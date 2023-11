Le monde du travail, de Sherbrooke à la Suède

« La société est très axée sur le consensus, lance d’emblée Gabriel Veilleux. Les hiérarchies sont plus horizontales alors que le Québec, l’Amérique du Nord, le Japon ou l’Allemagne, ça se ressemble et c’est très hiérarchique. Les processus d’entrevues peuvent être plus longs parce qu’ils peuvent passer quatre ou cinq personnes qui vont donner leur opinion. Il reste quelqu’un qui prend la décision, mais c’est très axé sur le consensus. »

Depuis son arrivée en Scandinavie, l’entreprise pour laquelle Gabriel travaille est passée de 200 employés à plus de 4000. Malgré tout, et ce même avant la pandémie, la flexibilité des heures travaillées est mise de l’avant.

« C’est bien accepté de partir à 16 h ou même plus tôt si tu as à aller chercher ton enfant à l’école. Personne ne bronche parce que c’est une culture basée sur la confiance. Ce n’est pas nécessairement un nombre d’heures, c’est plus ce que tu dois accomplir. C’est très axé sur la famille et beaucoup de gens partent à 15 h 30 et retravaillent en soirée. »

Des parallèles avec le Québec

La Suède est un pays de 10 millions de personnes qui possède sa propre langue. Cette similitude avec le Québec fait en sorte que les deux économies partagent certains enjeux. Population vieillissante et pénurie de main-d’œuvre sont donc au cœur des discussions, tout comme la question de la langue en milieu de travail.

« La situation est semblable au Québec dans le sens où c’est très difficile de se trouver un emploi si tu ne parles pas suédois, indique le Sherbrookois de 29 ans qui compare pour l’instant son niveau de suédois à celui d’un enfant de cinq ans. C’est faisable, mais c’est un sérieux désavantage. »

La Suède a aussi une très forte culture entrepreneuriale qui a été accentuée par sa réalité géographique et économique.

« La Norvège a baigné dans le pétrole et la Finlande est très industrielle avec des pâtes et papiers, explique Gabriel. La Suède est très entrepreneuriale avec des entreprises comme IKEA, Spotify, Scania, Volvo, etc. »

Le pays scandinave n’a pas de salaire minimum dicté par le gouvernement et il doit être fixé par chaque convention collective ou employeur. La situation est toutefois beaucoup plus positive qu’on pourrait le croire.

« Ils ont vraiment réussi à minimiser l’écart entre les salaires, souligne Gabriel. Il n’y a pas vraiment de tabou. Une personne qui travaille à l’épicerie pourrait être mon voisin et faire un salaire acceptable. La personne qui prépare ton café vit aussi bien que toi sinon plus. »

Des mois de préavis

Au Québec, si un employeur veut licencier un travailleur, il doit lui donner un minimum de deux semaines de préavis. Ce délai augmente à 4 semaines pour les employés avec plus de cinq ans d’ancienneté et à huit semaines pour ceux qui cumulent plus de 10 ans de service.

En Suède, le minimum de délai de préavis est d’un mois et grimpe d’un mois supplémentaire pour chaque tranche de deux ans de service pour atteindre un maximum de six mois. À l’inverse, les employés doivent donner un mois de préavis s’ils décident de quitter leur emploi et même deux mois s’ils travaillent au même endroit depuis plus de deux ans.

« C’est vraiment pour protéger l’employé, mentionne Gabriel. Quand ça vient de l’employé, c’est négociable. En général, en Europe, les périodes de préavis sont plus longues. »

Congés parentaux les plus généreux au monde

Le système de congés parentaux suédois permet aux parents de rester avec leur enfant pendant 480 jours qui peuvent être divisés entre le père et la mère. Une période de trois mois est toutefois réservée à chacun des parents. Parmi ces 480 jours, 390 sont rémunérées jusqu’au 80 % du salaire. Un parent monoparental a droit à l’entièreté du congé tout comme ceux qui adoptent.

« On ne voit pas la mère prendre huit mois et le père un mois, explique Gabriel. Ça ne se fait pas ici. J’ai beaucoup de collègues qui partent huit mois en congé de paternité. Je trouve cela très beau culturellement. C’est le pays européen le plus avancé sur l’égalité homme femme. C’est très flexible quand les congés peuvent être pris. »

La Suède a été le premier pays au monde en 1974 à remplacer les congés de maternité par des congés parentaux. La mouture la plus récente, qui réserve trois mois à chacun des parents, a été instaurée en 2016.

Au Québec, le congé de base réservé à la mère est de 18 semaines alors qu’il est de cinq semaines pour le père. Durant ces semaines, les parents reçoivent 70 % de leur salaire. Les deux parents peuvent ensuite se partager 32 semaines dont la plupart sont rémunérées à la hauteur de 55 % du salaire.

Cinq semaines de vacances en commençant

La loi du travail en Suède garantit cinq semaines de vacances à tout employé à temps plein en plus de donner l’opportunité à tous de prendre quatre semaines consécutives durant l’été.

« La loi, c’est cinq semaines de vacances, tout le monde part avec ça, confirme Gabriel. J’en ai déjà six! Et j’ai des collègues allemands qui chialent parce que chez eux, c’est six semaines le minimum. »

Gabriel Veilleux profite de ses nombreuses semaines de vacances pour faire du vélo en Europe. On le voit ici en Suisse. (Fournie)

« Les saisons sont pas mal plus courtes, résume-t-il. L’été dure deux mois si on est chanceux. En juillet, la ville est morte et tout le monde est en vacances. Toutes les entreprises arrêtent pendant trois ou quatre semaines. »

Au Québec, la loi prévoit un minimum de deux semaines de vacances pour les employés avec moins de trois ans de services.