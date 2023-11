Du quantique à l’industrie classique

Pour concrétiser le développement des technologies quantiques et surtout les appliquer aux industries classiques, DistriQ, la zone d’innovation quantique de Sherbrooke, inaugurée en 2022, mettra en place des centres d’excellence pour chaque type d’industrie. On verra donc des centres d’excellence en finance, en agriculture ou dans le domaine manufacturier par exemple.

Chaque centre d’excellence aura comme objectif d’utiliser les avancées quantiques en les appliquant sur le terrain. Un centre d’excellence en énergie pourrait réunir Hydro-Québec, l’entreprise Multiverse qui fait des algorithmes en énergie, ainsi que IBM et PASQAL, qui ont la puissance de calcul.

« On est dans un cercle vertueux où non seulement les entreprises viennent s’installer ici en raison de l’écosystème quantique, mais les clients vont venir aussi, explique le directeur général. C’est comme ça que Sherbrooke va être sur la carte mondiale. »

Quantum System One, le 5e ordinateur quantique au monde conçu et fabriqué par IBM, est installé dans l’usine bromontoise de la multinationale américaine (IBM)

Le grand manitou de la zone d’innovation avance même que des avancées quantiques réalisées à Sherbrooke pourraient avoir des impacts concrets dans les 36 prochains mois. Il donne en exemple la problématique des fraudes qui se multiplient à gauche et à droite.

« Je suis en contact avec une grande banque installée au Québec qui a mille milliards de transactions par jour, indique-t-il. Le chef des technologies avec qui je parle me dit que s’il est capable de diminuer le taux de fraude de 1% ou 2%, c’est énorme comme rentabilité. Il me dit qu’il se fout un peu de savoir quelles machines ou quels algorithmes vont réussir à régler son problème. Il embarque tout de suite si on crée un centre d’excellence en finance pour diminuer la fraude puisque ça lui coûte des dizaines de millions de $ par jour.»

PASQAL et Multiverse, deux entreprises établies à Sherbrooke, ont d’ailleurs déjà élaboré un prototype de détection de fraudes pour la banque Crédit Agricole en France.

«C’est un prototype, mais ils ont prouvé que ça fonctionnait, souligne M. St-Pierre. Ils sont à l’autre étape de se demander comment l’intégrer à tous les systèmes de la banque pour faire la détection de fraudes.»

Le centre d’excellence en finance pourra mettre en contact la banque avec les entreprises qui développent des solutions. Richard St-Pierre estime que plusieurs entreprises classiques vont s’intégrer à la zone dans les deux prochaines années.

Les trois grandes forces du quantique

Les technologies quantiques ne sont pas l’évolution naturelle de la technologie existante, à l’image de la haute définition qui a amélioré nos téléviseurs il y a 15 ans par exemple. C’est une tout autre façon de voir les choses. Cette nouvelle approche possède des forces qui lui sont propres, selon Richard St-Pierre, et ce, dans trois domaines bien précis où les avantages économiques pourraient être fort intéressants pour les entreprises.

Optimisation

Il s’agit de LA grande application du quantique. Assez rapidement, les épiceries ou tout autre magasin de détail pourront bénéficier de la puissance de calcul quantique pour optimiser des procédés, selon M. St-Pierre.

«En ce moment, entre le moment où un agriculteur plante une laitue et le moment où elle se retrouve en magasin, il y a 30% de perte, mentionne M. St-Pierre. Imaginez si, à l’échelle mondiale, on optimisait les procédures pour que cette perte soit réduite à 15%. L’ordinateur classique réussirait à optimiser le transport, les volumes… Mais une semaine trop tard. Si le camion est prêt à partir, il faut qu’il sache à ce moment où il doit aller.»

L'ordinateur quantique, dont celui développé par l'entreprise sherbrookoise Nord Quantique, excelle dans l'optimisation des procédés. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

Pour les entreprises dans le domaine pharmaceutique, le quantique changera complètement la donne.

«Certains calculs pour l’optimisation des molécules pour trouver un vaccin pour la COVID ont été faits avec des ordinateurs classiques, souligne Richard St-Pierre. On ne parle pas d’un grand nombre de molécules et le calcul aurait pris environ 130 ans. Un ordinateur quantique l’a fait en trois jours. On voit l’écart entre les deux et les effets tangibles sur des vies humaines d’un ordinateur quantique. Imaginez si on pouvait trouver des médicaments beaucoup plus rapidement quand il y a un nouveau virus.»

Dans ce domaine, l’ordinateur quantique permettra notamment de faire des choses qui étaient autrefois impossibles, selon Julien Camirand-Lemyre, président, chef de direction technologique, et cofondateur de l’entreprise sherbrookoise Nord Quantique.

«On doit faire des approximations presque grossières en ce moment, déplore-t-il. Si on prend l’exemple du vaccin, ce qui est difficile, c’est de simuler les molécules. Ce que les laboratoires doivent faire, c’est de l’essai-erreur. L’ordinateur quantique pourrait accélérer ce développement et trouver par exemple de meilleurs essais initiaux.»

Détection

Le deuxième secteur où le quantique donnera un avantage économique indéniable est celui de la détection. Les outils quantiques de captation sont jusqu’à 10 000 fois plus sensibles que leurs homologues classiques, selon Richard St-Pierre.

Il donne en exemple le magnétomètre de l’entreprise sherbrookoise SB Quantum qui pourra être utilisé notamment pour détecter des gisements miniers. Les magnétomètres sont utilisés dans tous les systèmes de navigation, mais peuvent aussi servir à trouver des vestiges de guerre comme des bombes qui n’ont pas encore explosé ou des mines antipersonnelles en plus bien évidemment des applications militaires. Il pourrait aider à détecter un sous-marin dans l’océan, image M. St-Pierre.

Cybersécurité

Il y aura un avant et un après le quantique dans le secteur de la cybersécurité puisque les machines quantiques pourront casser les mécanismes de cryptage actuels, explique Richard St-Pierre.

«Avec des machines classiques très performantes, la NSA par exemple y arrive, mais ça prend énormément de temps et de ressources, ajoute-t-il. On parle d’années parfois, donc il faut vraiment vouloir décrypter quelque chose. Le même cryptage peut être cassé par un ordinateur quantique en quelques minutes. C’est la partie qui fait peur notamment pour les secrets d’États, d’entreprises ou de protection de brevets.»

La technologie quantique a plusieurs limites qui font en sorte qu’il ne faut pas s’attendre à l’avoir dans sa poche dans 20 ans. Les usagers pourront toutefois profiter indirectement des applications du quantique dans le secteur de la cybersécurité par exemple. (Archives)

En réponse à cette menace, le secteur du cryptage quantique est en train de se mettre en place.

«En Chine, par exemple, l’échange de données entre Shanghai et Beijing est crypté de façon quantique, illustre M. St-Pierre. Le cryptage quantique est indéchiffrable. Ce n’est physiquement pas possible de casser le code, même avec un ordinateur quantique. Le cryptage se passe au niveau des atomes et il faudrait bafouer les règles de la physique pour le déchiffrer. Ici à Sherbrooke, on va avoir démontré avant Noël ce protocole de communication quantique. Les entreprises qui voudront savoir comment protéger leurs données pourront venir nous voir.»

Aussi des limites

Mais la technologie quantique a également plusieurs limites qui font en sorte qu’il ne faut pas s’attendre à un usage grand public d’ici quelques années, voire des décennies.

«C’est comme les superordinateurs, personne n’a ça à la maison, résume le président de Nord Quantique. C’est une ressource à un endroit et on y accède par le cloud. C’est un peu comme ça qu’on voit l’utilisation d’un ordinateur quantique. En ce moment, on parle beaucoup d’intelligence artificielle, mais ce n’est vraiment pas clair qu’un ordinateur quantique pourra être pertinent dans ce créneau. Et un ordinateur quantique est contrôlé par une machine classique, car il faut être capable de digérer l’information.»

À la recherche d’un CPE ?

La zone d’innovation a pour objectif de faire évoluer le quantique au-delà du volet académique, mais aussi d’agir directement sur le terrain pour attirer les entreprises et sa précieuse main-d’œuvre. Recherche de maison, d’appartement, de garderie, d’école ou d’une voiture, des ressources de la zone d’innovation s’affairent à faciliter l’implantation des futurs travailleurs à Sherbrooke.

«Le PDG de PASQAL a deux enfants et il a un problème de garderie, résume M. St-Pierre. On essaie de trouver de la place pour les enfants des employés qui viennent travailler ici. On a des centaines de personnes qui vont venir et ils vont devoir avoir des maisons, des appartements, des visas ou des voitures. On crée des synergies là où il n’y en a pas.»