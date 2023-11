Quand les étoiles s’alignent pour une marque sherbrookoise

C’est que la jeune entreprise, fondée par Stéphanie Dubreuil et son conjoint Jean-Philippe Plante en 2015, se spécialisait dans le linge mou comme comme des cotons ouatés ou des pyjamas avec lesquels il est possible de sortir. La marque avait même sorti un ensemble dans ce style, le Sasha twin set, tout juste avant le début de la pandémie et en avait écoulé une centaine d’exemplaires.

« C’est du linge mou, mais beau, explique Stéphanie Dubreuil. Quand la pandémie a frappé, tous les gens étaient chez eux et ils avaient juste ça à faire magasiner en ligne. Résultat, on a vendu des milliers de Sasha twin set. Et c’est ça qui nous a fait connaître aux yeux de tout le monde. Ça fait 3 ans de ça et il n’y a pas une journée où je n’en entends pas parler. »

La demande pour le Sasha twin set a explosé dans les premiers mois de la pandémie. (Fournie)

Plusieurs influenceurs avaient aussi parlé du Sasha twin set ce qui a fait en sorte que la demande a explosé dans les premiers mois de la pandémie.

« Dans la même semaine un moment donné, il y a eu 10 ou 15 influenceurs qui ont parlé et tout le monde postait leur photo avec le kit. Certaines entreprises l’ont eu difficile, mais pour nous, la pandémie nous a propulsés. Ç'a été un tremplin. »

Les influenceurs font d’ailleurs toujours partie de la stratégie de commercialisation de la marque, mais Stéphanie Dubreuil ne s’arrête pas nécessairement aux nombres d’abonnés.

« On ne trouve pas tant notre niche avec des influenceurs avec 100 000 abonnés parce que ça passe un peu dans le beurre, souligne-t-elle. Ce qu’on a décidé de faire c’est de s’associer à des influenceurs qui ont la marque à coeur et qui achèteraient le produit de toute façon. On est une petite marque encore donc on ne peut pas se permettre de rémunérer comme les grosses compagnies ».

Levier financier

L’énorme succès du Sasha twin set a permis à la jeune entreprise, qui avait démarré il y a huit ans avec seulement une centaine de t-shirts, de pouvoir développer plusieurs autres produits et de grossir énormément en l’espace de trois ans.

« Tu as toujours peur que ce soit un one hit wonder, mais on a été capable de prendre notre erre d’aller et maintenant on ne fait plus juste du linge mou, mentionne Stéphanie Dubreuil. Aujourd’hui, on fait une vingtaine de morceaux par collection et on a six collections par année. Notre équipe a aussi beaucoup grossi dans la dernière année et on veut juste s’assurer que tout soit bien fait dans l’ordre des choses. Il y a beaucoup de marques québécoises qui en arrachent en ce moment et on est juste vraiment chanceux que ça se passe bien. »

Dailystory dévoile six collections par année. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

La marque a également élargi sa clientèle cible au fil des années.

« Notre tranche d’âge ciblée, c’est 20-35 ans environ, mais si on se limitait à ça je n’en ferais même plus partie, lance-t-elle en riant. On a beaucoup de morceaux intemporels, ça peut être une dame ou une jeune qui le porte. »

En plus d’une boutique en ligne, la marque Dailystory est présente dans une cinquantaine de points de vente au Québec et une vingtaine de plus dans le reste du Canada. Ce sont toutes des boutiques indépendantes comme la Boutique Kitsch au centre-ville de Sherbrooke dont Stéphanie Dubreuil est la cofondatrice et propriétaire.

« Ce sont deux business à part entière et il n’y a rien qui va ensemble, explique-t-elle. La Boutique Kitsch est vraiment un point de vente comme les autres pour Dailystory. Mais c’est certain qu’en commençant, ç'a beaucoup aidé d’avoir au moins un point de vente assuré. »

La boutique Kitsch au centre-ville de Sherbrooke est l'un des points de vente de la marque Dailystory. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Fabriqués au Québec

Les vêtements de la marque Dailystory sont fabriqués à Montréal, mais tout le développement de produit se fait ici à Sherbrooke. La production locale amène toutefois son lot de défis.

« C’est certain que ce n’est pas tout qui peut se faire, admet Stéphanie. On a été obligé d’aller à l’étranger pour faire faire des tricots. Ici au Québec, ça coûte 350$ pour le faire, on a donc décidé d’aller outre-mer pour cette partie précise. Dans les années 1980, le Québec était vraiment bien équipé et l’industrie était énorme. Aujourd’hui, ils n’ont pas eu le choix de se débarrasser de beaucoup d’équipements qui ne roulaient pas assez. »

Et comme pratiquement toutes les entreprises, Dailystory doit faire face à l’explosion des coûts de production.

« On retravaille les modèles pour essayer de sauver de l’argent ou on essaie de trouver des tissus qui coûtent moins cher, résume-t-elle. Les gens sont plus conscients aussi. Oui, elles peuvent aller s’acheter 15 t-shirts chez H&M qui vont ressortir tout croche de la sécheuse, mais elles vont prioriser de s’acheter un chandail plus cher, mais qui dure vraiment longtemps. Le portefeuille des gens est plus restreint, mais ils font aussi des achats plus réfléchis. »