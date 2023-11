Mobile et agile… En pleine évolution

David Laramée, associé et directeur de production, et Laurent Chapleau, président de Darwwwin production de Magog, développent des services à la fine pointe de la technologie. (Jessica Garneau/La Tribune)

Bien que toute jeune, Darwwwin production n’a cessé de se développer et promet de continuer à le faire. D’autant plus que la jeune pousse œuvre dans un domaine en constante évolution.

Jeune entreprise fondée en 2021 à Magog, Darwwwin production est une équipe, un studio et un laboratoire qui donnent vie à des créations audio et vidéo pour divers organismes et entreprises : balados, vidéos, diffusion multiplateforme, etc.

Précision Depuis la rédaction de ce texte, l’entreprise a changé de nom pour DRWN.

Darwwwin production, c’est surtout la réunion de quatre amis qui ont décidé d’unir leurs efforts pour répondre à une demande toujours plus forte pour la vidéo autour d’eux. Benoît Godbout, Laurent Chapleau, Jérémy Chapleau et David Laramée se sont lancés dans l’aventure tellement il devenait évident que l’industrie les appelait.

« Il y avait un fit naturel entre nous », constate Laurent Chapleau, qui porte le titre de président et directeur de création de la jeune pousse.

« Nous avions une vision commune des affaires. À force d’en discuter, nous avons convenu de lancer l’entreprise pour additionner nos forces et nous en servir. »

Les dernières années ont propulsé la demande pour la production vidéo, enchaîne David Laramée, producteur audiovisuel.

« C’est spécial à dire, mais la pandémie a été bonne pour ce genre de service et pour nous. La demande pour la production vidéo a explosé, notamment pour les sites web. C’est de plus en plus utilisé pour la publicité en ligne », souligne-t-il.

« Il y a aussi la pénurie de main-d’œuvre qui nous sert. Les entreprises veulent faire briller leur image pour attirer de nouveaux employés. »

À LA CONQUÊTE DU QUÉBEC

Le groupe ne se limite pas à la région estrienne. Le rayon d’action est plus vaste. L’entreprise se veut mobile et agile. On se déplace avec l’équipement là où le contrat le commande, mentionne M. Chapleau. On pilote aussi le drone pour des images en hauteur.

L’entreprise s’adresse également à des agences de marketing pour leur offrir de réaliser la partie vidéo des contrats qu’elles décrochent. « Au lieu de former un département de production et de s’équiper, nous leur disons que nous pouvons le faire en sous-traitance », lance David Laramée.

« L’agence demeure le maître d’œuvre du contrat. Nous, comme spécialistes de la vidéo, on se charge des images. »

« C’est gagnant-gagnant », note le président.

AU GOÛT DU JOUR

Le domaine de l’image peut parfois donner le vertige, tellement la technique évolue constamment. Être au goût du jour peut vouloir dire acheter périodiquement de nouveaux équipements. Les spécialistes vous le diront, produire des images signifie devoir manipuler et stocker de lourdes données informatiques.

« Des jours de tournage, on ne peut pas garder ça dans un ordinateur. C’est beaucoup de données à gérer, commente Laurent Chapleau. Il y a aussi une question de sécurité. Nous avons dû trouver un endroit où stocker nos productions. »

« Il faut choisir les bons appareils pour être à la fine pointe de la technologie. Ce n’est pas toujours évident.

Il faut se tenir au courant de ce qui sort sur le marché. »

MAGOG TECHNOPOLE

Désirant poursuivre sa croissance, Darwwwin se joint au programme d’incubation de Magog Technopole et bénéficie d’un accompagnement dans l’incubateur du groupe Custeau.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre la communauté de Magog Technopole, avant tout pour collaborer avec les entrepreneurs talentueux de notre région, mais également pour participer à la création de vidéos leur permettant de se distinguer de la concurrence par un contenu créatif de qualité. Nous sommes une entreprise en constante évolution, et j’avancerais même que nous sommes voués à évoluer », déclare Jérémy Chapleau, associé et directeur marketing.

« Ce que j’aime de notre entreprise, c’est que ce n’est jamais pareil. Les productions ne se ressemblent pas, ajoute David Laramée. Un jour, je tourne dans une usine. Le lendemain, dans un hôtel de ville. Ensuite, dans une école », dit-il.

« Demain, c’est à Québec. La semaine prochaine, à Montréal, et ainsi de suite! »

