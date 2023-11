Révolution signée Waterville

Retour en arrière.

En 2017, David Côté et Sébastien Bureau publient le livre Révolution fermentation, qui vise à démystifier les différents procédés de fermentation avec une kyrielle de recettes pour tester, dans la cuisine, l’éventail de possibilités, du levain au kombucha.

De son côté, Jean-Luc Henry, œuvrant dans le domaine de l’informatique depuis plusieurs années, rêve d’entrepreneuriat. Le Français d’origine installé au Québec il y a 18 ans démontre depuis toujours un intérêt pour l’agriculture. Il caresse l’idée de lancer son commerce de produits.

Les produits de Révolution fermentation se retrouvent des deux côtés de l'Atlantique. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Il raconte son projet à une amie… qui lui apprend que deux auteurs et entrepreneurs ont déjà eu la même idée.

Le livre Révolution Fermentation est déjà appelé à devenir une plateforme en ligne pour donner un coup de pouce aux Québécois qui veulent eux-mêmes se lancer dans leur propre cuisine.

«J’avais cette idée de projet, un plan d’affaires, un nom qui n’avait rien à voir avec ça…» raconte-t-il. Or, si le Québec peut compter des centaines de salons de coiffure, on ne pouvait pas avoir deux entreprises aussi nichées qui lançaient leurs activités en même temps, avance-t-il.

Connaissant Sébastien Bureau pour avoir déjà travaillé avec lui, il le contacte, tout comme David Côté (que l’on connaît entre autres en raison des jus LOOP et des Dragons): s’ensuit une association qui met officiellement au monde Révolution Fermentation.

L’entreprise est incorporée en janvier 2018. Le quatrième actionnaire est Barthelemy Glumineau.

«On est avant tout une entreprise d’impact. Notre mission, c’est de populariser la fermentation maison.»

Le Watervillois Jean-Luc Henry, Français d'origine. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Dans la boutique en ligne, on retrouve entre autres du matériel de fermentation et des cultures de démarrage, des grains de kéfir de lait ou des cultures de yogourt originales. Les produits sont nombreux.

«Le premier déclencheur pour que les gens s’intéressent aux fermentations, c’est la santé. Après, nos clients, ce sont des curieux. Il y a le côté expérimentation», souligne le président et directeur général.

Le contexte inflationniste pourrait aussi accroître l’intérêt pour la fermentation, une façon de donner une seconde vie aux légumes de saison, en plus de la congélation et de la mise en conserve.

«De plus en plus, les gens veulent économiser. Faire ses aliments soi-même restera toujours moins cher», convient Jean-Luc Henry.

Présent des deux côtés de l’Atlantique

«À l’origine, c’est parti dans ma cuisine et mon sous-sol. Les enfants m’aidaient à étiqueter les emballages. La pandémie est arrivée, on faisait l’école à la maison… et nos ventes ont explosé. On se retrouvait avec plus de travail et la maison pleine d’enfants. On n’y arrivait plus. On a loué cet espace… Depuis, c’est plein à craquer. J’ai hâte de partir, mais j’aimerais rester dans la région. À Waterville, à Sherbrooke ou entre les deux», raconte l’actionnaire majoritaire.

La petite entreprise de cinq salariés compte 1000 mètres carrés à Waterville, mais aurait besoin de cinq fois cette surface, précise-t-il. Elle vend au Canada, en France, en Belgique, en Suisse et aux États-Unis.

Il montre du doigt des boîtes, sur le plancher, destinées à la France.

«À un moment donné, on a réalisé qu’il y avait plus de Français qui venaient sur notre site que de Canadiens. Ils essayaient d’acheter, commandaient parfois un kit à kombucha à 50$ et payaient 75$ de frais de port… Ils patientaient trois semaines en espérant le recevoir. Ça ne marchait pas, il fallait les aider […] À la fin de 2021, on a loué un espace en entrepôt dans le nord de la France, à Beauvais. On a de l’inventaire là. Techniquement, on est présent dans deux continents et dans trois langues», dit-il en distinguant le français de France et celui d’ici, notamment en raison des unités de mesure.

Révolution Fermentation compte aussi un volet d’éducation gratuite. «Ce volet est énorme. C’est ce qui fait qu’on a 200 000 personnes différentes qui viennent visiter notre site chaque mois.»

«Nos clients, ce sont des curieux de cuisine, mais ils ont peur de se planter. Nous, notre job, c’est de les rassurer, de leur montrer que c’est facile, c’est simple, [de leur dire] qu’ils ne vont pas s’empoisonner. Et c’est super bon à la santé, voici les bienfaits…»

Ce contenu éducatif est très bien référencé, fait-il valoir.

En ce moment, observe Jean-Luc Henry, l’entreprise watervilloise «n’a pas de concurrence significative». Résultat: elle peut devenir leader en France d’ici deux ou trois ans, selon lui.

«Dans quatre ou cinq ans, on va commencer à attaquer les États-Unis. Là-bas c’est beaucoup plus complexe, puisqu’il y a des entreprises bien plus avancées que nous.»

Actuellement, l’entreprise recense plus ou moins 30% de croissance annuellement. «On prévoit que ça va durer, cette croissance.»

Certes, il s’agit d’un domaine niché. Mais préparer ses propres légumes fermentés n’est pas plus compliqué que se faire cuire un œuf, assure Jean-Luc Henry.