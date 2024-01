Innoplex construira des logements abordables sur le site de l’ex-piscine Miner

C’est l’entreprise sherbrookoise de gestion immobilière Innoplex qui a été retenue, à la suite de l’appel de propositions lancé en juillet 2023 pour ériger un projet d’habitation au 350, avenue du Parc.

Le comité de sélection avait le mandat d’analyser les projets selon 10 critères relatifs à l’architecture, à l’insertion du projet dans le cadre bâti, au nombre de logements et à l’abordabilité, entre autres.

Selon la mairesse Julie Bourdon, les trois entreprises retenues à l’étape finale du processus de sélection — l’identité des deux autres n’a pas été dévoilée pour des questions juridiques, nous a-t-on dit — devaient se conformer aux directives, contenues dans un document d’«une centaine de pages».

Au terme du processus, le projet retenu par les membres du comité de sélection s’inscrit «dans l’aspiration du conseil municipal de faire de la densification une possibilité de développement durable», est-il indiqué dans le document remis aux médias.

L'un des critères pris en compte par le comité de sélection était notamment l'intégration du projet d'habitation au parc Miner. (Plan DKA Architectes)

D’autres étapes à venir

Au moment d’écrire ces lignes, il subsistait encore beaucoup d’inconnues entourant le projet, notamment concernant le nombre précis de logements.

L’annonce du choix de l’entreprise immobilière et de l’architecte — DKA Architectes (de Sainte-Thérèse) — est une étape importante de ce processus, mais beaucoup d’autres restent à franchir.

«Après, il restera à passer toutes les étapes des différents permis, ce n’est pas “Allez, on vous donne le terrain, faites ce que vous voulez”», prévient la mairesse en entrevue.

Le nombre de logements et d’étages reste notamment à déterminer.

Le site de l'ancienne piscine Miner (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Abordabilité

Quand on parle de logements abordables, de quoi parle-t-on?

Un logement est considéré «abordable» lorsque son loyer représente au maximum 90 % de la médiane du marché, indique un article du média Les Affaires. Ce prix moyen varie selon les régions et est calculé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Ainsi, les montants maximums permettant de qualifier des loyers d’«abordables» à Granby, en 2023, sont par exemple de 895 $ pour un 3 1/2, 1092 $ pour un 4 1/2, et de 1177 $ pour un 5 1/2.

Ces trois types de logements devraient se retrouver dans le projet de Innoplex au 350 avenue du Parc.

Également, l’entreprise s’est engagée à proposer des loyers abordables sur une période minimale de 35 ans. Le nombre d’années du maintien de l’abordabilité était l’un des 10 critères considérés par la Ville.

Le don du terrain par la Ville est encore d’actualité ; il dépendra cependant du type de programme gouvernemental que sollicitera l’entrepreneur Innoplex.

Vu de la rue Principale, l'été, on distinguerait à peine le futur immeuble. (Plan DKA Architectes)

Ces programmes gouvernementaux garantissent selon Mme Bourdon que ces logements seront bel et bien à prix abordables — il s’agit de logements abordables et non de logements dits «sociaux» où là les prix sont déterminés en fonction des revenus des locataires.

Intégration au parc et espaces communautaires

L’espace ouvert entre le sol et le premier étage permet, dit Julie Bourdon, «d’avoir une belle vue transversale à travers le parc».

Par ailleurs, des salles communautaires seront rendues disponibles pour la Ville, qui pourrait les louer au besoin. «C’était l’une de nos demandes dans l’appel de propositions», explique Mme Bourdon.

La Ville s’attend à ce que Innoplex commence les travaux ce printemps.