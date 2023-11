Plongeon dans l’âge de pierre

« Le gros de notre marché est à Québec et on a fait plusieurs monuments à la Citadelle, explique Jean-Simon Gagnon, l’un des propriétaires de l’entreprise. On est présent dans Charlevoix, en Estrie, en Beauce, sur la Côte-Nord, à Ottawa, Montréal ou à Trois-Rivières. On fait le tour de l’Abitibi deux fois par année et on va toujours faire notre tour en Gaspésie. »

L’entreprise de la rue Villeneuve répond à plus de 500 commandes par année. Elle produisait d’ailleurs la pierre tombale pour un couple de la région lors du passage de La Tribune.

(Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« La mort, ça reste tabou, mais les gens font des préarrangements, explique Jean-Simon. Ils ont leur urne ou leur cercueil. Les cartes sont déjà prêtes et le monument est même déjà installé. Tout ce qu’il reste à faire lors du décès, c’est d’aller graver l’année de décès avec notre unité mobile. »

Monuments Gagnon offre aussi des services de nettoyage de monument et de restauration. Les employés étaient d’ailleurs occupés à remettre en état un monument qui datait de 1942.

« On a rajouté de l’écriture, remis de la peinture dans tout le lettrage, refait les dessins et tout nettoyé parce qu’il était rendu vert, mentionne Jean-Simon. On prend en considération leur concept, mais on ajuste avec les bonnes façons de faire. Il y a des choses réalisables, mais qui ne sont pas durables. »

Monuments Gagnon (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Une relève pas toujours assurée

Contrairement à d’autres entreprises familiales, les enfants de la famille ne savaient pas qu’ils allaient éventuellement reprendre l’entreprise de leur père.

« Mon père voulait vendre une partie de l’entreprise, se souvient Jean-Simon. Mon frère nous a rencontrés pour nous dire qu’on était en train de s’en faire passer une. On ne s’était jamais vraiment posé la question, car j’avais 17 ans environ. On s’est demandé si on était intéressé et on a dit oui. On est allé voir mon père pour lui dire. »

Un processus de mise en place de la relève s’est alors enclenché.

« La fin de semaine, je travaillais toujours ici, mentionne Jean-Simon. Je polissais ou sciait des morceaux. On a acheté des parts de l’entreprise. Mon père détient encore 60 % et on a 10 % chacun. »

Récompensé par la CNESST

Monuments Gagnon effectue les gravures sur les monuments à l’aide d’un jet de sable. Ce travail produit énormément de poussière et de sable dans l’usine qui devaient être récupérés manuellement, à la pelle, plusieurs fois par jour. Évidemment, ce type de travail pouvait engendrer des maux de dos, de la fatigue ou des claquages musculaires alors que la poussière peut provoquer des problèmes pulmonaires à long terme, sans compter la perte de temps énorme.

Monuments Gagnon (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Pour remédier à la situation, un système automatique de collecte et de nettoyage des résidus de gravure a été mis en place. La salle où sont effectuées les gravures est maintenant équipée d’un convoyeur à godets qui achemine le sable et la poussière vers une vis sans fin qui se trouve sous un plancher grillagé.

« C’est un récupérateur et un nettoyeur de sable automatique, explique Jean-Simon. Il n’y a aucune manipulation humaine ou presque. La qualité de l’air est améliorée pour la personne à ce poste, mais aussi dans le reste de l’usine. On s’entend que du sable, c’est lourd, donc du côté physique c’est une grosse amélioration. Des systèmes semblables existent déjà, mais un personnalisé comme ça et qui nettoie et récupère le sable, ça n’existe pas ailleurs. »

Ce système a été installé tout juste avant l’arrivée de la Covid et a permis à l’entreprise de récolter un prix régional de la part de la CNESST.

Machinerie sur mesure

Cette créativité est observable à plusieurs endroits dans l’usine alors que plusieurs machines ont été modifiées sur mesure pour répondre au besoin de l’entreprise. C’est le cas de la polisseuse qui a été modifié pour polir les côtés et le dessus des monuments.

La polisseuse a été modifié pour polir les côtés et le dessus des monuments. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

« Ç'a été développé par un machiniste américain dans les années 1980, mais quand j’ai commencé à regarder, il me disait que ça allait aller en 2024 avant qu’on puisse en avoir une, mentionne Jean-Simon. Je lui ai dit qu’il pouvait m’appeler s’il en trouvait une usagée entre-temps. Il en a finalement trouvé une dans une vieille remise aux États-Unis. On l’a toute remontée au niveau électrique pour qu’elle respecte les normes du Québec. On a aussi modifié les moteurs. »

Avec cette nouvelle machine, l’entreprise réussit à polir de trois à quatre monuments par jour.

« On triple ou quadruple la vitesse de polissage et c’est même plus que ça parce que pendant ce temps la personne à ce poste peut polir autre chose. Avant, ça prenait à un employé une bonne journée pour polir les côtés et le dessus d’un seul monument. »

Un peu plus loin dans l’usine, on aperçoit une scie unique qui n’existe nulle part ailleurs.

« Ç'a été fait avec un jack de char pour garage, résume le copropriétaire. On pensait devoir mettre un X sur le projet quand la CNESST est passée, mais finalement ils nous ont dit de faire un brevet et commercialiser la machine. On y va avec de la seconde main qu’on modifie selon nos besoins parce qu’on est dans une industrie dans laquelle si tu veux avoir de la machinerie, elle coûte des centaines de milliers de dollars et le retour sur investissement n’est pas vraiment là. »

ENCADRÉ ***Un peu de Mégantic aux États-Unis***

Les monuments commémoratifs de Monuments Gagnon sont bien présents au Québec notamment avec ceux de la tragédie du 6 juillet 2013 et de Nelly Arcan à Lac-Mégantic, celui du parc du Royal 22e Régiment de Terrebonne ou celui du 150e de St-Georges de Beauce. Au Canada, l’entreprise a signé un monument de la ville de Prince George en Colombie-Britannique ainsi que celui des vétérans de la défense de Hong-Kong à Ottawa.

Monuments Gagnon a créé une plaque pour l’édifice du FBI à Washington (Fournie)

À l’international, Monuments Gagnon a réalisé la plaque pour le monument des pompiers décédés en fonction à Boston, le pavé de l’allée des joueurs étoiles des Phillies de Philadelphie, une plaque pour l’édifice du FBI à Washington ainsi que la base pour la statue de Jerry West des Lakers de Los Angeles.

« Tout ça a été fait à Mégantic, souligne fièrement Jean-Simon, qui a fait ses études au Collège Champlain et à l’Université Bishop’s. Aujourd’hui, on se spécialise plus dans le monument funéraire que dans le commémoratif, mais on est quand même fier de dire qu’il y a un peu de nous à New York, Philadelphie, Boston ou Los Angeles. »