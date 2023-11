Nord Quantique: chef de file vers un ordinateur quantique plus performant

L’entreprise a franchi une étape importante de son développement en décembre dernier en prouvant que la correction d’erreurs permet d’allonger la durée de vie des photons. Les Sherbrookois sont l’un des seuls groupes à travers la planète à avoir des résultats concluants à ce niveau.

«On a réussi à le faire et un géant comme Google n’y est pas encore arrivé, lance Dany Lachance-Quirion, vice-président en matériel quantique. Leur processeur le plus avancé, du moins publié, est un système vraiment complexe sur lequel ils font de la correction d’erreurs de façon traditionnelle. Ils sont seulement au point où leur correction d’erreurs a autant d’impact que de ne rien faire. Nous, on est passé au-dessus de ça.»

Nord Quantique comptera plus d’une trentaine de salariés d’ici 18 mois. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

Quelques milieux académiques à travers le monde ont été en mesure de faire cette démonstration comme l’Université Yale aux États-Unis, qui est d’ailleurs en communication constante avec l’entreprise sherbrookoise.

«À notre connaissance, dans le milieu industriel, on est les seuls, mentionne le président, chef de direction technologique et cofondateur de Nord Quantique Julien Camirand-Lemyre. C’est ce qui a débloqué notre ronde de financement.»

En 2022, Nord Quantique a en effet conclu un investissement d’amorçage de 9,5millions de dollars canadiens. Le fonds pour les technologies profondes de BDC Capital et le fonds Quantonation VC, basé à Paris, dirigent ensemble cet investissement. Real Ventures de Montréal, déjà actionnaire, a également participé au tour de table. Ce coup de pouce a permis à l’entreprise de plus que doubler son nombre d’employés. Et sa croissance est loin d’être terminée puisqu’elle comptera plus d’une trentaine de salariés d’ici 18 mois, selon Julien Camirand-Lemyre.

Julien Camirand Lemyre président, chef de direction technologique et cofondateur de Nord Quantique et Dany Lachance-Quirion, vice-président en matériel quantique. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

La naissance de l’écosystème quantique à Sherbrooke a également permis à la jeune entreprise de réaliser des travaux pour une fraction du coût réel. Elle loue en effet de l’équipement de pointe à l’Institut quantique ainsi qu’au pavillon 3IT de l’UdeS. Elle profite aussi des infrastructures cryogéniques disponibles à l’Espace quantique.

«On a pu faire beaucoup avec peu de sous, mentionne le président. On est beaucoup plus efficace financièrement que beaucoup d’entreprises en quantique de par la présence de l’écosystème.»

Un marathon

Nord Quantique commence donc à faire ses premiers pas pour connecter des unités de base et ainsi former son prototype d’ordinateur quantique. Tout indique que la technologie développée à Sherbrooke nécessitera 10 fois moins de ressources pour le même calcul que les ordinateurs quantiques plus traditionnels. L’entreprise sherbrookoise n’entend toutefois pas brûler les étapes.

«L’idée, ce n’est pas d’être le premier rendu puisque les ordinateurs quantiques existent déjà, souligne M. Camirand-Lemyre. Le but, c’est d’avoir une machine qui te permette de faire des choses que tu ne peux pas faire avec un ordinateur classique. Les gens n’anticipent pas nécessairement un marché où un gagnant va tout rafler dans les 10 prochaines années. Et un peu comme on voit avec l’informatique classique, il y a différentes technologies qui ne sont peut-être pas utilisées dans nos laptops, mais qui sont tout à fait pertinentes pour d’autres créneaux technologiques. »

Nord Quantique vise la conception d’un ordinateur quantique universel, c’est-à-dire une machine en mesure de résoudre n’importe quel calcul. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

Le modèle d’affaires de l’entreprise ne ressemblera pas non plus à ce qu’on voit traditionnellement dans le domaine de l’informatique.

«On ne croit pas que notre modèle de distribution sera de vendre des systèmes, explique le président. On veut créer un centre de données quantiques dans lequel on va pouvoir faire du traitement d’informations. Et pour se rendre là, on offrira un service de codéveloppement de solutions. Par exemple, si un industriel veut de la capacité de calcul quantique, il vient nous voir et on résout ensemble le problème que la compagnie cherche à régler. L’autre partie du modèle est de vendre du temps de calcul.»

Des erreurs et de l’aluminium

Il existe déjà plusieurs prototypes d’ordinateurs quantiques à travers la planète, mais l’entreprise sherbrookoise Nord Quantique utilise un principe très différent et vise la conception d’un ordinateur quantique universel, c’est-à-dire une machine en mesure de résoudre n’importe quel calcul.

«Le gros problème des ordinateurs quantiques, c’est la présence d’erreurs, explique Dany Lachance-Quirion, vice-président en matériel quantique. Les propriétés quantiques sont très fragiles. On veut donc contrôler le système quantique, tout en conservant ses propriétés. C’est un peu contradictoire et ce qu’on fait, c’est d’essayer de combattre ces contradictions en faisant de la correction d’erreurs.»

«En quantique, dès que tu observes l’état du qubit [NDLR: un système à deux niveaux, qui représente la plus petite unité de stockage d’information quantique], tu viens d’enlever les propriétés quantiques, poursuit-il. C’est un peu le concept du chat de Schrödinger. Dès qu’on observe le qubit, on lui projette un état classique, soit 0 ou 1. La superposition du 0 et du 1 qui est nécessaire pour faire le calcul quantique disparaît. On ne peut donc pas juste l’observer pour voir s’il y a une erreur ou non.»

Concrètement, c’est en faisant un trou dans de l’aluminium de haute pureté, qui devient un supraconducteur à très basse température, que Nord Quantique parvient à créer l’unité de base d’un éventuel ordinateur quantique. Sur la photo, Amélie Lacroix, employée de l'entreprise. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

Les géants technologiques comme IBM et Google utilisent l’approche de la «force brute» pour régler ce problème.

«Ils prennent leur qubit individuel et ils le copient pour construire un ensemble qui est meilleur que ses parties, indique Dany Lachance-Quirion. Mais tout ça demande beaucoup de ressources. Notre approche, c’est de faire de la correction d’erreurs à l’échelle du qubit unique. Il est essentiellement composé de deux niveaux, par exemple 0 et 1, mais on travaille avec un système avec plus de niveaux. La présence de ces niveaux supplémentaires va nous permettre de faire de la correction d’erreurs à l’échelle du qubit.»

Concrètement, c’est en faisant un trou dans de l’aluminium de haute pureté, qui devient un supraconducteur à très basse température, que Nord Quantique parvient à créer l’unité de base d’un éventuel ordinateur quantique.

«Il y a des modes électromagnétiques qui existent dans le trou où on peut mettre un, deux ou même un million de photons, explique Dany Lachance-Quirion. Si on prend un appareil qui génère des micro-ondes et qu’on envoie ça dans le bloc, on est capable de générer des photons dans lesquels on vient encoder de l’information quantique. À très basse température, les photons vont survivre un temps raisonnable, on parle de l’ordre du millième de seconde. On vient intégrer un qubit supraconducteur à notre cavité et ça nous permet de contrôler le champ électromagnétique et ainsi créer des états impossibles classiquement. C’est ce qui forme notre système.»