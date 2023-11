Conquérir la planète au volant de sa minifourgonnette

Daniel Côté, président et fondateur, et Jérome DesRossier, vice-président de l'entreprise Ecolawn de Magog, développent leur épandeur de compost pour le distribuer à travers le monde. (Simon Rancourt/Archives La Tribune)

Sise dans le parc industriel de Magog, l’entreprise Ecolawn vise un développement international pour leurs équipements spécialisés en gazon écologique et en bonne santé. « Nous avons bâti un réseau solide et nous voulons continuer à le développer », partage d’entrée de jeu le président et fondateur Daniel Côté.

« Les ventes se font maintenant dans une trentaine de pays à travers le monde. »

« Le travail est plus facile aujourd’hui. Les gens reconnaissent le produit et connaissent son efficacité pour rendre les gazons plus verts de façon écologique », enchaîne son jeune associé Jérôme DesRosiers.

De l’aveu même de Daniel Côté, le pari était risqué dans les premières années de l’entreprise. L’entrepreneur, alors paysagiste professionnel à l’époque, raconte avoir dû évangéliser ses homologues aux vertus du compost qui séduisait encore peu à ce moment.

« Ce n’était pas évident de convaincre les gens dans le domaine au début. Je me suis fait crier des bêtises. Un gars m’a dit que j’allais me planter avec mon entreprise. Que ça ne fonctionnerait pas... » se souvient-il.

« Mais un jour je lui ai vendu un de mes épandeurs! »

Gazon écologique — aujourd’hui Ecolawn — est ainsi né à Sherbrooke en 1994. « Je cherchais quelque chose près de mes valeurs et qui me permettait de ne pas être dans un bureau toute la journée », se souvient-il.

De l’aveu même de Daniel Côté, le pari était risqué dans les premières années de l’entreprise. (Simon Rancourt)

« Il était beaucoup question des engrais chimiques et des pesticides qui étaient utilisés pour les gazons. Je voulais proposer quelque chose qui se démarquerait. Comme j’avais beaucoup lu sur les bienfaits du compost, j’ai décidé de l’offrir à mes clients. »

À force de prêcher la bonne nouvelle, la demande a grandi. Tellement qu’il a fallu adapter la technique d’épandage. Après des mois de recherche et développement, Daniel Côté a fabriqué la machine parfaite : un épandeur de compost conçue pour les hivers lors de la saison morte.

« Épandre du compost, ça donne de bons résultats, mais ça demande une technique particulière pour qu’il soit appliqué uniformément au sol. Les épandeurs pour les grandes surfaces comme les golfs existaient. J’ai mis au point un épandeur pour les petites surfaces, pour pouvoir contourner les maisons par exemple. »

L’évangélisation selon Daniel Côté, ça signifiait placer un épandeur dans sa minifourgonnette et prendre le chemin des États-Unis pour convertir d’éventuels clients et démontrer l’efficacité de l’appareil.

Il n’y a rien de mieux que de faire une démonstration sur le terrain. « Je planifiais une tournée, par exemple dans le nord-est des États-Unis. Avant de partir, je disais aux gens de préparer du compost et de trouver une partie de terrain à traiter », raconte-t-il.

« L’épandeur entrait dans ma Dodge Grand Caravan. Ça coûtait moins cher que de partir avec un camion. »

« Aujourd’hui, quand on va dans des salons spécialisés, les gens nous reconnaissent et se souviennent d’avoir vu Daniel et son véhicule pour transporter un épandeur », poursuit Jérôme DesRosiers, un sourire en coin.

Une nouvelle usine

L’an dernier, après quelques déménagements, Ecolawn a investi 1,7 M$ pour une nouvelle usine sur le boulevard Poirier à Magog.

Cette fois, le bâtiment visible de l’autoroute 55 est d’une superficie de 1400 mètres carrés (15 000 pieds carrés). Les équipements de fabrication sont au rez-de-chaussée, les bureaux, à l’étage. On pourrait voir des phases d’agrandissement 2 et 3 se réaliser selon la demande dans le futur.

Après avoir loué des locaux, les besoins d’espace pour faire face à la demande imposaient ce changement, précise le duo d’entrepreneurs. Le terrain choisi permettra d’agrandir les installations au besoin. Les ventes ont progressé de 96 % entre 2021 et 2022. La direction de l’entreprise magogoise est certaine de garder une progression dans les prochaines années.

L’an dernier, après quelques déménagements, Ecolawn a investi 1,7 M$ pour une nouvelle usine sur le boulevard Poirier à Magog. (Simon Rancourt)

Jérôme DesRosiers, qui œuvrait pour une autre entreprise dans le développement de réseaux de distribution, s’est amené en 2017. L’entreprise compte aujourd’hui une douzaine d’employés.

Au cours de ces années, Daniel Côté a appris à faire confiance et à déléguer. Il a recours aux services d’influenceurs spécialisés pour faire la promotion de ses produits.

L’homme d’affaires s’est adjoint un mentor qui l’aide à garder le cap sur la réussite. « Des fois, tu es dans le siège du capitaine, mais ce n’est pas toujours facile », dit-il.

« Il faut être en mesure de développer les talents de chacun. On doit pouvoir entendre ce que ton monde a à dire même si ça ne fait pas tout le temps notre affaire... »