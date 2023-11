Des skis sherbrookois aux pieds des soldats canadiens

« Je me pince un peu », confie l’un des fondateurs de R&D Skis, Guillaume Belhumeur. Malgré la conjoncture économique, ajoutée à un léger essoufflement de la vague d’entrain pour le ski hors-piste qu’avait apportée la pandémie, les ventes demeurent au rendez-vous pour l’entreprise sherbrookoise qui n’a que « trois hivers dans le corps ».

À son premier hiver, R&D Skis souhaitait écouler 100 paires de skis. Cette année, M. Belhumeur prévoit arriver à vendre sa flotte de 350 paires. Tout ça sans jamais se retrouver dans des boutiques.

Et pourtant, il n’était pas certain d’y croire lorsque son ancien camarade de classe de l’école Mitchell-Montcalm, Mathieu Croteau Gauthier, l’a invité à se lancer avec lui. « J’avais eu une boutique dans le domaine du sport à Sherbrooke, et ça s’était mal terminé. On avait fait faillite. Je n’avais pas beaucoup d’attente, mais je croyais en mon associé et l’avenir lui a donné raison. Nos skis sont très appréciés », confie M. Belhumeur, qui possède également des entreprises de marketing et de production vidéo.

Les deux amis ont choisi de miser sur des points bien distinctifs qui permettraient de démarquer leur projet, tout en étant constamment à la recherche de nouvelles niches sur lesquelles surfer pour stimuler la production et susciter l’intérêt des skieurs canadiens. Voici un aperçu de leur stratégie en six points.

(Simon Rancourt/La Tribune)

1. CHASSER LES « LICORNES »

En remportant un appel d’offres du ministère de la Défense nationale, R&D Skis vient d’obtenir son plus grand contrat à vie : 500 paires de skis, dont le modèle sera spécifiquement adapté aux besoins des troupes.

« C’était un peu considéré comme une licorne dans le domaine du ski. Ça fait des années que ça se jase et que ça n’arrive pas. Depuis des années, ils voulaient se rééquiper en ski hors-piste. Je m’y suis beaucoup intéressé. Ça a fini par sortir, et on l’a eu », dit M. Belhumeur. Il s’agit d’un contrat de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Les entrepreneurs s’attardent donc à développer un ski muni d’écailles à l’arrière, ce qui permettrait aux soldats de monter et descendre sans avoir à installer et retirer les fameuses « peaux » normalement utilisées en ski hors-piste. Ce modèle pourrait par la suite être commercialisé, indique M. Belhumeur.

« C’est un gros projet, on est super fiers de ça. Ça vient crédibiliser notre entreprise. Ce n’est pas fait dans une petite usine au coin de la rue… c’est de calibre militaire. »

L'associé de M. Belhumeur, Mathieu Croteau Gauthier, est employé de la seule usine de production de skis par sous-traitance au Québec, à St-Narcisse-de-Rimouski. (R&D Skis)

2. COUPER LA PART DU DÉTAILLANT

Sans regret, les associés ont dès le début fait le choix de vendre exclusivement via leur site web, ce qui leur permet de réduire le prix de vente au consommateur de près de 30 %, souligne M. Belhumeur. « C’est un commitment qui est risqué, c’est certain. Les boutiques peuvent aider à une visibilité. Mais en même temps, la mission qu’on s’est donnée, c’est de rendre le ski plus accessible. J’ai toujours dit que c’était un sport de riches, un peu. Ensuite, notre défi, c’est de convaincre les gens que ce n’est pas parce que c’est moins cher que c’est de mauvaise qualité », note l’entrepreneur, qui souligne que les conseils de vente se transposent facilement en ligne. « On est en 2023. On peut acheter des pneus, faire son épicerie ou se procurer une voiture en ligne. Pourquoi pas des skis? »

3. L’EXPERTISE DU « FUN »

Le grand penseur derrière les quatre formes de ski actuellement proposées par R&D Skis, Mathieu Croteau Gauthier, n’en était pas à ses premiers pas dans le domaine du ski lorsqu’il a imaginé l’entreprise. Formé en design industriel et employé de la seule usine de production de skis par sous-traitance au Québec, à St-Narcisse-de-Rimouski, le « skientifique » rêvait depuis longtemps de créer des paires qui répondraient à ses propres critères.

Son expertise et sa présence sur place lui permettent ainsi de pousser ses activités de recherche et développement, ce qui a jusqu’à maintenant donné naissance à de nouvelles géométries chaque année, dont l’une pour enfant, tout récemment.

Deux prototypes, dont celui pour l’armée canadienne, sont aussi en développement à l’heure actuelle.

« Notre produit, faut qu’il soit le fun. Il y a des compagnies qui vont faire de la R&D avec un côté très analytique et mathématique. Tu t’en vas sur la piste avec le ski, est-ce qu’il est vraiment plus plaisant? Pas sûr. Le vrai test, il est en montagne. C’est ça qui est l’expérience ultime. » Les matériaux utilisés sont à 80 % québécois, insiste également la marque.

D’autres produits reliés au domaine du ski pourraient également naître bientôt.

(Simon Rancourt/La Tribune)

4. DES ARTISTES D’ICI, EN QUANTITÉ LIMITÉE

Les artistes québécois sont en vedette sur chaque paire de ski offerts dans les tirages réguliers de R&D Skis. Alors que certains artistes collaborateurs fournissent des numérisations d’œuvres existantes, d’autres en créent spécifiquement pour l’occasion. Mais chaque fois, les tirages sont extrêmement limités.

« Miser sur les artistes d’ici, on ne l’a pas inventé, mais on est le fabricant québécois qui le pousse le plus à ce niveau. Nos skis sont réputés pour être des machines incroyables, mais on voulait aussi qu’ils soient beaux. Moi et mon associé, on a un petit côté artistique et on avait aussi plein de gens dans notre entourage dont on voulait mettre l’art en valeur. Le fait aussi d’avoir des éditions limitées… je trouve ça le fun d’avoir une pièce de collection entre les mains. »

« Tu vas toujours avoir un ski un peu unique. Si tu croises quelqu’un qui a les mêmes skis que toi dans les pentes, achète-toi un 6/49. »

En plus des artistes estriens Catherine Landry et Marsi Phobo, le peintre Mario Adornetto fait notamment partie de la galerie avec une toile d’une famille de loups déclinée sur trois modèles afin de recréer la famille sur les pistes.

Le design graphique de ces skis, confectionné par l'artiste Mario Adornetto, permet de recréer une famille de loups en montagne. (Mario Adornetto)

5. CENTRES D’EXPÉRIENCE

Sans transgresser son modèle de vente en ligne, l’entreprise vise à établir de plus en plus de collaborations avec des boutiques de ski. Inspirée par son partenariat gagnant avec la boutique magogoise Le Pied Sportif, elle travaille actuellement à instaurer une multitude de « centres d’expérience » à travers le Québec en vue de la prochaine saison.

« Ce qu’on dit aux boutiques, c’est qu’au lieu de vendre nos produits neufs, on vous propose d’être un centre d’expérience. Vous achetez des skis, on vous fait ce que vous voulez du côté design graphique et vous les mettez à louer. Normalement, si vous faites un bon travail, vous allez rentabiliser votre investissement la première année. L’an deux, c’est du profit pur, et si à l’année trois vous voulez les vendre parce qu’ils deviennent plus usés, vous faites une autre part de profit. J’ai calculé qu’avec ce modèle, la boutique ferait davantage d’argent qu’en vendant un ski neuf. »

(Simon Rancourt/La Tribune)

6. FLOTTES CORPORATIVES

Les skis personnalisés font partie des cadeaux corporatifs appréciés, alors pourquoi ne pas y sauter à pieds joints? se sont demandé les entrepreneurs. On dénombre déjà plusieurs entreprises qui ont décidé de profiter de ce service, chez R&D Skis, notamment Matelas Houde, PMC Tires et des magasins Rogers de la région.

Des discussions ont même lieu avec une compagnie de confiseries bien connue qui souhaiterait en faire des prix de tirage, confie-t-on.