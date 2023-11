Investir dans le creux de la vague

Caroline Bordeleau et Philippe Charest-Beaudry ont acheté Les Douceurs de l’Érable Brien en 2018. Les deux Montréalais ont eu un coup de cœur en découvrant l’usine de transformation de produits de l’érable de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et son potentiel de développement.

« On rêvait d’avoir une entreprise et on cherchait une opportunité de relève », souligne Philippe Charest-Beaudry. Avocat de métier, lui et sa conjointe Caroline issue du monde des finances souhaitaient franchir le pas de l’entrepreneuriat depuis longtemps. « On a dû appeler 100 entreprises. On avait nos critères. On cherchait une entreprise avec une bonne base et un potentiel de développement, de l’aide pour la transmission des connaissances et un produit exportable », se souvient Caroline Bordeleau, qui souligne qu’au départ, elle n’avait pas considéré l’érable. « Quand on a découvert l’entreprise ici, elle cochait toutes les cases », ajoute-t-elle.

L’usine de transformation de produits de l’érable a été fondée en 1956 par Richard Brien, lequel possédait également une érablière. « Il a mis au point un procédé pour que le beurre d’érable demeure stable à température ambiante », raconte Philippe Charest-Beaudry, en précisant qu’il a fallu des décennies de tests à son mentor pour trouver un procédé permettant d’éviter la réfrigération et la séparation du produit.

Le beurre d'érable produit par Les Douceurs de l'Érable Brien est stable sans réfrigération, ce qui en fait un produit facilement exportable. (Frédéric Côté/La Tribune)

Même chose pour les bonbons fondants à l’érable, ces petites feuilles croustillantes à l’extérieur et tendres à l’intérieur. « On a pratiquement le monopole sur ce produit-là, parce que ce n’est pas facile à faire », dit-il, alors que son équipe s’affaire à démouler les bonbons, puis à les emballer manuellement dans de petites boîtes destinées aux boutiques hors taxes des aéroports.

Les fondants à l'érable se retrouvent emballés sous plusieurs marques différentes. (Frédéric Côté/La Tribune)

Ces deux délices sont les produits phares du transformateur, qui fabrique également des tartinades, du sucre d’érable, du maïs soufflé à l’érable et qui embouteille un peu de sirop également.

Au début 2020, la pandémie force l’arrêt de la transformation pendant quelques semaines. « On a perdu les trois quarts de nos ventes pendant la COVID, parce qu’elles étaient liées au tourisme », dit Caroline Bordeleau. Mais pour les deux entrepreneurs, il n’était pas question de baisser les bras alors qu’ils venaient d’acquérir leur plus grand rêve.

Ils ont investi dans une ligne automatisée pour la fabrication du beurre d’érable et standardisé leurs pratiques. « On voulait s’établir comme joueur dominant pour les produits à valeur ajoutée, plutôt que sur l’embouteillage de sirop. On produit pour des marques privées et sous nos propres bannières aussi. On est devenu le plus gros joueur au Québec pour le beurre et les bonbons fondants », souligne Philippe Charest-Beaudry.

En 2020, ils lancent une nouvelle marque, Bretelles. Le projet germait déjà dans la tête des deux entrepreneurs, mais ils ont profité du creux de vague pour donner un nouveau souffle aux

produits de l’érable avec une nouvelle image de marque. « Des bretelles, c’est porté par tout le monde. Ça rejoint tout le monde. (…) On a voulu réinventer l’érable, le sortir du petit-déjeuner, rehausser son image », explique Caroline Bordeleau. Bretelles s’est taillé une place dans les épiceries fines du Québec, mais également à l’étranger. On retrouve désormais les produits Bretelles à Chicago et Anaheim aux États-Unis.

Les produits Bretelles se taillent une place aux États-Unis ainsi qu'un peu partout au Québec. (Frédéric Côté/La Tribune)

En 2021, Philippe Charest-Beaudry et Caroline Bordeleau font l’acquisition de maplesyrupworld.com. « C’était un revendeur de produits de l’érable de la région ici et il était très bien référencé sur internet. On a acheté le site et on y vend nos produits et aussi certains produits d’autres producteurs », souligne M. Charest.

L'acquisition de la plateforme de vente en ligne maplesyrupworld.com permet de vendre les produits partout dans le monde. (Frédéric Côté/La Tribune)

Les Douceurs de l’Érable Brien ont su rebondir grâce à ces nouveaux investissements et continuent de se développer. Ils visent le créneau cosmétique avec des baumes à lèvres, entre autres. Leur production ne cesse d’augmenter, si bien qu’il se présente de nouveaux défis pour les transformateurs.

« Le zonage agricole ne nous permet pas d’agrandir le bâtiment », soulève Philippe Charest-Beaudry, qui songe déjà à trouver un lieu supplémentaire pour augmenter la capacité de production. Alimentés par une cinquantaine de producteurs, les entrepreneurs possèdent déjà un entrepôt de sirop à Waterloo afin de libérer de l’espace dans leur usine qui comprend également un entrepôt pour les produits destinés à l’expédition.

Malgré cette expansion rapide, les propriétaires souhaitent que l’ambiance familiale de l’entreprise d’une trentaine d’employés fondée par M. Brien demeure. « On veut garder une échelle humaine, être à l’écoute », souligne Mme Bordeleau.

L’une de leurs employées, Manon Bernier, fait partie de l’équipe depuis plus de 28 ans. Celle-ci affirme qu’elle continue d’y trouver son bonheur.

« Au début, c’était dans la famille de mon beau-frère. Je suis toujours restée. J’aime mon travail et je ne me verrais pas faire autre chose », dit-elle, en emballant des fondants, tout sourire.

Manon Bernier est employée chez Les Douceurs de l'Érable Brien depuis 28 ans. Elle connait tous les secrets de la fabrication des produits de l'érable. (Frédéric Côté/La Tribune)

Richard Brien n’est d’ailleurs jamais bien loin de sa relève. « C’est très précieux, sans lui, ça aurait été très difficile de relever le défi », reconnait Philippe Charest-Beaudry.