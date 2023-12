Il y a 20 ans, BRP volait de ses propres ailes

C’est le 13 décembre 2002 que la haute direction de la compagnie Bombardier inc avait annoncé la nomination de Paul Tellier. Le rôle de cet homme d’affaires ayant œuvré au Canadien National était clair à l’époque: redresser l’entreprise mondialement connue pour ses avions, ses trains et ses produits récréatifs produits assemblés en Estrie.

En quelques jours, la possibilité qu’une pancarte «À vendre» soit plantée devant les installations valcourtoises était évoquée. Le 3 avril, Bombardier inc. mettait officiellement en vente sa division de Produits récréatifs, principalement basée à Valcourt. On visait ainsi à augmenter les liquidités et raffermir son bilan financier.

Soixante ans après sa fondation, la multinationale québécoise renonçait alors à produire les motoneiges qui ont longtemps été sa raison d’être et qui sont à l’origine de sa première percée internationale. C’est la douche froide à Valcourt.

Le 27 août, la vente de la division des Produits récréatifs est annoncée, mais avec un certain soulagement. Un consortium formé de la famille Bombardier-Beaudoin (35 %), de la Caisse de dépôt et placement du Québec (15 %) ainsi que du fonds d’investissement privé américain Bain Capital (50 %) met la main sur ce qui deviendra BRP dans une transaction évaluée à 1,225 milliard $.

«Une chance pour nous»

«C’était une période difficile», se souvient José Boisjoli, PDG de BRP.

«Je l’avais su la veille et je devais l’annoncer le lendemain matin à tous nos employés réunis à l’aréna de Valcourt… La nuit avait été courte.»

Vingt ans plus tard, José Boisjoli est convaincu que cette décision de se défaire de la division devenue une entreprise mondialement connue pour ses différents produits a été la bonne. «J’avais dit aux employés que c’était une chance pour nous. Une chance de démontrer notre expertise», se souvient-il, lors d’un entretien accordé à La Tribune au siège social de la compagnie à Valcourt.

«Nous avons formé une compagnie autonome qui a développé sa culture et qui a su relever le défi. Notre équipe est formée de gens passionnés vraiment fiers de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont. Il y a vingt ans que je suis PDG et je suis content de constater comment la compagnie a évolué. C’est à Valcourt que nous avons développé notre expertise. C’est ici que le design des usines que nous possédons dans le monde est fait.»

Il y a 20 ans, BRP proposait essentiellement deux produits, soit les motoneiges Ski-Doo et les motomarines Sea-Doo. Les deux marques étaient vendues dans 80 pays. Aujourd’hui, la gamme est plus vaste avec huit véhicules «très compétitifs et très profitables».

En 2013, BRP a fait son entrée à la Bourse de Toronto. Cinq ans plus tard, elle débarquait au NASDAQ pour y négocier ses actions. Aujourd’hui, sa capitalisation boursière est évaluée à 6,68 milliards $.

L’étape des 20 ans a été assombrie dernièrement par les chiffres du rapport financier du troisième trimestre clos le 31 octobre et présenté à la fin novembre. Ceux-ci reflétaient une baisse de la demande pour les produits récréatifs de BRP et pour le reste l’industrie.

En raison du ralentissement économique, BRP prévenait les investisseurs que la demande s’affaiblit et que ces vents contraires auront un effet sur ses résultats.

«Nous pensons que nous en avons pour encore trois ou quatre trimestres avant qu’on revienne vers de meilleurs chiffres, analyse M. Boisjoli. Nous avons ralenti nos expéditions. Après la période de forte croissance que nous avons connue durant la COVID, on s’attendait à une baisse.»

«Nous pensons que ça va aller mieux. Le pire est derrière nous. On entend de plus en plus parler de baisses de taux d’intérêt.»

Vers l’électrique

Le moteur à essence ne disparaîtra pas dans les prochains mois des véhicules portant les logos Ski-Doo, Sea-Doo, Can-Am et autres. Mais l’avenir est résolument électrique pour BRP. Des avancées dans ce domaine sont en cours, assure José Boisjoli.

Les premières motoneiges électriques ont été assemblées à Valcourt au cours des derniers mois.

On a dans les cartons des véhicules urbains électriques. On veut donner aussi dans l’utilitaire ainsi que dans le vélo électrique.

«Nous évoluons dans l’industrie du véhicule hors route. Les stations de recharge électriques pour ce type de produit sont rares», fait-il remarquer.

«Je dirais que 30 % de nos produits sont utilitaires. Comme certains de nos modèles de motomarine peuvent servir à tirer des skieurs, à aller à la pêche et ont de l’espace cargo. Nous avons aussi des VTT et des véhicules côte à côte qui sont utilitaires. C’est une belle évolution de nos produits.»

Les grandes étapes