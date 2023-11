Déziel HMI : dans la cour des grands

L’arrivée en juin 2021 d’un nouveau trio d’actionnaires formé de Mario Côté, Benoît Vaillancourt et Yvan Gagné, a permis à Déziel HMI de connaître un nouvel essor. De simple distributeur-installateur, l’entreprise a ajouté l’an dernier une nouvelle corde à son arc en faisant l’acquisition d’Équipement GD. Une acquisition qui permet aujourd’hui à Déziel HMI de fabriquer ses propres équipements destinés à l’industrie du déneigement.

Pour Yvan Gagné et Benoît Vaillancourt, l’ajout du volet manufacturier était devenu incontournable dans l’évolution de Déziel HMI (Hydraulique, Mécanique, Installation).

Au total, Déziel HMI compte quelque 115 employés. (Simon Rancourt, La Tribune)

« Lorsqu’on est devenus propriétaires, on s’est dit que si on voulait devenir une grande entreprise, il fallait absolument aller jouer dans la cour des grands, explique Yvan Gagné, qui œuvre au sein de l’entreprise depuis quatorze ans. Et pour y arriver, nous devions devenir un manufacturier. À partir de ce moment-là, Benoit et moi nous sommes mis à rechercher des entreprises qui étaient disponibles sur le terrain. Il y a eu des discussions avec Guy Deschênes (d’Équipement GD) et nous en sommes venus à une entente en décembre 2022. »

L’évolution du marché dans le domaine de l’équipement de déneigement, très concentré au Québec, ainsi que la concurrence de plus en plus féroce d’autres fabricants d’équipements ont en quelque sorte forcé la main à ce que Déziel HMI devienne lui aussi un fabricant, ajoute Benoît Vaillancourt.

« En tant que distributeur, on n’avait pas beaucoup de marge de manœuvre lorsque venait le temps de vendre une pièce d’équipement. Quand on présentait une soumission, on se rendait compte qu’un fabricant pouvait soumissionner plus bas que nous. Sa marge de manœuvre était plus grande que nous. Ça devenait de plus en plus difficile pour nous de vendre nos produits comme distributeur. En devenant fabricant, on est capable de vendre à un prix plus raisonnable, puisqu’il y a moins d’intermédiaires qui sont passés sur le produit.

« Deuxièmement, c’est beaucoup plus facile de développer des produits adaptés à la demande de nos clients puisque nous sommes maintenant le fabricant. Cela nous permet surtout d’avoir un meilleur contrôle sur nos coûts.»

Concurrence

Contrairement à d’autres secteurs manufacturiers, celui de la fabrication de pelle à gravier et de pelle à neige ne souffre pas de la concurrence étrangère, notamment de l’Asie.

« La compétition est davantage concentrée au Québec, explique Yvan Gagné. On a quatre ou cinq gros manufacturiers dans notre cour au Québec. Pour faire face à la compétition, on doit être extrêmement agile sur le marché. Il faut contrôler ce qu’on produit du début à la fin. L’achat de l’acier est très important, le coût de fabrication est très important. Il faut s’assurer que les marges obtenues sur chaque vente sont correctes, mais pas trop élevées pour rester compétitif. Il y a l’aspect temps qui est aussi très important. Plus tu es capable de répondre adéquatement à une commande dans un court laps de temps, plus tu es compétitif. »

Outre une plus grande autonomie, l’acquisition de Groupe GD a aussi fait bondir le chiffre d’affaires de la nouvelle entité. Celui-ci est passé de 12 à 31 millions, faisant du même coup grimper le nombre d’employés de 50 à 115.

Déziel HMI offre divers services spécialisés comme la transformation de camion pour la neige, l'installation de plateforme élévatrice, de fourgon, etc. (Simon Rancourt, La Tribune)

Figure très connue du monde agricole au Québec, notamment en tant que propriétaire de porcheries et de meuneries, Mario Côté dit avoir accepté d’investir dans Déziel HMI après avoir été approché par Benoît Vaillancourt et Yvan Gagné.

« Pour moi, c’était d’abord une question de confiance. Benoît est mon fiscaliste depuis quelques années et on se connait bien. De son côté, Yvan a beaucoup d’expérience dans le domaine. Et puis aussi, ça me permet une certaine diversification des secteurs dans lesquels j’investis », explique l’homme d’affaires de Stoke, qui est aussi propriétaire de l’entreprise Canards du Lac Brome.

Emplois assurés

Contrairement aux transactions de cette nature, celle entre Déziel HMI et Groupe GD ne devrait pas se traduire par des pertes d’emplois, assurent les nouveaux partenaires. Même si des économies sont à prévoir.

« Oui, à terme il va y avoir des économies, mais pour l’instant l’important, c’est d’intégrer les deux compagnies et harmoniser nos façons de faire, autant au niveau de personnel que des ventes, précise Benoît Vaillancourt. Il va y avoir des synergies éventuellement, mais à court terme tout le monde va garder son emploi. Les liens d’affaires entre les deux compagnies vont nous permettre de couvrir un territoire encore plus important. Sur le plan des ventes, nous avions nos représentants et Groupe GD avait les siens.

Mathieu Prince est électromécanicien chez Déziel HMI. (Simon Rancourt, La Tribune)

« Notre but (en achetant), ce n’est pas de couper des postes. Notre but, c’est de prendre de l’expansion. On veut donc prendre le temps de revoir nos pratiques d’affaires, voir ce qui est bon chez GD et ce qui est bon chez Déziel de façon à garder le meilleur des deux et de développer les produits et les marchés sur cette base-là. »

Conditions de travail

Les employés sont d’ailleurs au cœur des projets d’expansion de l’entreprise, insistent Yvan Gagné et Benoît Vaillancourt. « Le premier mandat qu’on s’est donné a été de garder l’ensemble de nos employés tout en regardant le marché », assure Yvan Gagné. Des améliorations aux conditions de travail ont aussi été mises en place.

Comme la plupart des entreprises québécoises, Déziel HMI n’échappe pas, elle non plus, à l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre. (Simon Rancourt, La Tribune)

« Dès notre arrivée, on a commencé par bonifier les salaires, qui varient de 25 $ à 45 $ l’heure. On a aussi procédé à l’implantation d’un REÉR collectif avec contribution de l’employeur de 1 %. On offre les beignes tous les jeudis, le café gratuit tous les matins. On offre le diner pizza tous les premiers jeudis de chaque mois, ce qui nous permet de rencontrer l’ensemble de nos employés à Sherbrooke.

« On a revu l’ensemble de nos infrastructures, notamment en aménageant une nouvelle salle à manger et un nouveau vestiaire. On a mis beaucoup d’efforts pour offrir un environnement de travail confortable à nos employés.

« On travaille très fort sur la conciliation travail-famille, notamment en implantant des horaires variés », ajoute M. Gagné, en soulignant le fait que Déziel HMI compte des hommes et des femmes dans pratiquement tous les types d’emploi, tant à la mécanique qu’à l’assemblage.

Astuces contre la pénurie de main-d’œuvre

Comme la plupart des entreprises québécoises, Déziel HMI n’échappe pas, elle non plus, à l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre. D’où l’importance de développer des liens tant au Québec qu’à l’extérieur des frontières. « On souffre énormément de ça, nous aussi, admet Yvan Gagné. Les employés avec expérience sont très difficiles à trouver. Encore là, pour pallier ça, on travaille conjointement avec le Centre de formation professionnelle 24-Juin qui offre le cours de mécanique de véhicules lourds et le comité paritaire de la région. On a deux stagiaires qui finissent leur formation avec nous présentement.

« Du côté de notre division GD, on a actuellement six employés originaires de Tunisie. Certains d’entre eux font du démarchage pour nous dans leur pays. On pense que, graduellement, d’autres vont se joindre à eux. »

Le monde du travail vit des grands bouleversements, rappelle Benoît Vaillancourt.

« Partout, ce qu’on voit, c’est qu’il y a plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui arrivent sur le marché du travail. Qu’on le veuille ou non, ça crée un débalancement. L’autre réalité à laquelle on fait face comme employeur, c’est que les jeunes ne travaillent pas le même nombre d’heures que les plus vieux. Ce n’est pas la même réalité familiale et ce, autant pour les hommes que les femmes. Avec les horaires de garderies, les cours pour les enfants, etc. souvent les employés ne feront pas 40-45 h semaine. Et ce n’est pas propre au secteur manufacturier. Je viens d’un cabinet de comptables et on vit la même réalité… »

Nouvelle offre

Déjà fabricant des plateformes de remorquage de marque REKA, Groupe GD permet à Déziel HMI d’ajouter ce type d’équipement à sa gamme de produits. « REKA n’était pas disponible en Estrie puisque personne n’en faisait la vente ni l’installation. Dorénavant, on va faire la vente et l’installation de REKA. Donc, ça va nous permettre de couvrir le marché provincial de façon beaucoup plus efficace. »

La transaction, dont le montant demeure confidentiel, a fait l’objet d’un montage financier auprès du Mouvement Desjardins. Un prêt non garanti de Desjardins Capital a permis de compléter le financement et permettre aux actionnaires du Groupe Déziel d’aller de l’avant avec leur projet d’acquisition. Un prêt du Centre Desjardins Entreprises de l’Estrie fait aussi partie du montage, a indiqué Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

« Par leur expérience notable, les acquéreurs ont démontré une grande expertise en acquisition et gestion d’entreprises. Le maintien de membres du groupe Service d’équipement GD dans la nouvelle équipe de gestion assure une stabilité des affaires, offre une transition graduelle qui rassure l’industrie et permet de préserver la culture organisationnelle. »

UN SIÈCLE D’ACQUISITIONS