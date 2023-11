Un écosystème local ouvert sur le monde

Ordinateur quantique

1QBIT: Fondée en 2012 à Vancouver, l’entreprise 1QBit est une société de logiciels informatiques quantiques. Elle tente notamment d’appliquer de nouvelles méthodes d’intelligence artificielle et d’optimisation à des problèmes industriels en plus de développer des systèmes de contrôles et d’architectures de services pour la réalisation de plateformes informatiques.

PASQAL : La française PASQAL a décidé de s’établir à Sherbrooke dans le but de développer son marché en Amérique du Nord. L’entreprise, créée en 2019, produit des ordinateurs quantiques à base d’atomes neutres.

«On est déjà en train de fabriquer plusieurs unités de notre première version pour notre usage interne, mais aussi pour des clients, explique Raphaël de Thoury, PDG de PASQAL Canada.

Raphaël de Thoury, CEO de Pasqal Canada (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Cette première version permet, selon M. de Thoury, de faire des calculs qui sont impossibles pour l’informatique classique, mais dans des cas d’usage encore très précis comme la simulation de matériaux quantiques.

«Ça nous permet de nous entraîner et de faire tourner des algorithmes, même si c’est encore des cas d’usage restreints et des données limitées, mentionne-t-il. On vise à faire passer ces algorithmes sur la deuxième version dès qu’elle sera disponible.»

Cette deuxième version de l’ordinateur quantique est d’ailleurs déjà en développement.

« C’est notre produit phare qui permettra d’aller encore plus loin que les supercalculateurs, mais sur beaucoup de cas d’usage comme l’énergie, la santé ou la finance par exemple, souligne M. de Thoury. Nos clients sont aussi les industries pétrolières qui cherchent à optimiser leurs procédés ainsi que l’exploration. On a beaucoup de cas d’usage chez les fabricants de voitures qui sont très actifs sur le quantique.»

PASQAL vise une démonstration de ce nouveau produit dès 2024.

« Les atomes neutres ont une particularité de pouvoir travailler avec des algorithmes 100% analogiques, lance le PDG. C’est une approche propre à PASQAL et elle permet de faire évoluer l’ensemble des qubits en même temps. On ne change pas l’état atome par atome, on cherche la solution au problème sur l’ensemble des atomes.»

L’entreprise installera à Sherbrooke son usine de production et de traitement quantique pour l’Amérique du Nord.

CMC Microsystèmes: CMC est un organisme sans but lucratif qui réduit les obstacles d’adoption en créant des plateformes technologiques. Il offre notamment l’accès à des capacités de conception, de fabrication et de mise à l’essai. Concrètement, CMC, qui a aussi des bureaux à Ottawa, Montréal et Kingston, propose à ses clients des services de programmation quantique qui touchent la conception, la simulation, la vérification, l’agencement et l’analyse de conception de dispositifs quantiques photoniques, supraconducteurs et semiconducteurs.

Financement

Quantonation: Quantonation est un fonds de capital de risque dans le domaine quantique. Créé en 2018 en France, le fonds gère un portfolio de 100 millions d’euros dans plusieurs entreprises quantiques, notamment PASQAL et Nord Quantique. Son objectif est de faciliter la transition des technologies quantiques vers la commercialisation de produits.

ACET : L’Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET) accompagne en ce moment huit jeunes pousses dans le domaine quantique. Ce chiffre est appelé à monter à plus de 20 d’ici les trois prochaines années. Il est l’incubateur canadien qui accompagne le plus d’entreprises en quantique et souhaite devenir la référence d’un océan à l’autre.

«On est le seul incubateur au Canada avec de l’expertise quantique, souligne Martin Laforest, directeur de la stratégie quantique pour l’ACET. Je suis un physicien quantique de carrière et ma collègue est ingénieure physique avec de l’expérience en startup quantique. On veut mener la charge pour que le Canada se développe une expertise d’incubation quantique.»

Depuis sa création en 2011, l’Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET) a accompagné 160 entreprises technologiques. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Martin Laforest indique qu’il y a plusieurs différences dans l’accompagnement d’entreprises quantiques comparativement aux entreprises de haute technologie par exemple.

«La grosse différence, c’est que beaucoup d’entreprises sont dans une phase avant les revenus et elles le seront longtemps. Des marchés sont encore à identifier, les technologies ont un long cycle de développement et les modèles d’affaires sont différents.»

Pour soutenir ces entreprises, le fonds d’amorçage et de préamorçage Quantacet, d’une valeur de 24millions$ et destiné uniquement aux entreprises dans le domaine quantique, a été créé.

«On n’est pas une institution de support financier, on est un investisseur, explique Martin Laforest. On va investir dans les compagnies qui peuvent créer des retours pour nos investisseurs. Ce ne sont pas toutes les entreprises quantiques qui entrent dans cette case.»

L’un des objectifs de Quantacet est de venir boucher un trou dans la chaîne de financement.

«Tous les fonds d’investissement technologiques ont un appétit pour le quantique, mais souvent les entreprises ne rentreront pas dans les critères ou les fonds ne voudront pas prendre le risque parce qu’ils ne comprennent pas la technologie. On vient couvrir ce trou dans la chaîne de financement et on aide les compagnies à se préparer pour faire des rondes de financement dans les autres fonds d’investissement. On devient un peu un feeder fund pour les autres. »

Déjà, les Sherbrookois sont en contact avec les autres initiatives semblables dans le monde.

« Notre ambition est globale, résume M. Laforest. Des incubateurs spécialisés en quantique, il n’y en a que quelques-uns sur la planète et on est déjà en conversation avec eux pour échanger les bonnes pratiques. On commence aussi à supporter des compagnies qui viennent de l’extérieur du Québec et du Canada. Sherbrooke est une powerhouse du quantique à l’international et on veut élever ça. »

Accessibilité

AlgoLab Quantique : Situé à l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke, le laboratoire d’algorithmique quantique ou l’AlgoLab possède un accès infonuagique exclusif aux systèmes informatiques quantiques du IBM Quantum Network. Il travaille avec des entreprises, des universités et des agences gouvernementales sur des projets de recherche, notamment en optimisation et en apprentissage automatique quantique.

IBM Q HUB: Si le rôle premier de l’AlgoLab est académique, celui d’IBM Q Hub est plus commercial. Il permet aux entreprises d’avoir accès aux systèmes quantiques d’IBM. Le Hub propose divers plans d’accès pour les entreprises et on note Samsung, Sony, Boeing, Exxon Mobil et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour ne nommer que ceux-là parmi les membres utilisateurs des infrastructures quantiques d’IBM.

Numana : Numana est un catalyseur d’écosystèmes technologiques. L’organisme à but non lucratif bâtit des ponts entre les acteurs de l’industrie quantique en plus de produire différents documents comme des études, des rapports ou des livres blancs. L’entreprise s’est dotée d’une think tank en 2019 qui aborde six chantiers comme les bâtiments et quartiers empathiques, la santé connectée, le quantique et les politiques publiques.

PINQ² : La Plateforme d’Innovation numérique et quantique du Québec est un organisme à but non lucratif initié par l’Université de Sherbrooke et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec en 2020. PINQ² est l’unique plateforme en sol canadien à pouvoir opérer le IBM Quantum System One, 5e ordinateur quantique de cette génération au monde.

C2MI: Le Centre de Collaboration MiQro Innovation de Bromont réunit des entreprises du secteur de la microélectronique, des partenaires des réseaux collégiaux et universitaires et des acteurs commerciaux dont les activités sont dédiées à la commercialisation rapide dans les domaines de la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), d’assemblage de pièces et de systèmes électroniques ainsi que d’électronique imprimable.

Entreprises sherbrookoises

Nord Quantique : L’entreprise sherbrookoise Nord Quantique commence à faire ses premiers pas pour connecter des unités de base et ainsi former son prototype d’ordinateur quantique.

SB Quantum : SB Quantum, dont les bureaux sont sur la rue Galt, utilise les propriétés quantiques pour développer un tout nouveau type de magnétomètre. La technologie utilise un cristal de diamant synthétique qui permet de mesurer non seulement l’amplitude d’un champ magnétique, mais aussi son orientation. L’entreprise développe en parallèle une suite d’algorithmes pour mieux détailler les cartes de champs magnétiques. L’industrie minière, mais aussi le domaine militaire ou même l’archéologie font partie des applications possibles pour le magnétomètre de la jeune pousse sherbrookoise.

Qubic : Lancée en 2018, la Sherbrookoise Qubic travaille à rendre les communications sans fil plus robustes et sécuritaires.

«Dans les systèmes conventionnels, on doit utiliser le cryptage pour protéger les données parce qu’on n’a pas de contrôle sur le signal, explique Jérôme Bourassa, PDG de la jeune entreprise. Mais le cryptage n’empêche pas que quelqu’un puisse espionner le signal ou que celui-ci puisse être contaminé. Les signaux sont vulnérables, n’importe qui peut les capturer et faire ce qu’il veut avec. Ce qu’on essaie de faire, c’est d’utiliser les propriétés quantiques pour offrir une résilience supplémentaire aux interférences et donner une sécurité physique aux signaux.»

Jérôme Bourassa, PDG de Qubic (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Concrètement, Qubic développe les outils qui permettront d’exploiter les particularités quantiques des signaux.

«C’est comme si on est en mesure de mettre une empreinte digitale sur les signaux pour offrir une unicité, mentionne M. Bourassa. Si tu as des problèmes d’interférences, ce qu’on fait habituellement, c’est augmenter la puissance du signal. Sauf que ça va le lancer partout et on devient plus vulnérable au point de vue de la sécurité. En utilisant l’aspect plus singulier du signal, on n’a pas besoin d’avoir une masse de signaux.»

Déjà, l’entreprise a réalisé une première preuve de concept en laboratoire en 2020. Elle planche sur son premier prototype qui sera fonctionnel en 2025.

«On vise une transmission de 10 mètres pour ce prototype, indique M. Bourassa. On veut aussi utiliser le quantique pour détecter les signaux.»

La transmission longue distance sera toutefois le «cheval de bataille» de l’entreprise dans les prochaines années.

«Les propriétés quantiques sont fragiles et pour s’étendre dans l’espace ça prend plus de puissance, lance le PDG de l’entreprise qui compte quatre employés. Il faut donc développer des outils pour augmenter cette puissance. Mais notre idée, c’est qu’il peut y avoir des applications utiles, même à courte portée. Si on veut mettre en place un système de communication sécurisé dans une pièce ou un bâtiment, ça pourrait être possible. Mais avec la maturité de la technologie, on va augmenter notre distance et nos champs d’application. C’est un peu comme le Bluetooth en ce moment.»

Plusieurs rondes de prototypage sont prévues dans les prochaines années. Les premiers produits commerciaux pourraient être disponibles vers 2030.

Et plusieurs autres partenaires

La liste de gens impliqués de près ou de loin dans la zone d’innovation est très longue. Le plus grand investisseur de la zone reste le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Investissement Québec, Productique Québec, le Cégep de Sherbrooke ainsi que le Centre 24-Juin participent également à l’aventure. Plusieurs entreprises comme Multiverse, plateforme logicielle qui contient des algorithmes quantiques, Exaion, qui accompagne les industries dans leur transformation numérique vers le Web 3.0, ou Nanoacademic, qui développe des outils logiciels de simulation atomistiques et quantiques pour prédire les propriétés des matériaux, sont présentes dans la zone à Sherbrooke, mais ne sont pas encore en partenariat officiel.