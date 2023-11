Pâtisserie Duquette : L’œuvre de cinq générations

Édouard, Daphné, François, et Richard Duquette. (Jean Roy/La Tribune)

En 1933, au moment où Adjutor Duquette jette les bases de ce qui deviendra la Pâtisserie Duquette, c’est l’époque de la Grande Dépression. Le Canada est l’un des pays les plus durement touchés par la crise économique qui suit l’effondrement de la Bourse de New York en 1929.

Au début des années 1930, près d’un travailleur sur trois (30% de la population active) est sans emploi. Un Canadien sur cinq dépend de l’aide gouvernementale pour survivre. Et le taux de chômage se maintiendra au-dessus de 12% jusqu’à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate, en 1939.

Lorsque la Grande Dépression frappe, le jeune Adjutor Duquette, fils de Napoléon Duquette et de Joséphine Leclerc, travaille comme cuistot dans les camps de bûcherons qui ceinturent le lac Frontière, entre le Québec et le Maine.

(Jean Roy/La Tribune)

Les chantiers ferment les uns après les autres. Sans emploi, le jeune homme décide de revenir chez ses parents, rue Alexandre.

La misère sévit partout. Mais Adjutor est déterminé à survivre. Il se sert de son expérience en cuisine pour confectionner ses propres beignes, qu’il vend ensuite de porte en porte, sur la rue Alexandre, puis au centre-ville.

Ses beignes trouvent rapidement preneurs et le bouche-à-oreille contribue à les faire connaître. Avec l’aide de sa mère et de Lucienne Perreault (qui deviendra son épouse en 1935), la production augmente au rythme de la demande.

En 1938, Adjutor et Lucienne emménagent avec leurs deux jeunes enfants dans une maison de la rue Morkill, où ils disposent de plus d’espace, à la fois pour la famille et le commerce.

Petit à petit, Lucienne développe une nouvelle gamme de produits de pâtisserie en confectionnant des tartes de différentes recettes.

À l’automne 1943, alors que le pays est en guerre, la demande pour les tartes explose. Les casernes militaires en commandent à elles seules près d’une centaine par jour.

Lucienne peut alors compter sur une aide-pâtissière, la présence de sa belle-mère, ainsi que sur celle de… deux déserteurs qui travaillent secrètement la nuit afin de répondre à la demande. Adjutor agit à la fois comme pâtissier et comme livreur au volant de sa fourgonnette, une Dodge 1941.

«On était alors en plein rationnement, précise Richard Duquette, fils d’Adjutor et de Lucienne, qui est aujourd’hui président de l’entreprise familiale. L’économie fonctionnait avec des coupons de rationnement. Il fallait des coupons pour pouvoir faire le plein d’essence, pour s’approvisionner en sucre et en farine, etc.»

L’obtention «privilégiée» de ces coupons de rationnement a assuré la bonne marche de la pâtisserie et sa capacité à répondre aux commandes des clients. « Il y a des députés provinciaux, fédéraux et des conseillers municipaux de l’époque qui ont apporté leur aide de différentes façons, ce qui a contribué sans doute à la croissance de la pâtisserie.»

Une croissance qui oblige la famille Duquette à quitter la rue Morkill pour s’installer sur la 9e Avenue Sud, alors que l’entreprise et la famille s’agrandissent.

Les années d’après-guerre amènent une croissance économique partout au Canada et Sherbrooke ne fait pas exception. De nombreuses usines fonctionnent à plein régime.

On assiste alors à l’apparition des «lunch-cars». On dénombre plus d’une vingtaine de ces comptoir-lunchs dans tout Sherbrooke. Tous ces restaurants achètent leurs tartes au chocolat, à la noix de coco, au caramel et au citron chez Duquette.

À partir de 1946, la restauration devient la clientèle la plus importante pour la Pâtisserie A. Duquette et la croissance est constante. On retrouvera ses produits chez Jim, Phil Dinner, Restaurant Deluxe, Café Bertrand, Chez Fern, Au Poêlon, au Café Lasalle, au restaurant du terminus, au Café Continental et au restaurant Les Trois Frères sur Wellington Sud.

Les épiceries de quartiers se multiplient. On en dénombre plus d’une quarantaine, réparties à Sherbrooke, Bromptonville et East Angus qui s’approvisionnent chez Duquette.

Parallèlement au développement de leur entreprise, Adjutor et Lucienne voient leur famille s’agrandir. En 1952, le couple a déjà huit enfants. Au total, 10 enfants verront le jour de leur union. Directement ou indirectement, tous mettront la main à la pâte.

À l’automne 1970, Adjutor Duquette meurt d’un cancer à l’âge de 62 ans. Marcel et Raymond viennent appuyer leur mère Lucienne, qui meurt à son tour en 1978. Marcel reprend alors l’entreprise qui compte cinq employés totalisant plus de 100 ans d’expérience.

En 1977, l’arrivée de Richard, diplômé en administration, permet à la pâtisserie d’étendre son réseau de distribution, notamment grâce à des ententes avec certaines boulangeries.

« On peut dire qu’entre 1960 et 1990, les ventes réalisées par les distributeurs indépendants ont aidé à assurer la viabilité et la pérennité de l’entreprise », affirme aujourd’hui Richard Duquette.

Dès le début des années 1990, une nouvelle phase d’expansion s’amorce. François, Richard et Marcel s’associent et investissent dans l’agrandissement de l’immeuble de la 9e Avenue Sud.

Douze ans plus tard, l’entreprise achète de Fruitbon un immeuble de 12 000 pieds carrés, situé sur la 12e Avenue Sud, où elle produit, entrepose et offre ses produits encore aujourd’hui.

«L’achat de cette bâtisse-là nous a permis de doubler notre espace disponible, précise Richard Duquette. Et par le fait même d’augmenter notre production.»

«Déjà en 2004, nos prévisions de ventes étaient dépassées.»

Les beignes à l'érable. (Jean Roy/La Tribune)

Beignes à l’érable

Pour des milliers d’amateurs de pâtisseries, la Pâtisserie Duquette est aussi synonyme de minibeignes au sirop d’érable.

En 2005, ceux-ci font leur entrée chez Costco, d’abord à Sherbrooke, puis dans quelques autres magasins au Québec. « À ce moment-là, on parle de 10 000 douzaines de minibeignes au sirop d’érable qui sont livrés en moyenne chaque semaine, pendant huit à dix semaines.

Et nous atteignons 100 000 douzaines, annuellement après cinq ans, dans tout le Québec », calcule Richard Duquette.

L’an dernier, 1,5 million de minibeignes au sirop d’érable ont été produits dans les installations de la 12e Avenue Sud. Et la demande ne cesse de croître.

«Si on inclut toutes les bannières que sont Sobeys, Provigo et Metro, on prévoit franchir la barre des deux millions de beignes au sirop d’érable vendus en 2023, soit 700 caisses de 24 douzaines.»

(Jean Roy/La Tribune)

Une 5e génération s’installe

Depuis quelque temps, on assiste à l’arrivée d’une nouvelle génération au sein de l’entreprise familiale.

Daphné Duquette, fille de François, l’actuel directeur général, vient de se joindre à l’équipe. Bachelière en sciences de l’administration, spécialisée en ressources humaines, elle occupe les fonctions de directrice-adjointe.

Son frère Édouard fait lui aussi ses premières armes au sein de l’entreprise à titre de gérant de production. Contrairement à plusieurs pâtisseries familiales, Pâtisserie Duquette est parvenue à croître et à survivre à toutes les vagues de fusions et de consolidations qui ont marqué le secteur de l’alimentation au cours des vingt dernières années.

«S’il y a un mot qui peut définir notre entreprise, je pense que c’est le mot résilience, affirme Richard Duquette. Une entreprise ne peut pas passer à travers une guerre (1939-45) et plusieurs crises économiques, comme on l’a fait, sans compter sur des employés résilients et aussi dévoués que les nôtres.»

(Jean Roy/La Tribune)

Quelques chiffres

1933 Année de fondation

5 M$ Chiffre d’affaires

64 Nombre d’employés

2 M Beignes au sirop d’érable vendus en 2023