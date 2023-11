Va-t-on trop loin pour satisfaire les employés?

Laurence Beauchamp-Dugré, directrice du service-conseil en ressources humaines chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), et Pierre Bernier, consultant et partenaire chez RCGT, proposent une solution bien simple: revenir à la base.

«La première chose que les gens recherchent, c’est une belle ambiance et la collaboration, mentionne M. Bernier, rencontré par La Tribune en marge du Campus RH organisé en mai dernier à Sherbrooke. Le salaire ne vient qu’en 4e ou 5e position. La reconnaissance et l’autonomie sont des facteurs de rétention très intéressants.»

«Souvent, les employeurs vont dire qu’un employé est parti parce qu’il a un meilleur salaire ailleurs, explique pour sa part Mme Beauchamp-Dugré. Mais est-ce que la vraie raison a été mentionnée? Est-ce qu’on fait des entrevues de départ? Parce qu’au-delà du salaire, il y a la flexibilité, la vision et le sens donné au travail. L’employeur a un rôle à jouer pour faire vivre et véhiculer ça.»

La spécialiste en ressources humaines estime toutefois que bien des entreprises ne prennent pas le temps nécessaire pour dresser les constats indispensables en ce qui concerne la rétention des employés.

«L’heure est à l’introspection, mais on ne prend pas le temps et on n’en parle pas, déplore-t-elle. Ça va trop vite. On est dans les opérations et on va mettre une table de ping-pong là et un autre truc là-bas. Mais est-ce que ça a un réel impact? D’aller voir ton employé, de s’intéresser à lui, c’est la base des relations humaines, mais on a oublié ça parce que tout va trop vite.»

Flexibilité, flexibilité et flexibilité

La flexibilité revient toujours en tête de liste lorsqu’on questionne les employés sur les caractéristiques qu’ils recherchent chez un employeur. La solution n’est toutefois pas non plus de donner le vendredi après-midi de congé ou une semaine de quatre jours à tout le monde. La méthode idéale se retrouve souvent à l’extérieur des sentiers battus.

«Ça pourrait être qu’une personne fait deux ou trois semaines de travail de soir, mais obtient la semaine suivante en congé, donne l’experte en exemple. Ça coûte un peu plus cher aux employeurs, mais ils gardent leur monde et les gens sont heureux. Il faut penser en dehors de la boîte.»

«Il y a même certaines organisations où ce sont les employés qui décident et font l’horaire en équipe», résume son collègue.