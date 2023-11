Granu-Laines : un plan pour transformer la laine du Québec en engrais

France Custeau et Louis Desrosiers sont propriétaires de la Bergerie l'agneau d'or, qui produit les Laines Finn d'or et les Granu-Laines. (Jessica Garneau/La Tribune)

Après des années à devoir se débarrasser de près de 30 % de leurs toisons après contrôle qualité, et après deux étés à affronter la sécheresse dans leurs cultures fourragères, les agriculteurs France Custeau et Louis Desrosiers de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont décidé de se pencher sérieusement sur les propriétés horticoles de la laine.

À leur plus grand bonheur, des recherches existantes ainsi que leurs démarches expérimentales ont démontré qu’il s’agissait d’un excellent moyen de retenir l’humidité du sol, tout en fournissant un apport important d’azote et de potassium aux végétaux.

Les Granu-Laines sont produites grâce à une machine que les entrepreneurs ont spécialement adaptée à leur projet. (Jessica Garneau/La Tribune)

« La laine absorbe environ 20 % à 30 % de son poids en eau. Et il y a très peu de phosphore. C’est moins de 1 %. On a donc un engrais 10-0-4 », explique Mme Custeau. Un plus pour l’environnement, puisque le phosphore est reconnu pour nuire à la qualité des cours d’eau lorsqu’il y est rejeté.

Après avoir investi dans des machines industrielles qu’ils ont adaptées à leur projet, et qu’ils sont toujours à peaufiner, les producteurs sont désormais en mesure de déchiqueter la laine pour en faire des petits granules. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés pour fertiliser différents types de culture. Leurs graminées, leurs vivaces, leurs plantes d’intérieur et leur potager ont jusqu’à maintenant adoré, rapportent-ils en exemple.

France Custeau et son conjoint font partie des rares producteurs qui ont orienté leur élevage vers la laine à filer. (Jessica Garneau/La Tribune)

Un débouché pour la laine d’ici

Des analyses en laboratoire, commandées sur trois types de laines différents, sont également venues appuyer les constats de l’entreprise, en plus d’alimenter leurs ambitions. Le couple n’entend effectivement pas s’arrêter à la laine de ses 200 moutons finnois, mais aussi récolter la laine des autres producteurs ovins, qui peinent bien souvent à la vendre.

En effet, M. Desrosiers et Mme Custeau font partie des rares producteurs qui ont orienté leur élevage vers la laine à filer. Dans la majorité des productions ovines de la province et du pays, c’est plutôt la production de viande qui est priorisée, ce qui se traduit souvent en faible qualité de laine, et donc en faibles revenus y étant associés.

Les échos venant de la Coopérative canadienne des producteurs de laine, où sont envoyées la majorité des toisons du pays, indiquent également que les activités d’exportation de la laine ne se sont toujours pas relevées de la pandémie. Ni la demande ni les revenus ne sont au rendez-vous, exprime le directeur général Eric Bjergso.

Habituellement, ce sont entre 80 et 90 % des 3 millions de livres de laine récoltées par cette coopérative qui sont envoyées à l’étranger, notamment en Chine et aux États-Unis, tandis qu’à l’intérieur du pays, les marchés sont presque inexistants.

Pour Mme Custeau, il est donc clair que les Granu-Laines permettront non seulement de mettre à profit la laine inutilisable, mais aussi celle qui, autrement, s’entasserait dans un entrepôt en attendant de trouver preneur en dehors du pays. Le plan de croissance de l’entreprise prévoit ainsi être en mesure de transformer les 300 tonnes de laine annuellement produites au Québec... d’ici un an. Un projet dont l’investissement est évalué à 50 000 $.

« Notre objectif, c’est d’en vendre partout au Québec et partout au Canada. Il y a déjà des producteurs qui viennent nous porter leur laine. On les rémunère selon la qualité et la façon dont on peut travailler avec. On ne refuse aucune laine en ce moment », indique celle qui a aussi reçu l’accompagnement de Synergie Estrie pour son projet.

France Custeau a testé ses Granu-Laines dans son jardin, l'été dernier. À gauche, les tomates ont reçu de ce fertilisant naturel. À droite, non. (France Custeau)

« Que des avantages »

« Je n’ai pas trouvé de défauts à la laine jusqu’à maintenant, excepté l’odeur qui peut déranger certaines personnes. Pas moi, j’adore ça! Sinon, il n’y a que des avantages », avance Mme Custeau.

Photos à l’appui, elle explique par exemple avoir vu une réelle différence sur ses plants de tomates, qui ont été plus verts, plus fournis et plus productifs que ceux n’ayant pas reçu l’aide des Granu-Laines.

« On ne fait qu’une application au jardin pendant la saison, puisqu’il y a un 50 % de l’engrais qui est disponible rapidement et l’autre qui est à libération lente. C’est facile à utiliser », note-t-elle.

« On arrive avec un produit local et complètement naturel, contrairement aux engrais de synthèse, explique M. Desrosiers. Et nous, ça nous permet d’agrandir l’entreprise de l’intérieur. Ce n’est vraiment pas facile actuellement pour les producteurs agricoles. »

Pour le moment, la fabrication des Granu-Laines, qui se fait en parallèle à la production de laine à tricoter, de foin et de viande d’agneau de la ferme, vise autour d’une tonne de fertilisants par semaine. Actuellement, les granules sont disponibles en petits paquets allant jusqu’à 1 kg, mais le couple vise aussi pouvoir fournir en plus grande quantité les maraîchers locaux à tendance biologique.

Avec son mode de production actuelle, l’entreprise détaille son produit à un prix environ quatre fois supérieur aux engrais de synthèse équivalents. Les producteurs espèrent être en mesure d’offrir un prix plus compétitif au fil de sa croissance.

Les Granu-Laines peuvent aussi être appliquées aux plantes vertes. La plante du fond n'en a pas reçu, celle de devant, oui. (Jessica Garneau/La Tribune)

La bergerie l’agneau d’or

Production ovine établie en 2000 à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Spécialisé dans laine à tricoter (Laines Finn d’Or) depuis 2015

Vend 500 agneaux par an

En voie d’ouvrir un atelier-boutique

Produit des Granu-Laines depuis 2022

Produit et exporte du foin de commerce

Troupeau de 200 moutons finnois

La laine à tricoter produite par la Bergerie l'agneau d'or est colorée avec des teintures naturelles. (Jessica Garneau/La Tribune)

Les Granu-Laines en bref