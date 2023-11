Les sœurs Lejour complices dans la vie comme en affaires

Marie-Eve Lejour et Janie Lejour (à l'avant) ont chacune leur propre entreprise, soit la Savonnerie des Diligences et Les Loges de Stanstead. En plus d'être toutes les deux femmes d'affaires, les deux soeurs ont plusieurs intérêts en commun. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

«On a eu une super belle enfance, on a grandi dans l’amour et la confiance. C’est peut-être ça qui a fait qu’on s’est lancées. Notre mère était directrice d’école: elle a quand même entrepris sa vie», raconte Marie-Eve Lejour, l’aînée des deux sœurs.

Alors encore enseignante à Saint-Hyacinthe en 2019, Janie Lejour lance Les Loges, ces microchalets offrant leur propre circuit thermal, permettant ainsi aux clients de profiter d’un spa, sauna et hammam privés directement à leur hébergement.

Le concept innovateur connaît rapidement du succès, de sorte que le nombre d’unités passe d’une à cinq.

La propriétaire supervise tout de A à Z – des réalisations qui la rendent fière.

«C’est mon entreprise, je l’ai pensée, j’ai géré les constructions, les concepts… Je trouve ça inspirant pour les femmes.» — Janie Lejour

«J’ai enseigné pendant 20 ans, j’ai vraiment adoré ça. J’étais à la bonne place au moment où je l’ai fait. À un moment donné, j’ai senti l’appel de l’entrepreneuriat. J’avais le goût de m’accomplir autrement et ce n’était pas si clair que ça que j’allais lâcher l’enseignement. J’avais le goût de créer une entreprise, je ne savais pas ça allait être quoi, je brainstormais…»

Le terme tempête d’idées est approprié: Janie Lejour songe à mille et une possibilités… même à de la nourriture pour animaux.

«Finalement, j’avais un immeuble à revenus à Montréal, j’avais fait un peu de location en tant que propriétaire. J’adore l’immobilier et je loue souvent des chalets avec mon chum.»

Arrive alors l’éclair du ressourcement thermal en forêt.

L'une des Loges de Stanstead, des hébergements offrant des circuits thermaux. (Andrée-Anne Rivest)

«La première loge a tellement été un succès que je voyais juste la logique de continuer», dit celle pour qui la transition de carrière s’est faite naturellement. Elle s’est finalement installée en Estrie avec son conjoint il y a un an.

Sa sœur, pour sa part, est aux commandes de la Savonnerie des Diligences depuis 18 ans.

Les produits de la Savonnerie des Diligences. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

L’enseigne compte aujourd’hui un catalogue de 200 produits.

«Tout est fait main, mais on a optimisé les opérations», dit-elle en citant par exemple les conduits tubulaires transportant les huiles essentielles.

Marie-Eve Lejour travaillait comme rédactrice technique et administrative lorsque son parcours a bifurqué vers les affaires.

«J’avais envie de créer, de m’exprimer, d’atteindre mon maximum de potentiel. J’avais l’impression que dans mon travail, il n’y avait qu’une petite partie de ma personnalité qui était exploitée.» — Marie-Eve Lejour

Les activités de la savonnerie artisanale se déroulent d’abord dans sa résidence à Eastman, puis à Austin. L’usine se trouve aujourd’hui à Bolton-Est, où toute l’équipe s’est retrouvée après une infiltration d’eau survenue dans les locaux d’Austin, en novembre 2019.

L’incident, qui a alors englouti la majeure partie de la production de Noël, a accéléré le déménagement des activités dans le bâtiment de Bolton-Est qui, heureusement, avait déjà été acquis, raconte Marie-Eve, qui s’est installée à Eastman il y a 20ans.

«Je ne sais pas si on aurait survécu si on n’avait eu nulle part où aller.»

Aujourd’hui, l’entreprise de 28 employés compte une boutique à Eastman.

La force de la sororité

Dans la salle de réunion de la Savonnerie des Diligences où une douce odeur flotte dans l’air, la complicité est bien palpable entre les deux sœurs, qui renchérissent bien souvent les propos l’une de l’autre.

Avec leurs multiples affinités, elles ont toujours été amies, observe Janie.

«On partage beaucoup de choses en commun et dans la façon dont on est. Pour nous, ça a toujours été l’humain d’abord, beaucoup de générosité, d’entraide, d’amour […] On serait amies même si on n’était pas des sœurs. Janie a beau être ma petite sœur, elle m’a appris beaucoup de choses.» — Marie-Eve

Le duo a toujours trouvé tous les prétextes possibles pour connecter ses deux vies, même à l’époque où Janie enseignait, raconte Marie-Eve.

«J’allais faire des ateliers de savon ou je te donnais du matériel pour que tu le fasses», lance Marie-Eve à sa sœur. Celle-ci relate que lorsqu’elle montait une pièce de théâtre dans sa classe, c’est sa grande sœur qui a écrit le scénario.

Avec tant de complicité, il était tout naturel que les deux enseignes collaborent.

«Le savon des Loges, c’est comme le fruit de nos deux entreprises», souligne Janie. «Ma mère capote: pour elle, c’est comme la fusion de l’entreprise de ses deux filles!»

Différents produits des chalets proviennent directement de la Savonnerie, comme des baumes à lèvres et des déodorants. L’entrepreneure a récemment commencé à vendre des paniers pour ramener un peu des Loges à la maison, image-t-elle.

Janie et Marie-Eve Lejour, dans les locaux de la Savonnerie des Diligences à Bolton-Est. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

Des difficultés et de l’amitié

Cette relation tissée serrée s’avère bien utile lorsque viennent les soubresauts qui n’épargnent aucun entrepreneur. La pénurie de main-d’œuvre, par exemple, la Savonnerie la vit de plein fouet. Le contexte inflationniste a aussi un impact sur l’achat de ce qui peut être perçu comme un produit de luxe.

La propriétaire de l’hébergement touristique, pour sa part, a été confrontée à la hausse des coûts de construction – et la pénurie de béton – en plein cœur de la pandémie.

Janie Lejour voit cependant le verre à moitié plein: elle souligne qu’elle aura au moins fait construire ses premiers hébergements avant que les prix ne grimpent en flèche.

«Quand on vit des crises, c’est Janie que j’appelle. Comme entrepreneure, tu as beau avoir une équipe de travail, tu ne peux pas tout lui partager…» Mais lorsqu’on a une sœur qui nous connaît autant, on peut tout lui dire sans avoir peur d’être jugée, indique Marie-Eve.