Mentors des Cantons: voir la forêt derrière l’arbre

« Nous, comme gens d’affaires à la retraite, nous l’avons vu la forêt durant notre carrière», lance Jacques Théoret, l’un des membres du comité de gestion de l’organisme Mentors des Cantons.

«Nous ne sommes pas là pour dire quoi faire aux entrepreneurs. Nous les accompagnons et nous les écoutons. Nous allons poser les bonnes questions et avoir une vue plus macroéconomique de l’entreprise du mentoré, commente M. Théoret. Souvent, la solution est à côté de l’entrepreneur. Mais la personne ne la voit pas. Il lui faut un observateur extérieur qui va lui faire prendre conscience des possibilités pour régler son problème.»

Mentors des Cantons est un organisme à but non lucratif qui regroupe des gens d’affaires et des professionnels, souvent à la retraite, qui ont toujours la passion de l’entrepreneuriat. Ces bénévoles souhaitent «redonner au suivant» en faisant profiter les entrepreneurs de leur expérience et de leurs compétences.

La «cellule» Mentors des Cantons a été constituée le 1er janvier 2019 et compte 27 membres. En quatre ans, on a aidé une soixantaine d’entreprises, indique Jean Richard, chef mentor de l’organisme.

«La pandémie a ralenti nos activités, mais nous sentons que l’activité veut reprendre, constate M. Richard. Nous voulons nous faire connaître. On se rend compte que les gens d’affaires ignorent l’existence du service de mentorat.»

«Environ la moitié de nos mentors étaient actifs avant la formation de notre cellule. Nous comptons beaucoup d’expérience et nos expertises sont variées», comme la comptabilité, la finance, la gestion de l’exploitation, la gestion des ressources humaines, la gestion de la qualité, etc.

Mentors des Cantons est membre du Réseau Mentorat du Québec, ce qui permet d’avoir recours à des services, comme de la formation pour les nouveaux mentors, ajoute-t-il.

Jean Richard (Maxime Picard/La Tribune)

La cellule dessert toutes les entreprises de la grande région des Cantons-de-l’Est, soit les MRC de Memphrémagog, du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François, des Sources et de Coaticook.

Le groupe entretient des liens avec de 30 à 40 mentorés à la fois, relations appelées «dyades». On pourrait faire grimper ce nombre à une soixantaine si le service était mieux connu dans les milieux d’affaires, mentionne Jean Richard.

L’organisme Mentors des Cantons a développé des partenariats avec différents organismes estriens, comme des MRC, des SADC et des chambres de commerce, pour se faire connaître.

Le jumelage se déroule sur une période d’environ deux ans, ajoute Jacques Théoret. «Au départ, on peut se voir deux fois par semaine. Après quelques semaines, c’est une fois par semaine», explique-t-il.

Le jumelage se déroule sur une période d’environ deux ans, ajoute Jacques Théoret. «Au départ, on peut se voir deux fois par semaine. Après quelques semaines, c’est une fois par semaine», explique-t-il.

«Souvent, c’est lors d’un lunch, au déjeuner ou au dîner, que les rencontres se déroulent.»

Et chacun paye sa facture, enchaîne M. Théoret. «C’est dans le code d’éthique!», s’empresse-t-il de dire.

«Le mentor doit garder une indépendance face au mentoré. Il n’est pas question non plus d’investissement dans l’entreprise.»

Jacques Théorêt (Maxime Picard/La Tribune)

Ces rencontres peuvent déboucher vers l’adoption de nouvelles techniques de gestion ou vers de la consultation de ressources extérieures, comme un comptable, un consultant (coach) ou un spécialiste.

Les mentors doivent s’adapter aux nouvelles réalités du monde des affaires. «Par exemple, dans notre temps, on n’entendait pas parler de la conciliation famille-travail, note Jean Richard. Aujourd’hui, il faut en tenir compte.»

«Les nouvelles générations ont d’autres réalités de nos jours.»

Les mentors agissent bénévolement, mais ceux qui sont accompagnés doivent verser 35$ par mois. «C’est un ticket motivateur», image Jacques Théoret.

«Il a déjà été question de baisser le montant ou de rendre le service totalement gratuit, mais nous avons renoncé à cela. Quand tu payes pour un service, il y a un incitatif à l’utiliser. Ça garde une valeur au mentorat», poursuit Jean Richard.