du gouvernement du Québec. Ce fonds permet de doubler la mise.

Bromont Campervan profitera ainsi d’une enveloppe de 500 000 $ pour accélérer l’électrification de sa flotte de véhicules, désormais offerts en location à l’année.

«En mai 2024, on va pouvoir offrir neuf véhicules électriques, explique le propriétaire de la PME, Olivier Marcoux. Ça va nous donner la possibilité de nous démarquer.»

Olivier Marcoux, fondateur de Bromont Campervan. (Paul-Robert Raymond, Le Soleil)

Selon lui, Bromont Campervan comptera ainsi la plus grande flotte électrifiée de véhicules de tourisme aménagés en Amérique du Nord.

Deux «vans» électriques ont déjà été offertes en location au cours de l’été 2023. «Ça nous a permis de réaliser à quel point c’est prometteur», lance l’entrepreneur. Cela a également l’avantage, estime-t-il, de mettre l’accent sur le développement durable dans l’industrie touristique.

La campagne de sociofinancement de l’entreprise bromontoise se termine au début de l’année 2024, mais Olivier Marcoux dit être confiant d’atteindre ses objectifs financiers avant Noël. À ce jour, il a récolté 96 105$.

Les contributeurs à sa campagne obtiennent, en retour, différentes contreparties (chandails, chèques-cadeaux, réductions sur la location de véhicules), en fonction de la valeur de la contribution effectuée. Il en va de même pour tous les autres projets de sociofinancement: une contribution donne droit à un avantage.

Le double appui obtenu avec la campagne participative de La Ruche ainsi que celui du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie représente un important «engagement de confiance», aux yeux d’Olivier Marcoux.

Soutenir la croissance

Les entreprises en démarrage PickPack de Granby, ainsi que Pistou Gros chien de soupe de Waterloo, ont également vu une opportunité, avec le financement participatif, de soutenir, voire accélérer leur croissance.

À l’origine de la création d’un emballage postal réutilisable pour l’envoi de marchandises, PickPack souhaite récolter 12 500 $. S’il est atteint, cet objectif pourra en outre être doublé par le Fonds «Moins c’est +», une initiative conjointe de Recyk-Québec et de La Ruche.

Jade Trépanier, confondatrice de PickPack, affirme que la campagne de financement participatif de La Ruche permettra de soutenir la croissance de son entreprise. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

«Comme toute start-up, on commence à avoir un peu plus de dépenses que d’entrées d’argent, explique l’une des cofondatrices de PickPack, Jade Trépanier. (...) On aimerait acquérir de nouveaux emballages qu’on pourrait rendre accessibles aux PME à plus petits prix.»

Installée à l’incubateur industriel de Granby depuis avril dernier, PickPack a récemment dû emménager dans un local plus grand et compte actuellement une trentaine de clients. «Étant donné que les sacs reviennent chez PickPack [pour leur nettoyage], on a dû avoir des installations en conséquence», souligne Mme Trépanier.

Tâter le terrain

Spécialisée dans la revalorisation d’aliments frais pour la production de rations ménagères [repas cuisinés maison] et de gâteries pour chiens, Pistou Gros chien de soupe veut récolter 7500$ par le biais de la plateforme de La Ruche. À l’instar de PickPack, cette somme sera doublée par le Fonds «Moins c’est +», si la cible est atteinte.

L’objectif: acquérir un lyophilisateur. Cet équipement permettra de prolonger la durée de vie de certains aliments, explique la fondatrice de la micro PME, Émilie Paquette-Bernier.

Pistou Gros chien de soupe permet de réduire le gaspillage alimentaire en revalorisant certains aliments, affirme Émilie Paquette-Bernier. (Tirée de Facebook)

Selon celle-ci, La Ruche est une «belle façon de tâter le terrain» et de voir l’intérêt potentiel des consommateurs pour les produits offerts. Après avoir profité de la mesure de Soutien au travail autonome (STA), Mme Paquette-Bernier affirme y voir également une autre façon d’obtenir des fonds pour assurer la croissance de son entreprise.

«Ça permet entre autres de diversifier les sources de financement, souligne le directeur de La Ruche Estrie, Frédérick Bonner. Ça réduit aussi l’endettement, tout en offrant un effet de levier quand on va voir un banquier parce qu’on est capable de lui démontrer l’intérêt suscité par notre produit ou service. Pour les entreprises déjà en opération, ça peut être un nouvel outil de communication.»

La Ruche a récemment souligné ses 10 ans d’existence au Québec. Cela fait cinq ans qu’elle est présente en Estrie. Plus de 200 campagnes ont été réalisées depuis ce jour, selon M. Bonner.