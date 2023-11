Animat, le géant méconnu

C’est donc dire qu’un pneu sur deux récupéré au Québec chaque année se retrouve chez Animat où il est réduit en granules qui sont ensuite utilisées dans la fabrication des tapis destinés principalement à l’usage agricole, mais aussi commercial et industriel. Le pneu est d’ailleurs valorisé à 100% puisque l’acier qu’il contient est envoyé dans les aciéries tandis que les fibres sont utilisées en recherche et développement pour tenter de les revaloriser ou envoyées dans des cimenteries pour être utilisées comme combustible alternatif.

Animal récupère environ quatre millions de pneus chaque année. Ils arrivent par camion et sont déchargés sur le site. (Maxime Picard/La Tribune)

La demande pour les produits d’Animat est en constante évolution pour deux raisons. La première est l’augmentation de la population. Plus de bouches à nourrir nécessitent évidemment plus d’installations agricoles qui ont besoin de plus de tapis de caoutchouc. La deuxième, c’est que le bien-être animal devient un aspect beaucoup plus important de la production et pas seulement pour des enjeux éthiques.

«Si l’animal a plus de confort, il va produire plus, mentionne Philip O’Shaughnessy, directeur général. On découvre aussi que le bien-être a plusieurs bienfaits, notamment chez les chevaux, les porcs ou la volaille. Ce n’est pas non plus tout le monde qui est au même niveau dans le monde, donc ça nous ouvre des marchés.»

Un nouveau propriétaire

Animat, qui a fêté son 40e anniversaire au début du mois de mai, n’est plus détenue par des intérêts locaux. L’entreprise a été achetée l’année dernière par le groupe North West Rubber (NWR) qui est actif principalement en Colombie-Britannique et en Ontario. En incluant les 150 employés en Estrie, NWR emploie 600 personnes et produit trois millions de tapis annuellement. Sherbrooke se spécialise dans les produits pour le marché agricole en plus de s’occuper du secteur recherche et développement pour tout le groupe. En tout, le réseau de NWR inclut sept usines, dont fait partie Animat.

Philip O’Shaugnessy, directeur général (Maxime Picard/La Tribune)

«Il y a une bonne partie des étapes d’intégration, comme les ventes ou les systèmes informatiques, qui est faite, mais en un an, on n’a pas eu le temps de tout faire, souligne Philip O’Shaughnessy. Le but, c’est de faire plus ensemble que ce qu’on faisait chacun de son côté. En théorie, c’est une acquisition, mais en pratique, c’est plus une fusion, car il y avait beaucoup de connaissances dans les deux entreprises. Ce n’est pas une multinationale qui assimile une petite entreprise pour centraliser et réduire les coûts. Ce sont deux compagnies qui se complétaient très bien au niveau de la gamme de produits. C’est un beau mariage.»

Concrètement, les installations de Sherbrooke pourraient modifier leur production pour s’arrimer au reste du groupe.

«On a les équipements les plus flexibles du groupe. On peut faire les produits les plus complexes et ce qui a le plus de valeur ajoutée. En matière de volume, ça ne changera pas, mais il va y avoir plus de découpes au laser par exemple et des formules plus complexes. L’idée, c’est de faire des produits plus performants.»

Animat a célébré ses 40 ans en mai dernier. (Maxime Picard/La Tribune)

Ce changement de propriétaire est également bon pour les clients d’Animat, selon le directeur général.

«C’est bon surtout pour les multinationales qui n’ont pas besoin d’acheter à huit places différentes, indique-t-il. On offre la gamme complète. Certains marchés comme l’agricole parfois vont moins bien, mais en étant sur tous les marchés, on va avoir une stabilité.»

Il faut donc s’attendre à des investissements à court et moyen terme pour optimiser la production à Sherbrooke. L’entreprise est d’ailleurs en pleine introspection pour améliorer ses pratiques de développement durable.

«On sent qu’on a une plus grande responsabilité, résume M. O’Shaughnessy. Avec la croissance vient un peu de pression, car de plus en plus les investisseurs veulent investir dans des entreprises responsables. En étant plus gros et en ayant plus de moyens, on peut regarder notre empreinte environnementale, notre rôle dans notre communauté, notre consommation des ressources comme l’eau et le développement des employés.»