Chemika Mamode, ancrée dans sa communauté

Q. Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir pharmacienne?

Je dirais que c’est d’abord l’amour des sciences. J’ai toujours été attirée par les sciences. Quand je suis arrivée à l’Université de Sherbrooke, j’ai commencé par faire mon baccalauréat en biochimie. Ensuite, au niveau de la maîtrise, je me suis retrouvée à faire de la recherche en laboratoire. Très rapidement, je me suis rendu compte qu’il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, c’était la relation avec les gens. J’aimais être dans un laboratoire, faire de la recherche, mener des expériences et tout, mais le côté humain me manquait.

C’est à ce moment-là que j’ai décidé de bifurquer en pharmacie. Pendant mes études, j’ai eu la chance de travailler dans une pharmacie. Et dès l’instant où je me suis retrouvée dans le laboratoire d’une pharmacie, j’ai tout de suite compris que c’est exactement ce que je voulais faire. Ça m’a permis d’allier le côté scientifique du laboratoire tout en étant en relation avec les gens. Tout était réuni!

Chemika Mamode a été pharmacienne propriétaire pendant près de trois décennies. (Jean Roy/La Tribune)

Q. Vous avez fait carrière sous la bannière Uniprix, mais ce que peu de gens savent, c’est que vous avez fait vos premiers pas en pharmacie avec nul autre que… Jean Coutu lui-même?

Oui, j’ai travaillé pour monsieur Coutu lui-même, dans sa pharmacie de la rue Mont-Royal. Je peux dire que je suis allée à la bonne école… (rires).

Q. Ah oui. Alors qu’avez-vous appris à « l’école Jean-Coutu »?

Ce qui m’a d’abord sauté aux yeux, c’est à quel point monsieur Coutu est un avant-gardiste. Il avait toujours plein de projets et d’améliorations à apporter dans son entreprise. Ça n’arrêtait jamais. Et il se servait de sa pharmacie pour mettre ses projets en application.

C’est aussi un homme très gentil et près des gens, pas hautain du tout. Au contraire, il saluait tout le monde, ses employés, ses clients… même ceux qui ne le connaissaient pas.

Ce qu’il m’a appris, c’est que le métier de pharmacien, ce n’est pas uniquement de vendre des médicaments. C’est de travailler en équipe, avec les autres professionnels de la santé, afin de répondre aux besoins de nos patients, de nos clients. C’est en mettant le patient au centre de notre travail qu’on arrive à bien le servir et à répondre à ses besoins.

Q. Vous avez vendu votre pharmacie, coin 7e Avenue Sud et King Est, en octobre. Vous y avez travaillé pendant 28 ans. Qu’est-ce qui a changé dans le métier de pharmacien en 28 ans?

Je dirais que le monde de la pharmacie a beaucoup changé… dans le bon sens du terme. On peut maintenant poser certains actes, qu’on ne pouvait pas poser auparavant, comme celui de prescrire, par exemple. Ç'a été des défis en termes d’adaptation, d’apprentissage et de formation, mais des défis qui nous ont fait grandir et qui nous ont permis de mieux répondre aux attentes de nos clients.

Et nos clients aussi ont beaucoup changé. Ils sont beaucoup mieux informés par rapport à leur santé, par rapport aux médicaments, aux traitements, etc. Ils savent beaucoup plus ce qu’ils doivent faire pour se maintenir en santé. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs proches également.

Tous ces éléments font en sorte qu’il devient essentiel d’offrir le bon médicament, le bon conseil, mais aussi le suivi adéquat pour chaque patient.

Q. Une pharmacie, c’est aussi une entreprise commerciale. Comment avez-vous concilié les deux vocations?

Je viens d’une lignée de commerçants. À Madagascar, mes parents étaient commerçants et mes grands-parents aussi. J’ai toujours un peu pataugé là-dedans.

Ce qui m’a aidée beaucoup, c’est d’être bien entourée. Mon conjoint a travaillé comme gérant au début, comme administrateur et gestionnaire par la suite. J’ai aussi eu la chance d’avoir des employés en or. Des employés qui, souvent, étaient au-devant de nous. J’ai eu des personnes qui ont travaillé avec nous pendant 28 ans. Plusieurs étaient là depuis plus de 15 ans. Ces personnes-là m’ont aidée beaucoup. Grâce à elles, j’ai pu me concentrer sur le laboratoire en sachant que tout le volet commercial de la pharmacie était entre bonnes mains.

Q. Vous et votre conjoint, Patrick Rahimaly, avez toujours été très présents dans la communauté, et en particulier dans le quartier Est. Pourquoi?

Lorsque nous sommes arrivés à Sherbrooke, il y a 28 ans, nous avons fait le choix de nous établir ici. Et ce qu’on a senti, surtout dans l’Est, c’est cette convivialité qui existe entre les gens. On les voit se promener, se saluer, discuter entre eux au coin de la rue. Et c’est aussi un quartier où il y a beaucoup de petits commerçants qui habitent eux aussi dans le quartier. C’est unique. On ne voit pas ça beaucoup à Montréal. C’est ce qui nous a charmés. On s’est dit : c’est ici qu’on veut travailler et élever nos enfants. Et on ne l’a jamais regretté…

Chemika Mamode et Patrick Rahimaly, partenaires dans la vie et en affaires. (Jean Roy/La Tribune)

Pour ce qui est de l’implication, je dirais qu’elle est venue toute seule. On a été tellement choyés, tellement bien accueillis que, pour nous, ça faisait partie de notre devoir de rendre les gens heureux. Comme pharmacienne, ce qui me préoccupe, c’est le bien-être de la personne dans son ensemble. Et le fait de m’impliquer dans des activités, à travers certains organismes, contribue, je pense, à améliorer le bien-être des gens.

Et comme je le disais un peu plus tôt, on a tellement reçu de la part des gens, on a tissé des liens tellement serrés avec eux, qu’on ne peut pas faire autrement que de leur redonner ce qu’on a reçu. Vous êtes aussi très actifs dans l’immobilier.

Q. Immeubles Kesar a investi plus de 10 M$ dans l’Est ces dernières années. Quels sont vos projets?

On a commencé en créant Espace vie, au coin des rues King Est et Curtis. On trouvait que c’était un coin qui avait besoin de beaucoup d’amour et on est très content du résultat. On a ensuite construit Espace Belmont, en face du Jean-Coutu. Et tout juste derrière, on a construit deux immeubles à logements. Et au moment où je vous parle, on est en train de refaire à neuf l’ancien Choco-Party, au coin de King Est et 9e Avenue Sud. On a aussi d’autres projets en gestation, dont un en face du CHSLD St-Vincent et un autre en face de l’Hôtel-Dieu.

L'Espace Vie a été le premier projet des Immeubles Kessar. (Simon Rancourt/La tribune)

Dans chacun de ces projets, on se fait un devoir d’embaucher des entrepreneurs de l’Est ou à tout le moins du secteur. Pour nous, c’est un aspect extrêmement important dans chacun de nos projets. On veut que ce soit des gens de l’Est qui bâtissent nos projets. C’est notre monde. Ce sont eux qui nous ont appuyés pendant qu’on avait la pharmacie. Pour nous, c’est une forme de solidarité et, encore une fois, ça nous permet de redonner à notre communauté.

L'édifice ayant longtemps abrité le Choco-party dans l'Est sera entièrement refait. (Simon Rancourt/La tribune)

Chemika Mamode

• Née à Madagascar

• Arrive au Québec, avec ses parents et son frère, à l’âge de 10 ans

• Diplômée en biochimie de l’Université de Sherbrooke (1987) et en pharmacie de l’Université de Montréal (1991)

• Elle et son mari Patrick Rahimaly s’installent à Sherbrooke en 1994 et ouvrent leur pharmacie à l’angle de la rue King Est et de la 7e Avenue Sud

• Fondent les Immeubles Kesar avec pour mission de revitaliser le secteur de la rue King Est

Implications

Défilé du père Noël, Fête nationale, La Placette de l’Est, Sercovie, Partage Box, Maison de la famille, Maison Oxygène, Papillon Facteur, Service d’aide aux Néo-Canadiens, Musée des Beaux-arts, Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, Festival des traditions du monde de Sherbrooke.

Reconnaissances

• Mérite estrien remis par La Tribune et Radio-Canada Estrie (2017)

• Prix Hygie remis par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (2018)

• Fellowship de l’Ordre des pharmaciens du Québec (2019