«Forte demande» pour les sapins de Noël naturels

«Les gens sont revenus à la base, aux anciennes valeurs et aux anciennes activités familiales, estime le producteur de sapins coaticookois. C’est toujours plus intéressant d’aller chercher un arbre naturel qu’un arbre artificiel au magasin!»

Celui qui fournit les arbres aux vendeurs, mais qui ne fait pas directement affaire avec les particuliers constate tout de même la hausse de demandes pour les conifères des Fêtes. «La première fin de semaine de décembre en a été une de records pour plusieurs producteurs et revendeurs d’arbres. Ça s’avère très bien pour les années futures», se réjouit-il.

De nombreuses familles optent pour acheter un sapin naturel. (Olivier Croteau/Olivier Croteau)

Or, dans le domaine du sapin de Noël, il est difficile d’ajuster l’offre à la demande. «Ça fait quatre ou cinq ans qu’on parle d’un manque sur le marché, mais maintenant, on a assez de produits pour satisfaire à la demande. Le moment où on a eu le moins d’arbres sur le marché, c’est il y a environ deux ans. Les producteurs remontent la pente en frais d’inventaire», assure le producteur qui ajoute que le creux de popularité de l’arbre naturel a eu lieu entre les années 2000 et 2010.

Cette année, le cours du sapin de Noël a grimpé d’entre cinq et dix pour cent à cause des coûts de production. Acheter un arbre naturel d’entre six et huit pieds coûte entre 60$ et 80$, selon le président de l’Association. À Montréal par exemple, le sapin peut coûter plus de 100$.

Statistiquement, il est difficile de chiffrer les ventes exactes. «On parle en termes d’hectares. On a entre 9000 et 10 000 hectares de production au Québec. Un peu moins du deux tiers de cette production est située en Estrie», se targue Charles Vaillancourt.

Et l’export de sapins est encore populaire. «On est encore le plus grand exportateur. L’an dernier, on a vendu pour 66 millions de dollars outremer au Québec. C’est une grosse industrie en province», mentionne M. Vaillancourt qui voit certains de ses arbres prendre le chemin de Porto Rico, au Venezuela et dans les Bahamas.