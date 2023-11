Le Marché Prospect, « village gaulois »

Après avoir œuvré plusieurs années en restauration, l’un comme propriétaire de restaurant, l’autre comme serveuse, Louis Delisle et Sabina Kapetanovic ont saisi l’occasion de devenir propriétaires du Marché Prospect AXEP en 2016. Depuis ce temps, le chiffre d’affaires a toujours été en progression.

M. Delisle, qui a lui-même grandi dans le quartier, a pourtant hésité avant de faire le pas vers cette entreprise qui «avait besoin d’amour». Mais il connaissait bien l’impact de cette épicerie dans la communauté, que certains voisins appellent toujours affectueusement «Chez Vallée» en l’honneur d’une famille qui l’a longtemps possédée.

(Maxime Picard/La Tribune)

«Les raisons pourquoi les gens viennent ici, c’est la proximité, la proximité et la proximité, explique-t-il. Ici, c’est un village gaulois. Dans les années 1980, il y avait 300 magasins AXEP au Québec. Aujourd’hui, il y en a 80, et ce ne sont que des « magasins de campagne », des petits magasins dans des petites localités de 500 ou 600 personnes. Pourquoi il y en a un à Sherbrooke à travers les Costco, les Maxi et les Walmart? C’est vraiment parce que les gens du Vieux-Nord l’ont toujours supporté et viennent encore aujourd’hui. C’est le parvis de l’église.»

Là est donc toute la différence quand on se situe à un kilomètre d’une grande épicerie comme Provigo Le Marché, précisent les entrepreneurs. Il faut savoir demeurer bien près de son monde, explique Mme Kapetanovic.

«Ici, les caissiers connaissent les clients par leurs noms. On sait ce qu’ils achètent. Au départ, on s’était dit qu’on devait convaincre les gens de venir faire leur épicerie ici. Finalement, ce n’est pas ça notre mission numéro un. C’est de servir la personne à côté qui a besoin d’une bouteille de ketchup parce qu’elle fait à souper, et qui va probablement acheter autre chose en passant.»

«On sait qu’on n’est pas le premier choix, on est le deuxième choix et on l’accepte. Mais on va être le meilleur deuxième choix possible», résume son conjoint.

Priorité numéro un, conclut ainsi le couple: prendre soin des gens, qu’ils soient clients ou employés.

(Maxime Picard/La Tribune)

Le goût d’aider

Lundi matin. La porte de l’épicerie ne dérougit pas entre les livreurs et les clients. Il ne suffit que d’un pas à l’intérieur pour apercevoir le tout petit bureau du couple, juste en face de l’entrée. Pas un mouvement ne leur échappe.

À cette distance, les propriétaires ont ainsi rapidement appris à connaître leur clientèle et ses besoins après l’acquisition de l’entreprise.

Ce matin, l’arrivage de fraises de l’île d’Orléans n’est pas encore parfaitement installé que les clients arrêtent Mme Kapetanovic. «Les fraises du Québec?»

«Oui, les premières de l’année!» répond-elle, tout sourire. Bientôt, ce seront des fraises d’un «compatriote» de Val-Joli, tout près, qui prendront le relais des étalages. Le producteur, Fikret

Deljevic, a troqué la Bosnie pour l’Estrie il y a plusieurs années, tout comme Mme Kapetanovic lorsqu’elle n’avait que cinq ans.

Au moment de l’achat du commerce, Mme Kapetanovic étudiait en technique de soins infirmiers, question d’avoir un solide plan B. «C’était l’entente avec Louis, que j’aie un métier», raconte celle qui s’est rapidement impliquée dans l’entreprise avec passion.

«Finalement, à l’été 2016, elle m’a annoncé qu’elle ne retournait pas à l’école à l’automne», raconte M. Delisle.

Un changement de cap qui n’a pas empêché la trentenaire d’exploiter son désir d’aider à travers son métier. Tout est mis en branle pour faciliter au maximum la vie du voisinage, explique la copropriétaire. Par exemple, grâce à sa superficie, le statut de «dépanneur» de l’épicerie lui permet de demeurer ouverte 365 jours par année. Son service de livraison et son bureau de poste permettent également de répondre à davantage de besoins pour faciliter le quotidien, croit le couple.

«On vient du milieu de la restauration; le service à la clientèle, pour nous, c’est vraiment une priorité, avance Mme Kapetanovic. Si on offrait un mauvais service, les gens iraient juste ailleurs. On veut que ce soit rapide, alors on a toujours une caisse d’ouverte, mais dès qu’on a deux clients, on met quelqu’un à l’autre caisse pour être sûrs que les gens n’attendent pas. On n’a pas un gros stationnement, alors il faut que ça roule.»

«On ne sera jamais capable de faire les spéciaux d’une grande chaîne, admet M. Delisle. Les gens quand ils viennent ici, ils s’attendent à ce que ça ne soit pas nécessairement les mêmes prix, mais on essaie de se distinguer avec le service à la clientèle. Les gens veulent encore avoir un contact humain. Certaines personnes âgées viennent ici et c’est leur seule sortie de la semaine.»

Ce sont des clients à pied, à vélo, en voiture et de différentes classes, raconte M. Delisle. «J’ai un millionnaire, et à côté j’ai la personne qui est sur l’aide sociale. Le Vieux-Nord, c’est beaucoup plus diversifié qu’on pense», exprime M. Delisle.

«Business is people»

L’équipe de travail compose la deuxième facette de la priorité des propriétaires du Marché Prospect.

«Business is people», établit M. Delisle, dont l’équipe compte 20 employés. Certains y sont depuis 25 ou 35 ans.

«Il faut vraiment prendre soin de tes employés aujourd’hui. Ce qu’on ne faisait peut-être pas il y a 25 ans quand j’ai commencé en restauration. Il y a une pénurie, tu veux garder tes employés et tu dois t’adapter beaucoup plus à eux.»

Lui et sa conjointe se montrent créatifs dans les horaires et dans l’affectation de tâches. «Si un employé n’aime pas son poste, on essaie de le déplacer, de le faire briller ailleurs. On est une petite équipe, il faut aussi qu’il y ait une certaine chimie», remarque Mme Kapetanovic.

Roger Lalumière fait partie de la précieuse équipe du Marché Prospect. (Maxime Picard/La Tribune)

Pandémie

La pandémie de COVID-19 aura été l’ultime test de résilience pour les entrepreneurs et leur vision. Le vent a soufflé dans la bonne direction pour les recettes de l’épicerie, mais la période a été éprouvante, raconte Mme Kapetanovic.

«Il y avait beaucoup de monde, mais c’était extrêmement stressant. On ne savait pas où ça s’en allait. Louis allait chaque matin faire un petit discours d’encouragement aux employés pour les rassurer, leur dire que les gens avaient besoin de nous pour manger.»

La crainte du public pour les plus grandes surfaces a contribué à augmenter l’achalandage dans le petit commerce, qui a dû réviser ses services.

Par exemple, le bureau de poste, dont la file était difficilement compatible avec la distanciation sociale, a été fermé quelques semaines. L’employé a donc pu offrir du renfort à la livraison, où la demande a explosé. «C’était fou. J’allais dîner chez moi et je continuais les appels de livraison, témoigne la copropriétaire. C’était aussi assez difficile du côté de l’approvisionnement. Parfois, on recevait des commandes à 10 ou 11 heures le soir. Je suis déjà allé défaire le stock en pyjama. On veut que le lendemain, les gens aient accès aux produits.»

Chantal Gosselin à la boucherie. (Maxime Picard/La Tribune)

Malgré tout, l’équipe n’a perdu que deux employés durant cette période, racontent les fiers patrons.

L’esprit d’encourager l’achat local qu’a suscité la pandémie a eu son effet à moyen-terme sur les affaires, exprime M. Delisle, mais «on revient vite à nos habitudes», nuance-t-il.

D’autant plus que l’inflation a frappé un grand coup et que les bas prix demeureront toujours les favoris.

«On a été un peu les « saveurs » pendant la pandémie, tout le monde nous aimait. Mais l’inflation a augmenté énormément et ç'en est gênant pour nous d’afficher des prix. On parle beaucoup d’inflation alimentaire dans les médias, alors on est un peu devenus les méchants.»

Ajouter sa couleur à l’histoire

Depuis leur arrivée, Mme Kapetanovic et M. Delisle ont apporté leur touche au commerce, qui comporte notamment des départements de boucherie, de boulangerie et de prêt-à-manger.

Ce dernier a d’ailleurs inspiré les anciens experts de la restauration, qui y ont vu une occasion de se démarquer.

«Quand on est arrivés, il y avait une employée à 20 heures par semaine au prêt-à-manger. Maintenant on a deux employées à temps plein et ça ne fournit pas», témoigne M. Delisle.

Ceux-ci ont également commencé à s’intéresser à l’histoire du commerce, dont ils sont les cinquièmes propriétaires. Des photos d’époque sont fièrement affichées à l’entrée du marché.

C’est en fouillant dans un livre paroissial qu’ils ont d’ailleurs découvert que leur commerce avait pignon sur rue depuis plus longtemps que ce qu’ils croyaient. L’ouvrage mentionne l’existence de cette épicerie dès 1912 plutôt que la date de 1920 qui leur avait été communiquée à l’origine et qui figure sur son logo. Cela donnerait donc 111 ans à l’entreprise.

«Je pense que c’est un des plus vieux commerces de Sherbrooke qui est encore au même endroit», dit M. Delisle.