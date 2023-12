SoyXpert prête à fournir le Québec et même plus

En raison de ses investissements, l’entièreté de la ligne de production de l’usine peut être opérée par seulement cinq personnes.

« On est l’usine de fabrication de tofu la plus avancée technologiquement au Canada, explique Dany Deshaies, président-directeur général. Cinq employés suffisent pour fournir facilement le Québec au complet, l’Ontario, les Maritimes et une partie de la Nouvelle-Angleterre. On a d’énormes capacités en raison de l’automatisation. »

Les produits Soykei sont présents dans tous les Metro et IGA du Québec en plus de plusieurs épiceries indépendantes. En tout, la marque compte 600 points de vente. Il s’agit d’une grande réussite pour l’entreprise qui a dû recommencer à zéro après l’explosion du Centre de valorisation des aliments en mars 2022.

« Le feu nous a sortis du marché pendant un an et on a perdu tous nos points de vente, admet le PDG. On a dû recommencer de zéro et on est encore en train de rattraper ce qu’on avait avant. On a perdu des listings chez certaines bannières. On pousse et on est en démarchage actuellement. »

Les produits Soykei sont présents dans tous les Metro et IGA du Québec en plus de plusieurs épiceries indépendantes. (Maxime Picard/La Tribune)

Les produits de SoyXpert sont également en attente d’une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour percer le marché américain.

Les fonds de 400 000 $ ont été consentis à l’entreprise en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). La députée Élisabeth Brière était d’ailleurs de passage dans les locaux de l’entreprise mercredi pour en faire l’annonce.

« Ça nous a aidés à aller chercher un petit plus et automatiser certaines parties que sans le montant, on n’aurait pas pu faire, résume M. Deshaies. Ça nous a permis aussi d’avoir de l’argent dans les débuts. Ça nous permettait de recevoir un montant dès l’achat de l’équipement. »