Traitement contre la COVID: pas les nouvelles espérées pour Immune Biosolutions

Immune Biosolutions a mis au point un médicament administré directement au poumon par le biais d’un appareil appelé nébulisateur, duquel se dégage un nuage de gouttelettes. Des résultats très concluants des essais cliniques des phases I et II ont été rendus publics en août dernier dans la revue The Lancet Infectious Diseases. L’entreprise sherbrookoise était alors à la recherche d’un partenaire pour amener le IBIO123 sur le marché.

« Pour l’instant, les nouvelles ne sont pas celles qu’on souhaite, admet Luc Paquet, chef de la direction d’Immune Biosolutions. Les gens reconnaissent l’efficacité, mais le profil du médicament n’est peut-être pas idéal d’un point de vue commercial. Le projet n’est pas mort, mais la suite ne s’annonce pas simple. On poursuit les efforts, mais ce n’est plus notre seule voie d’avenir. »

Luc Paquet, chef de la direction d’Immune Biosolutions. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

La complexité du médicament ainsi que le moment de la mise en marché n’ont pas joué en faveur de l’entreprise de la rue Maximilien-Chagnon.

« Le monde pharmaceutique est assez conservateur, souligne M. Paquet. Ce qui est recherché en ce moment par le milieu, c’est un produit un peu plus simple. Un cocktail de trois anticorps ne semble pas la chose la plus intéressante d’un point de vue pharmaceutique. Ça amène des préoccupations, réelles ou seulement des perceptions, mais au final c’est la même chose. Et n’étant plus dans une pandémie active, l’environnement commercial est moins permissif et il y a moins de sentiment d’urgence. »

Lors de son lancement, en 2021, le projet a reçu un soutien financier de Québec (4,5 M$ du programme BioMed Propulsion), d’Ottawa (13,44 M$ du Fonds stratégique pour l’innovation), d’investisseurs privés (près de 5 M$), ainsi que la collaboration des centres de recherche des Centres hospitaliers universitaires de Montréal (CHUM) et du CHU de Sainte-Justine.

« Les subventions provinciales et fédérales étaient liées au IBIO123 et à l’amélioration de nos plateformes de découvertes, indique M. Paquet. Une des visions du gouvernement fédéral est de se préparer aux futures pandémies. Et l’une des façons de faire, c’est d’avoir des plateformes de découvertes et de production d’anticorps plus performantes pour pouvoir réagir plus rapidement. Ce qu’on a fait est extrêmement intéressant. On a été les premiers à envoyer des anticorps dans les poumons. On a appris tout ça et ce sera extrêmement utile pour la suite. On voudrait que le développement de médicament soit une belle ligne droite, mais c’est des essais et des erreurs. C’est comme ça qu’on avance. »

Pivoter ses efforts

Malgré les perspectives de commercialisation assombries pour le IBIO123, Immune Biosolutions, dont environ les trois quarts des ressources sont actuellement dédiées au développement d’anticorps pour combattre le cancer, n’abandonne pas ses efforts contre la COVID.

« On a appris énormément de choses sur la COVID qu’on utilise pour continuer à développer des produits de prochaine génération, mentionne Luc Paquet. Si on n’avait pas fait IBIO123 on ne serait pas là. Est-ce qu’on aurait aimé signer une entente avec une pharma, c’est certain que oui, mais on retombe sur nos pattes. »

Une entente pourrait permettre à Immune Biosolutions de toucher des royautés si son anticorps est utilisé dans la mise en marché d’un produit au sud de la frontière. (Archives La Presse)

L’entreprise a signé une entente avec une entreprise de Boston, qu’elle ne peut dévoiler, pour travailler sur les produits de prochaine génération pour le traitement de la COVID. À l’aide d’outils d’intelligence artificielle, ce partenaire a amélioré significativement l’anticorps sherbrookois qui a le plus de potentiel.

« Un des problèmes des immunothérapies, c’est qu’elles sont tellement spécifiques qu’elles ne fonctionnent plus quand apparaît un nouveau variant. Un des anticorps de notre cocktail a cette polyvalence de reconnaître tous les variants auxquels on a fait face et il va probablement reconnaître tous les futurs variants de la COVID. La problématique de cet anticorps, c’était sa puissance et avec l’entreprise de Boston on l’a améliorée d’un facteur de 10 à 12 fois. »

Cette entente pourrait permettre à Immune Biosolutions de toucher des royautés si son anticorps est utilisé dans la mise en marché d’un produit au sud de la frontière.

Luc Paquet confirme aussi être en discussion avec une entreprise européenne, encore une fois confidentielle, pour des applications nasales.

« Leurs données expérimentales montrent que si on donne des anticorps contre des virus respiratoires au niveau de la muqueuse nasale, ça amène une protection supplémentaire, résume-t-il. On parle d’un vaporisateur nasal comme on trouve en pharmacie. C’est une compagnie plus solide que nous financièrement, ce sont donc des partenaires très intéressants pour nous. J’espère terminer les négociations avec eux dans le premier quart de 2024. »