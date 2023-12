Brianna Smith, métier ramoneuse

Brianna Smith fait mentir cette affirmation. La jeune femme est probablement la seule ramoneuse en Estrie, si ce n’est pas au Québec.

Depuis quelques mois, elle est à l’emploi de la compagnie Ramonex située sur le boulevard Bourque à Sherbrooke. Âgée de 28 ans, la ramoneuse vient de compléter une première saison fort chargée à ce titre au sein de la petite entreprise autrefois appelée Ramoneur 4 Saisons.

Les conditions d’un tel emploi ne l’effraient visiblement pas. «C’est certain que c’est un travail difficile et salissant. Tu vas être sale avec la suie. Les journées sont longues, des fois de 10 ou 11 heures. On n’a pas beaucoup de pauses», avoue-t-elle en entrevue accordée à La Tribune.

«Mais je ne me vois pas assise à un bureau devant un ordinateur. Je veux travailler de mes mains. J’aime voir du nouveau monde. Il n’y a pas une cheminée pareille, pas une maison pareille. C’est toujours un défi.» — Brianna Smith

La jeune femme à la tignasse blonde avoue avoir été un peu prise au piège quand elle a vu l’offre d’emploi sur les réseaux sociaux. «Je me cherchais une job et j’ai vu passer l’annonce pour un poste d’aide-ramoneur sur Facebook. Je pensais que j’allais seulement aider d’autres ramoneurs et conduire des pick-ups...», raconte-t-elle.

«Non, j’ai aussi ramoné des cheminées !»

Ses proches ont réagi de différentes façons lorsqu’elle leur a annoncé avoir décroché cet emploi. «Mon grand frère s’est moqué de moi, comme il le fait toujours… Mon père a trouvé ça cool, dit-elle. Ma mère. Elle n’en revenait pas. C’est une job salissante!»

«Mais je dirais aux femmes qui seraient tentées de ne pas se laisser influencer par les standards de la société, de tenter leur chance et d’essayer. Je m’étais préparée au pire avant de commencer et ça m’a permis de vivre le mieux.»

Vincent Demers (Maxime Picard/La Tribune)

Son patron Vincent Demers assure ne pas avoir hésité avant d’engager cette nouvelle employée. Sa compagnie est à la recherche de personnel. La demande est soutenue dans ce domaine.

Le processus d’embauche est le même pour un homme et pour une femme, note-t-il. «Je suis propriétaire de l’entreprise depuis deux ans. J’ai su que des femmes avaient été engagées dans le passé, mais qu’elles n’avaient pas travaillé plus d’une journée ou deux, souligne-t-il. Brianna est la première qui a duré une saison au complet.»

«La façon que je fonctionne avec un nouvel employé c’est de le faire commencer avec une équipe le matin et le soir je demande aux autres comment la journée s’est déroulée. Des gars qui ne sont pas restés toute une journée parce qu’ils trouvaient ça trop difficile, j’en ai vu en masse…»

Des félicitations

La jeune ramoneuse enchaîne pour dire que les autres membres de l’équipe l’ont bien accueillie et qu’ils n’ont pas hésité à l’aider.

Les clients sont souvent surpris de voir une femme venir nettoyer leur cheminée, se réjouit-elle.

«Les gens réagissent toujours en me voyant», dit-elle, souriante,

«Ils sont contents de voir une femme dans un métier non traditionnel. J’ai souvent reçu des félicitations!»

Là-dessus, M. Demers mentionne que de plus en plus le métier de ramoneur devient non traditionnel. «Il y a presque plus des entreprises de ramonage», fait-il remarquer.

«Et on a du mal à trouver des employés. Nous sommes cinq, mais idéalement nous devrions être au moins deux de plus. Comme ça, nous serions trois par équipe au lieu de deux.»

Préparer la cheminée pour le père Noël

Brianna Smith a l’impression de pouvoir entrer dans le quotidien des gens. Elle parle avec émotion d’un moment vécu récemment. «Je nettoyais une cheminée dans une maison et deux jeunes enfants me regardaient. Ils m’ont demandé ce que je faisais», se souvient-elle.

«Je leur ai dit que je préparais la cheminée pour l’arrivée du père Noël. Le plus vieux m’a répondu qu’il ne croyait pas vraiment au père Noël parce qu’il avait trouvé ses cadeaux dans la chambre de ses parents…»