Bien magasiner son essence avant de partir voir la parenté

Le prix de l’essence pourrait repartir à la hausse à Sherbrooke et ailleurs en Estrie, si on se fie aux différents indicateurs actifs. (Archives La Tribune)

Les essenceries de la région offrent le carburant à des prix qui varient passablement à quelques jours de Noël.

Selon le site web spécialisé GasBuddy, c’est aux pompes du Costco sur plateau Saint-Joseph qu’on trouvait l’essence à meilleur prix, soit 1,47 $ le litre, vendredi matin.

L’application mobile, qui fournit des informations en temps réel sur les prix du carburant, montrait que d’autres bannières offraient des prix allant de 1,53 $ à 1,59 $.

«Prix réaliste» à 1,61 $

Toutefois, selon le CAA-Québec, le «prix réaliste» en Estrie se situe à 1,61 $ le litre. L’organisme de défense des automobilistes calcule que le prix moyen dans la région est à 1,62 $.

Il recommande de limiter ou retarder les achats de carburant si c’est possible.

Prix réaliste de l'essence pour l'Estrie, selon le CAA-Québec (CAA-Québec)

Ce «prix réaliste» est basé sur l’indicateur quotidien du coût d’acquisition (1,49 $) et la marge au détail moyenne des 52 dernières semaines, incluant les taxes à la consommation (11,9 ¢).

Dans la plupart des régions québécoises couvertes par la CAA, ce prix idéal selon les différents éléments pris en compte est plus élevé que le prix moyen à la pompe. Seul le Centre-du-Québec est dans la même situation que la région estrienne.

D’après un tableau présenté par la Régie de l’énergie du Québec, le prix à la rampe de chargement pour de l’essence ordinaire à destination des stations-service de la région estrienne était à 1,77 $ vendredi matin.

On peut donc s’attendre à une hausse des prix à la pompe.

Le pétrole en hausse

D’autant plus que le prix du pétrole est à la hausse depuis quelques semaines. En septembre, le prix du baril de pétrole se dirigeait dangereusement vers les 100 $ (US). En octobre, il est passé sous les 90 $ (US) pour terminer sa course à 73 $ (US) le 12 décembre.

Vendredi matin, on le revoyait à 80 $ (US), selon le site Prix du baril qui suit le cours officiel du pétrole Brent sur les marchés internationaux.