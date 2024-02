Stephane Genest et son équipe sont présents à Las Vegas pour faire connaître ce nouveau barbecue. (Fournie)

Stephane Genest a profité de son passage pour une deuxième fois au Sports Licensing and Tailgate Show, qui se déroule chaque année à Las Vegas, pour tenter de sécuriser une place durant les festivités du Super Bowl.

«J’ai déjà travaillé ici à Las Vegas comme consultant dans la restauration il y a 15 ans. J’ai fait aller un peu mes contacts, indique l’entrepreneur à La Tribune alors qu’il se trouve déjà au Nevada. J’ai réussi à avoir une place de prestige au party privé de la NFL, organisé par Guy Laliberté et son équipe. Ils organisent quatre à cinq jours d’événements à Las Vegas.»

Lors de ces rassemblements, l’équipe de Guy Laliberté a invité jusqu’à «1000 personnes par jour» provenant du monde du cinéma, des affaires et du football. Une belle occasion pour de la visibilité pour le Ballbecue.

«L’objectif était de m’arranger pour que le monde le voie et le remarque. Surtout au niveau de la NFL. [...] Il va y avoir un chef qui va faire de la bouffe sur le barbecue. Il va être en action toute la semaine. Il va faire des bouchées. Tout ça va surement créer un buzz qui va nous permettre d’avoir de l’exposition», espère M. Genest.

«On sait comment ça fonctionne ici. Ça prend des personnalités connues photographiées avec [le Ballbecue] ou en train de l’utiliser pour que ça parte comme produit aux États-Unis. C’est la seule façon. On est choyés d’être là.»

Juste avant le Super Bowl LVIII, impliquant à nouveau les Chiefs de Kansas City, plusieurs célébrités pourront découvrir le barbecue conçu à Magog. (Archives AP)

Des investissements majeurs d’un américain

Depuis la construction du prototype du Ballbecue il y a deux ans et demi, Stephane Genest a eu «beaucoup de difficultés» à obtenir du financement au Québec pour son projet.

«J’ai été obligé de me revirer vers un américain. J’ai trouvé, juste avant Noël, un investisseur américain qui a racheté mes partenaires. [...] Ils vont investir dix à douze millions minimum dans le projet.»

L’investisseur, le dentiste Ramesh Sunar, a été rencontré «par hasard» dans un café à Charlotte en Caroline du Nord. «Ça l’a pris quinze minutes et il a compris le potentiel. Le lendemain, on signait une entente. [...] On est moitié-moitié là-dedans.»

«La seule chose qui est plate là-dedans, c’est qu’on va devoir amener l’usine aux États-Unis, note M. Genest. On va garder une petite shop au Québec, en Estrie, pour faire des recherches et développements.» Tout ce qui est fabrication et assemblage du projet sera effectué «probablement en Caroline du Nord».

«Je vais quand même garder mes gens qui sont avec moi depuis le début. C’est important de savoir d’où on vient.» — Stephane Genest

L’entrepreneur anticipe le mois de septembre pour le début de la production qui pourrait «frôler les 50 000 copies annuelles». «On est train de finaliser le moule. Les premières copies devraient sortir pour le début de la saison 2024 pour la NFL. C’est l’objectif qu’on a présentement.»

Le Ballbecue serait vendu par la suite au prix de 1499 $US ou 1999 $US avec l’attelage de remorque pour les fanatiques de tailgate. Une entente avec la NFL devrait d’ailleurs être finalisée en mars et quelques universités en NCAA ont également signalé leur intérêt.

Même s'il connaissait la culture du tailgate au Québec, c'est lors d'un avant-match à Los Angeles que Stephane Genest a eu l'idée de créer un barbecue haut de gamme pour les amateurs de football. (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

À plus long terme, M. Genest souhaite amener son invention à d’autres sports, incluant le soccer, le basketball et le golf.

«Ballbecue, moi dans ma tête, ce n’était pas juste un ballon de football. C’était tout ce qui touchait les balles.» — Stephane Genest

«On est déjà en train de discuter avec des gens en Europe», précise l’entrepreneur à propos de la possibilité de sortir de l’Amérique du Nord avec un barbecue en forme de ballon de soccer.